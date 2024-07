Trupele de elită ale forțelor armate ruse. De ce nu-și lasă copiii pe front cei care susțin războiul și, mai ales, îi îndeamnă pe alții să se înroleze?

Toți cei care au susținut activ ceea ce s-a întâmplat în 24 februarie 2022 sunt astăzi promotori ai războiului împotriva Ucrainei. Unii dintre ei numesc acest război sacru și-l idolatrizează pe cel care l-a dezlănțuit. „Dumnezeu este cu noi!” – este mottoul lor principal pe rețelele de socializare, la discursuri, concerte și, bineînțeles, în Kremlin, unde le sunt înmânate premii de către Putin în persoană.

Alți susținători ai războiului sunt puțin mai modești. Mottourile lor sunt altele: „Nu-i abandonăm pe ai noștri”, „Victoria va fi a noastră”. Cu toate acestea, și unii, și alții sunt sincer convinși că ai lor copii nu ar trebui să meargă pe front. A muri pentru patrie este soarta celor mobilizați din familii obișnuite, fără legături, celebritate, resurse administrative etc. Elita rusă de astăzi și slujitorii ei știu foarte bine că la ei nu vor veni sicrie de zinc în care să se afle copiii lor uciși pe front. Și nici nu vor trebui să caute numele lor în listele prizonierilor de război și să implore Comisarul pentru Drepturile Omului să-i includă în lista pentru schimbul de prizonieri.

Reprezentanții elitei ruse, părinți ai unor fii adulți, știind că toate acestea nu li se vor întâmpla, incită activ la război.

Acești patrioți înfocați nu povestesc cetățenilor obișnuiți ce fac fiii lor adulți. Și, cu siguranță, nu povestesc că fiii lor nu vor merge pe front în nicio calitate: nici prin chemare, nici de bunăvoie. Și fiii elitei ruse chiar nu pleacă. Ei se căsătoresc, nasc copii, își construiesc cariere, conduc mașini de import, participă la viața socială, călătoresc prin lume și deseori își fac studiile și locuiesc în Occidentul „putred” (după cum zic părinții lor).

Novaya-Europe a studiat lista copiilor de elită. Copii, datorită cărora, războiul s-ar fi terminat, într-adevăr, mai repede – dacă o trupă din acești „fii de aur”, așa cum s-a exprimat odată generalul rus Lebed, ar fi fost trimisă pe front.

Partea 1. Spune-mi cine e bunicul tău

Evgheni Nagornîi, 35 de ani

Vladimir Putin și ginerele său, Evgheni Nagornîi. Foto: Vladimir Velengurin/ Sputnik/ Kremlin/ EPA-EFE; CelebrateIt

Potrivit rapoartelor din mass-media, actualul soț al fiicei mai mari a lui Vladimir Putin, Maria Voronțova, Evgheni Nagornîi, în vârstă de 35 de ani, supraveghează construcția unei conducte de gaz în regiunea Murmansk. Această conductă de gaz face parte dintr-un proiect important al NOVATEK, a doua companie producătoare de gaze din Rusia după Gazprom. Miliardarul și proprietarul NOVATEK, Leonid Mihelson, îl cunoaște pe președinte de mult timp și nu este prima dată când familia lui Putin este implicată în afacerea acestuia.

Absolvent al Facultății vamale a Universității de Finanțe și Drept din Moscova, Nagornîi a devenit membru al familiei președintelui în 2016. După cum au aflat jurnaliștii de investigație, un an mai târziu, acesta deținea deja un post înalt la NOVATEK. Și, în același timp, a devenit tată al nepoatei președintelui. Deci, cum poate un om ca acesta să ajungă pe front?

N-au ajuns pe front nici foștii gineri ai lui Vladimir Putin: omul de afaceri de origine olandeză, Yorrit Faassen (primul soț al Mariei Voronțova), dar și Kiril Șamalov, fostul soț al celei de-a doua fiice a președintelui rus, Ekaterina Tihonova, care locuiește în Rusia. Aceștia se ocupă de afaceri și nu se află sub sancțiuni. Mai mult decât atât, firma „Sibur”, care are legături cu președintele (în care Kiril Șamalov are o parte de acțiuni), are contracte cu întreprinderile de apărare care produc combustibil pentru rachete, proiectile ce funcționează pe bază de combustibil solid pentru sisteme de rachete cu lansare multiplă, sisteme de apărare aeriană, motoare pentru rachetele folosite de sistemele Grad, Smerci și Uragan, utilizate în mod activ în Ucraina.

