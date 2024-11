Tudor Bratu a luat trei medalii de bronz la Campionatul European de Haltere U-23

Sportivul Tudor Bratu, reprezentantul Republicii Moldova la Campionatul European de Haltere sub 23 de ani, care are loc în acest an în Polonia, a cucerit 3 medalii de aur, anunță Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă.

Halterofilul a reușit performanța în limita categorie de greutate de până la 102 kg.

În cadrul competiției care se desfășoară în or. Raszyn, Polonia, sportivul din Republica Moldova și-a devansat competitorii cu un rezultat remarcabil de 380 kg la total, după ce a câștigat atât proba de smuls cât și cea de aruncat.

Foto: Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

La ediția din 2023, la Campionatului European Bratu a fost medaliat cu aur.