Și, în sfârșit, un alt presupus ginere al președintelui, concubinul Ekaterinei Tihonova, balerinul (cu același nume de familie ca și cel al președintelui ucrainean), Igor Zelenski, nu va merge pe front dintr-un motiv întemeiat: are patru copii, inclusiv nepoata președintelui.

Fiii Annei Țivileva

Anna Țivileva. Foto: Kremlin

Nici fiii Annei Țivileva, o rudă de-a președintelui Putin, numită recent ministră adjunctă a Apărării pe probleme sociale, nu sunt pe front. În plus, aceasta este miliardară (afacere în domeniul cărbunelui) și soția fostului guvernator al regiunii Kemerovo, Serghei Țivilev, care a primit postul de ministru al Energiei în 2024. Doamna Țivileva (numele de fată Putina), pe lângă toate celelalte activități ale sale, conduce fondul de stat pentru sprijinirea participanților la operațiunea militară specială „Apărătorii patriei”. La aniversarea înființării organizației, pe 1 iunie 2024, Anna Țivileva a declarat că „pentru ea, este o misiune specială și o mare responsabilitate să-i ajuți pe cei care s-au ridicat în apărarea Patriei.” Pe parcursul anului, fundația a lansat o colecție de poezii și povestiri ale veteranilor „operațiunii militare speciale” – „Viața pentru ceilalți” (Жизнь за други своя). În noul ei post, la Ministerul Apărării, nepoata președintelui va fi responsabilă și de sprijinirea participanților la operațiunea specială.

Serghei Țivilev, la fel de altruist ca și soția lui, susține tot ce ține de războiul din Ucraina. În martie 2022, pe când era încă guvernator al regiunii Kemerovo, acesta a început să folosească chiar și în documente oficiale expresia „KuZbass” ca denumire a regiunii.

Familia Țivilev nu le inoculează propriilor copii iubirea de patrie. Nici fiul din prima căsătorie a Annei Țivileva, Dmitri Loghinov, în vârstă de 25 de ani, și nici fiul lor comun, nu au mers să apere Patria-Mamă. Unul își ajută mama în afacerea familiei, iar al doilea face studii superioare.

Ilia Medvedev, 29 de ani

Dmitri Medvedev și fiul său, Ilia. Foto: Sputnik/ Kremlin/ EPA-EFE; er.ru

Retorica agresivă a vicepreședintelui Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, este cunoscută de toată lumea. Discursurile emoționante ale acestuia pe canalul său de Telegram despre cum ar trebui să fie structurată lumea și amenințările cu arme nucleare au intrat în istorie. Poate că vor fi incluse chiar și în manuale. Și generațiile viitoare vor ști că bunicul lor a justificat războiul cu Ucraina prin nevoia de a „opri conducătorul suprem al Iadului” și de a „trimite toți dușmanii în focul Gheenei”.

Singurul fiu al lui Dmitri Medvedev, Ilia Medvedev, în vârstă de 29 de ani, care a absolvit Facultatea de Drept a Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO) și cu puțin timp înainte de război a încercat să facă o carieră în străinătate, astăzi locuiește și lucrează în Rusia. După începerea războiului, pe 21 iunie 2022, Ilia Medvedev s-a alăturat Partidului Rusia Unită și a primit carnetul de partid din mâinile vicepreședintelui de atunci al Consiliului Federației, Andrei Turceak.

Absolventul MGIMO a intrat în politică din cauza disperării. Potrivit publicației „Project”, după facultate, Medvedev Jr. a încercat să construiască o afacere în sectorul de retail. Dar, războiul i-a zădărnicit planurile: a pierdut milioanele primite de la familia fostului ministru al Energiei, miliardarul Igor Iusufov. Drept urmare, a ajuns la putere. La Rusia Unită, o perioadă s-a ocupat de crearea site-ului pentru furnizarea serviciilor guvernamentale „Sunt în Rusia” (Я в России), destinat rezidenților din teritoriile ucrainești ocupate de ruși.

Nu a mers pe front. S-a căsătorit recent cu iubita sa, Iana.

Alexei Mișustin, 25 de ani; Alexandr Mișustin, 24 de ani

Alexei Mișustin. Foto: Aleksandr Miridonov/ Коммерсантъ/ Sipa USA/ Vida Press

Nici fiii prim-ministrului rus, Mihail Mișustin, nu au îndrăznit să-și facă datoria față de patria lor, tatăl lor încurajându-i pe alți bărbați să o facă.

Alexei și Alexandr au studiat la una dintre cele mai scumpe școli-internat din Elveția – Institut Le Rosey, apoi au urmat studiile superioare în Rusia, la Universitatea Tehnică de Stat „Bauman” din Moscova.

Alexei Mișustin, potrivit unor surse, astăzi deține o poziție înaltă într-una dintre organizațiile financiare de top din Rusia. Participă la dezvoltarea proiectelor strategice și negociază cu diverși investitori și parteneri. S-a dedicat finanțelor și Alexandr Mișustin.

Nu au primit nicio chemare pe front.

Nikolai Peskov, 34 de ani; Mika Peskov, 20 de ani

Dmitri Peskov și fiii săi: Nikolai (sus) și Mika (jos). Foto: Serghei Bobîliov/ Sputnik/ Kremlin/ EPA-EFE; Facebook; Instagram

În cei 2,5 ani de „operațiune militară specială”, secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, nu a arătat că ar avea dubii privind necesitatea acesteia, numind-o „un război cu vestul colectiv și cu Alianța Nord-Atlantică”.

Secretarul de presă al lui Putin are doi fii adulți: Nikolai, în vârstă de 34 de ani și Mika, în vârstă de 20 de ani. Aceștia nu sunt dornici să lupte cu „Occidentul colectiv”. Cu toate acestea, dacă ar fi să credem cuvintelor familiei Peskov, cel mai mare, Nikolai, ar fi luptat în baza unui contract în Ucraina timp de șase luni.

Povestea cu acest serviciu s-a dovedit însă a fi destul de încurcată. Când a fost anunțată mobilizarea parțială în Rusia în toamna anului 2022, susținătorii lui Alexei Navalnîi l-au sunat pe Nikolai în numele unui comisar militar și l-au întrebat dacă este gata să meargă la război. Fiul cel mare al secretarului de presă de la Kremlin a răspuns că „nu este pe deplin corect să fiu acolo” și a refuzat să se prezinte la biroul militar de înregistrare și înrolare.

La șase luni după această situație jenantă, propagandistul Vladimir Soloviov a publicat pe canalul său de Telegram „înregistrări exclusive” cu Peskov Jr. „de pe front”. Înregistrarea chipurile fusese făcută în apropiere de Soledar. În înregistrare, fața militară era acoperită cu o mască. Și Evgheni Prigojin a vorbit despre serviciul lui Peskov Jr. Acesta a menționat că Nikolai „a lucrat absolut normal” la un sistem Uragan MLRS și a plecat în vacanță.

Nikolai Peskov a declarat pentru presa de stat că și-ar dori să se întoarcă la război, la colegii săi: „O parte din mine vrea să mă întorc la ei.”

Dar, de atunci, nicio parte a lui Nikolai Peskov nu s-a întors pe front, fie prin contract, fie voluntar.

Mai mulți jurnaliști independenți nu cred că fiul lui Peskov a fost cu adevărat la război. După cum au aflat jurnaliștii de investigație, tocmai în perioada în care Peskov Jr. ar fi luptat în Ucraina, mașina lui Tesla X a fost implicată în mai multe incidente la Moscova. La acea vreme, Peskov Jr. era singurul proprietar al acestui automobil.

Iar actualii și foștii luptători Wagner au declarat pentru canalul de Telegram al VChK-OGPU că fiul lui Peskov nu a fost văzut „nici la Soledar, nici la Bahmut”, „nici în echipajele Uragan” și cu atât mai puțin, în spatele unor tunuri MT-12.

Nici Mika Peskov, în vârstă de 20 de ani, nu și-a anunțat public dorința de a pleca pe front. Judecând după pagina și poveștile sale de pe Instagram, acesta duce un stil de viață boem: se plimbă noaptea prin Moscova cu un Mercedes (Peskov Jr. conduce de la 17 ani), vizitează restaurante, petreceri, Piața Roșie și concerte în parcurile din Moscova.

Pavel Belousov, 30 de ani

Andrei Belousov. Foto: Veacheslav Prokofiev/ Sputnik/ Kremlin/ EPA-EFE

„Rusia continuă operațiunea militară specială și toate obiectivele sale vor fi cu siguranță atinse. Acționăm decisiv și proporțional amenințărilor la adresa securității”, a declarat noul ministru al Apărării, Andrei Belousov, la preluarea mandatului.

Fiul său, Pavel, în vârstă de 30 de ani, nu se deosebește de alți copii ai elitei ruse și nu a ajuns nici el pe front. Absolvent al Universității Tehnice de Stat „Bauman” din Moscova, ca și tatăl său, acesta s-a dedicat finanțelor. Împreună cu soția lui, conduce o firmă de consultanță – Claire&Clarté. Se cunoaște că firma sa a primit în 2023 un profit de 30 de ori mai mare decât în anul 2022, adică aproape 600 de milioane de ruble. Printre clienții firmei se numără corporații de stat ruse și instituții de cercetare care lucrează pentru sectorul apărării. Iar la secțiunea parteneri de pe site-ul firmei sunt enumerate instituții precum Ministerul Industriei și Comerțului, Rostec, Roscosmos și Rosatom.

Într-un cuvânt, Pavel Belousov este o persoană „valoroasă” pentru spatele frontului.

Gleb Siluanov, 25 de ani

Anton Siluanov și fiul său Gleb. Foto: Shawn Thew/ EPA-EFE; Instagram

Fiul ministrului Finanțelor demonstrează pe rețelele de socializare capacitatea de a mânui o mitralieră, de a face exerciții în ring și în balansoare, de a merge cu bicicleta și motocicleta, de a călători pe iahturi. Absolvent al Academiei de Finanțe de pe lângă Guvernul rus și al Școlii de tineri politicieni, astăzi, Gleb Siluanov se ocupă de vânzarea branțurilor ortopedice. Ministerul de Finanțe (condus de tatăl său) a scutit de TVA firma medicală „Rusmed”, pe care a fondat-o acesta, incluzând branțurile medicale în lista mărfurilor preferențiale.

Și, desigur, proprietarul companiei medicale a fost eliberat de efectuarea serviciului militar și a scăpat de front.

Fiii lui Alexandr Bastrîkin

Alexandr Bastrîkin și fiul său, Alexei. Foto: Valentina Pevțov, Mihail Kireev/ Росконгресс

Până în prezent, sunt cunoscuți trei fii adulți ai șefului Comitetului de anchetă al Rusiei, Alexandr Bastrîkin: Evgheni, Boris și Alexei. Primul lucrează referent pentru relații publice în Oficiul președintelui, al doilea este consilier în Direcția baze constituționale ale dreptului public a Curții constituționale. Al treilea fiu studiază la Universitatea „V. Ia. Kikot” a Ministerului Afacerilor Interne din Rusia. Ați ghicit: toți trei nu sunt pe front. Apropo, jurnaliștii au aflat despre existența mezinului, Alexei Bastrîkin, abia anul trecut, când acesta a vorbit la Forumul juridic internațional din Sankt Petersburg. În discursul său, tânărul de 19 ani a apărat puterea lui Putin cu citate din discursurile ministrului de externe țarist, Alexandr Gorceakov: „Se spune că Rusia este supărată. Rusia nu este supărată, Rusia se concentrează.”

Președintele Comitetului de anchetă a urmărit cu mândrie prestația fiului său.

Cei doi au apărut împreună și la Universitatea natală a lui Bastrîkin Jr. – „V. Ia. Kikot” a Ministerului Afacerilor Interne. Bastrîkin Sr. a ținut acolo o prelegere despre război: „Apărăm interesele Rusiei și a fratelui nostru – poporul ucrainean. Aceasta este o luptă împotriva ideologiei nazismului și fascismului. Acesta este unul dintre scopurile operațiunii militare speciale”, a explicat studenților anchetatorul-șef al țării. Bastrîkin Jr. și-a ascultat tatăl aflându-se în primele rânduri.

Crescuți în valori patriotice, toți cei trei fii ai șefului Comitetului de anchetă, din anumite motive, nu vor să ajute la realizarea scopurilor operațiunii militare speciale.

Partea 2. Triumful ipocriziei

Personalul care servește elita – de la jurnaliști și propagandiști odioși până la artiști mediocri, formează o categorie aparte. Toți incită activ la război, caută dușmani și trădători, îi hărțuiesc și subliniază corectitudinea acțiunilor lui Putin. Pentru ei, tragedia din țara vecină este un concurs de împrejurări favorabile, un prilej de a-și arăta importanța și, prin urmare, de a se promova. Justificând și salutând ceea ce se întâmplă în Ucraina, ei, ca și elită, nu se grăbesc să-și trimită fiii pe front.

Alexandr Soloviov, 36 de ani; Daniil Soloviov, 23 de ani

Vladimir Soloviov și fiul său, Alexandr. Foto: БелТА/ YouTube; soloviev.co.uk/ Кинопоиск

Vladimir Soloviov și propaganda de război sunt cuvinte sinonime. De pe ecranul televizorului, la radio și pe internet, acesta îndeamnă cetățenii să-i ucidă pe ucraineni. Este adevărat însă că, timp de trei ani, nu poate explica de ce ai săi doi fii nu au mers la război. Alexandr Soloviov, în vârstă de 36 de ani, care a absolvit Universitatea de Arte din Londra, în prezent face reclame și videoclipuri muzicale în Rusia. Daniil, în vârstă de 23 de ani, trimis și el la studii în Londra, își construiește o carieră de model în Rusia și iubește surfingul.

Se spune că Vladimir Soloviov, tată a cel puțin zece copii, și-a dezvoltat propriul sistem de educație, care, printre altele, include „interdicția de a forța pe cineva să facă ceea ce nu vrea”.

Vladimir Soloviov nu a răspuns la apelul Novaya Gazeta Europe.

Leonti Kondrahin, 23 de ani

Tina Kandelaki și fiul ei, Leonti. Foto: Anton Novoderejkin/ Коммерсантъ/ Sipa USA/ Vida Press; Instagram

Prezentatoarea TV și managera media, Tina Kandelaki, care conduce societăți media ce includ cote mari ale statului, justifică și astăzi cu temperamentul ei caracteristic invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. În discursurile sale de la mitinguri și concerte, în postările de pe rețelele de socializare, aceasta sprijină anexarea Crimeii și invazia în Ucrainа. Ea printre primii a învinuit Ucraina de atacul terorist de la Crocus – un atac al teroriștilor ISIS asupra unei săli de concerte dintr-o regiune a Moscovei. Tot ea a cerut revenirea la pedeapsa cu moartea: „Întreaga lume trebuie să înțeleagă în sfârșit cu ce luptăm cu adevărat. (…) Ajunge! Inamicul demult este cunoscut. Nu poate fi vorba de niciun fel de umanism.”

Diva TV mai dă asigurări că „fiecare patriot al Rusiei sprijină astăzi mobilizarea.” Dar, în același timp, subliniază că „trimiterea specialiștilor IT, a lucrătorilor creativi, a lucrătorilor de televiziune și a unei mulțimi de alți oameni care nu au ținut niciodată o mitralieră în mână, nu înseamnă să-ți ajuți țara, ci să faci rău țării.”

În această categorie se încadrează și fiul prezentatoarei TV în vârstă de 23 de ani. Leonti Kondrahin face muzică, scrie melodii, înregistrează videoclipuri, joacă în filme, lansează proiecte solo și este gazda canalului de divertisment TNT (al cărui director este chiar mama lui).

În adolescență, Leonti a studiat la o școală de cadeți, unde, printre altele, nu putea să nu fi învățat să țină o mitralieră în mâini. Cu toate acestea, nu și-a continuat cariera militară, a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității de Stat din Moscova. La câteva zile după începerea „operațiunii militare speciale”, Leonti a postat o fotografie alb-negru pe Instagram, însoțită de fraza «We’re not gonna take it» („Nu vom accepta asta” – expresie dintr-o melodie a grupului american Twisted Sister). Fiul lui Kandelaki a adăugat la postare o lozincă patriotică – „Puterea unității”.

Acum Leonti urmează a doua facultate de regie muzicală și teatru, postând pisici pe rețelele de socializare.

Kandelaki nu a răspuns la întrebarea Novaya Gazeta Europe dacă Leonti Kondrahin a primit citație electronică de la Serviciile de Stat și, dacă da, ce a făcut cu ea.

Vasili Mihalkov, 25 de ani; Piotr Mihalkov, 22 de ani; Andrei Bakov, 24 de ani; Serghei Bakov, 23 de ani

Nikita Mihalkov. Foto: Kremlin

„Ceea ce fac astăzi pe front eroii noștri, compatrioții noștri, nu este simplu și nu este doar o operațiune specială. Suntem singura țară care a rezistat până la capăt împotriva răului din lumea reală”, a declarat regizorul Nikita Mihalkov la sediul electoral regional al candidatului la președinția rusă, Vladimir Putin, din Tula, la a doua aniversare a invaziei pe scară largă în Ucraina.

Omul de încredere al președintelui, Mihalkov, i-a îndemnat pe cei adunați să fie atenți la determinarea și curajul lui Vladimir Vladimirovici. La urma urmei, potrivit cândva talentatului regizor, Rusia, în „operațiunea militară specială” își apără nu doar adevărul. Ea apără tot creștinismul.

Mihalkov a lăsat o inscripție pe panoul de feedback de la sediul lui Putin: „Victoria va fi a noastră! Pentru totdeauna.”

Puțin mai devreme, acesta i-a asigurat pe concetățenii săi de la Forumul culturilor unite de la Ermitaj că operațiunea militară specială „ne-a fost trimisă de Dumnezeu, pentru ca, în sfârșit, să ne trezim.”

Autorul Besogon-TV are patru nepoți adulți: Vasili Mihalkov, în vârstă de 25 de ani; Piotr Mihalkov, în vârstă de 22 de ani; Andrei Bakov, în vârstă de 24 de ani și Serghei Bakov, în vârstă de 23 de ani. Tinerii nu s-au oferit să meargă pe front pentru „apărarea creștinismului”. Bunicul lor nu a dezvăluit dacă nepoții au primit citații. Aceeași situație este și cu nepotul lui Nikita Mihalkov din partea fratelui său, Piotr Koncealovski, în vârstă de 21 de ani, dar și cu fiul regizorului, Artiom Mihalkov, în vârstă de 49 de ani. Niciunul dintre ei nu s-a oferit voluntar la războiul „trimis de Dumnezeu”.

Rodion Gazmanov, 42 de ani; Filip Muraviov, 27 de ani

Oleg Gazmanov și fiul lui vitreg, Filip Muraviov. Foto: Instagram

Principalul „Esaul” și „Putana” al tuturor regimurilor, cântărețul național rus, Oleg Gazmanov, a susținut necondiționat războiul din Ucraina. Omul de încredere al lui Vladimir Putin la fiecare scrutin prezidențial a declarat după invadarea pe scară largă a Ucrainei: „Dacă o decizie atât de dificilă este luată de președinte și de guvern, cum poți fi împotriva ei?”

În discursurile sale de la mitinguri și de la concertele din spitale, Gazmanov pledează „pentru un „Z” umanitar în Donbas”, „pentru o lume fără nazism!”, „pentru Rusia, pentru președinte”. El crede că va „demoraliza inamicul” cu piesa lui „Ofițerii”.

Fiul cântărețului, în vârstă de 42 de ani, Rodion Gazmanov, cântăreț și el, își dorește victorie pentru armata rusă, la fel ca și tatăl său, la aceleași mitinguri și concerte „Z” în teritoriile ocupate.

Gazmanov Jr. nu a primit nicio citație de la biroul militar de înregistrare și înrolare. El nu s-a oferit nici voluntar pentru a pleca pe front.

Dar, la un an de la începutul războiului, acesta a primit de la Vladimir Putin mulțumiri „pentru meritele sale în dezvoltarea culturii și artei naționale”. Puțin mai devreme, a primit recunoștință în calitate de „participant la războiul din Siria” (a mers și acolo cu evenimente concertistice).

Nici fiul vitreg al lui Oleg Gazmanov, Filip, în vârstă de 27 de ani, nu și-a pus viața pe altarul victoriei. După izbucnirea războiului, el, care și-a făcut studiile în Marea Britanie, a continuat să viziteze țări neprietenoase, inclusiv din UE. În primăvara anului 2024, a trebuit chiar să-și schimbe numele de familie din Gazmanov (cântărețul l-a adoptat oficial) în cel al mamei sale – Muraviov, din cauza faptului că tatăl vitreg este sancționat și îi este dificil să lucreze în străinătate cu numele de familie al acestuia. Fiul vitreg al cântărețului, de altfel, este implicat în startup-uri legate de transportul de mărfuri, dar lucrează și în calitate de model.

Artemi Șulghin, 29 de ani; Arseni Șulghin, 25 de ani

Iosif Prigojin și soția sa, Valeria. Foto: Picvario Media, LLC/ Alamy/ Vida Press

Producătorul Iosif Prigojin și soția lui, cântăreața Valeria, sunt fani fideli ai lui Vladimir Putin și a tot ce face acesta. Desigur, războiul din Ucraina, pe care l-au susținut printre primii, nu a fost o excepție. Înregistrarea audio în care o persoană cu vocea lui Iosif Prigojin, într-o conversație cu miliardarul Farhad Akhmedov, condamnă acest război și conducerea Rusiei, adevăratul Prigojin, după cum se știe, a numit-o un „fals”, făcut de rețele neurale artificiale. Kremlinul l-a crezut. În orice caz, Prigojin și Valeria au reușit să evite consecințele incidentului cu înregistrarea în patria lor: fără interdicții la concerte.

Producătorul și cântăreața declară astăzi că în războiul dintre Rusia și Ucraina „Dumnezeu este de partea noastră”. Valeria înregistrează scurte videoclipuri în care trimite raze de sprijin soldaților ruși de pe front și le urează „întoarcere rapidă acasă”.

Fiii Valeriei din prima căsnicie, Artemi Șulghin, în vârstă de 29 de ani și Arseni Șulghin, în vârstă de 25 de ani, nu vor trebui să se întoarcă de pe front, pentru că nici n-au mers încolo. Aceștia fac afaceri în Rusia și în străinătate, unul dintre ei conduce o companie de înregistrări în Elveția.

Nikita Mihailov, 23 de ani; Andrei Kancelskis, 30 de ani

Vladimir Putin îi înmână lui Stas Mihailov ordinul „Pentru merite în cultură și artă”. 30 mai 2024. Foto: Veaceslav Prokofiev/ Sputnik/ Kremlin/ EPA-EFE

Cântărețul Stas Mihailov este un susținător fidel al autorităților ruse și aprobă cu ușurință toate deciziile puterii, inclusiv războiul într-o țară vecină. Mihailov este sigur că Dumnezeu însuși sprijină acest război. Și, prin urmare, primind ordinul „Pentru merite în cultură și artă” din mâinile lui Vladimir Putin la aniversarea sa de 55 de ani, cântărețul l-a asigurat pe președintele rus că „toată puterea vine de la Dumnezeu. Dumnezeu e cu voi. Dumnezeu să ne binecuvânteze țara. Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Suntem cu voi. Victoria va fi a noastră.”

În restul timpului, cântărețul își apără activ patria de criticile artiștilor care au condamnat războiul și au părăsit țara. Potrivit acestuia, ei nu ar trebui să uite că anume patria lor i-a făcut „importanți și respectați” și că „se vor târî în genunchi și vor săruta picioarele Rusiei”.

Ce-i drept, fiul lui Mihailov, Nikita, în vârstă de 23 de ani, care a absolvit școala de cadeți, nu a mers pe front pentru „a aduce victoria mai aproape”. Cântărețul nu spune în interviuri și pe rețelele de socializare dacă tânărul a primit o citație de la Serviciile de stat sau prin poștă. El nu a răspuns nici la solicitarea Novaya Gazeta Europe.

Nici fiul vitreg al cântărețului, Andrei Kancelskis, în vârstă de 30 de ani, al cărui tată este celebrul fotbalist Kancelskis, nu îndrăznește să aducă mai aproape victoria a ceea ce tatăl său vitreg spune că este un război sacru. Acesta trăiește și lucrează în Londra și Dubai.

Makar Kasatkin, 25 de ani

Maria Șukșina cu familia. Makar – în mijloc. Foto: Instagram

Fiica scriitorului Vasili Șukșin, actrița Maria Șukșina, nu doar sprijină războiul din Ucraina, dar și îndeamnă cetățenii să scrie reclamații către Roskomnadzor cu privire la cei care critică operațiunea militară specială.

Șukșina nu trebuie să-și aștepte fiul în vârstă de 26 de ani, Makar Kasatkin, de pe front: el se află acasă. Tânărul a devenit cunoscut acum câțiva ani, după un talk-show cu detalii din viața sa personală. Kasatkin, care nu are nimic de-a face cu industria cinematografică sau cu teatrul, potrivit mamei sale, este implicat activ în box. Nu se cunoaște ce facultate a absolvit tânărul.

În 2022, Șukșina povestea că fiul ei lucrează, combinând munca cu studiile. Maria Șukșina nu a precizat dacă fiul ei a primit o citație electronică, dar a scris următoarele lucruri: „Trebuie să fim un exemplu pentru copiii noștri! Ne este hărăzit să trăim vremuri grozave (chiar dacă cineva nu realizează pe deplin acest lucru).”

La întrebarea redactorului dacă fiul ei a primit citație, Maria Șukșina nu a răspuns.

Vladimir Porecenkov, 38 de ani; Mihail Porecenkov Jr., 22 de ani

Mihail Porecenkov și fiul său, Vladimir. Foto: Svklimkin/ Wikimedia (CC BY 4.0); Instagram

În 2014, actorul Mihail Porecenkov a susținut separatiștii pro-ruși din regiunea Donbas. Probabil că a câștigat cea mai mare faimă din întreaga carieră profesională nu datorită rolurilor sale, ci împușcăturilor din mitraliera Utes în zona aeroportului din Donețk. Atunci, Porecenkov a vizitat pozițiile trupelor din „Republica Populară Donețk”, controlată de ruși.

„Artist al poporului din RPD” (a primit titlul tot în 2014), Porecenkov, cu icoane în mâini, a susținut în 2022 invazia pe scară largă a Ucrainei, exprimându-și dorința de a se oferi voluntar pe front, dar, mai târziu, s-a răzgândit, amintindu-și că „a fost scos din registrul militar conform vârstei”.

În toamna anului 2022, artistul a spus că „trebuie să punem în aplicare” decizia comandantului-șef suprem privind mobilizarea parțială. În același timp, din anumite motive, fiii lui Porecenkov nu au mers pe front. Mai mult decât atât, fiul cel mai mare al actorului, Vladimir, în vârstă de 35 de ani, cu siguranță nu va ajunge la război, deoarece locuiește de mai mulți ani în Estonia, o țară „ostilă” Rusiei.

Ivan Haratian, 25 de ani

Dmitri Haratian și fiul său, Ivan. Foto: Alexandr Miridonov/ Коммерсантъ/ Sipa USA/ Vida Press; kino-teatr.ru

Nici fiul în vârstă de 25 de ani al celui mai vestit mușchetar din Rusia, actorul Dmitri Haratian, nu a plecat pe front. Încă de la începutul războiului, acesta și-a conturat în mod clar poziția, spunând că sprijină acțiunile autorităților ruse și crede că sunt „vremuri decisive”. Actorul a dat asigurări că fiul său de vârstă militară cu siguranță își va îndeplini datoria față de patrie și că el, ca tată, nu are de gând să-l scape de război. Dar, mai târziu, s-a aflat că Ivan nu este apt de militărie: are vedere proastă. Problemele de vedere nu-l împiedică pe Ivan Haratian să producă primul său film cu bani din bugetul de stat, dedicat „marelui război pentru apărarea patriei”.

Redactare și adaptare în limba română: Olga BULAT