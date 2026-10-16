Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina are dreptul să se apere în urma criticilor aduse de Trump

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că „nu face decât să apere interesele Ucrainei” în urma criticilor acide din partea lui Donald Trump, care a afirmat că este „mai greu de gestionat decât Putin”, potrivit BBC.

Președintele SUA, care a încheiat recent un acord cu Moscova privind importul de motorină, a calificat noul val de atacuri ale Kievului asupra rafinăriilor rusești de petrol drept o „rușine”.

Zelenski a afirmat că nu poate accepta acordul privind motorina, deoarece acesta ar putea fi urmat de un acord privind gazul.

„Dacă nu mă opun acestui lucru… cine altcineva o va face?”, a spus el la un summit al UE de la Bruxelles.

Tensiunile dintre Washington și Kiev s-au intensificat pe fondul acordului privind motorina și al restricțiilor impuse rețelei de sateliți a Ucrainei utilizate pe câmpul de luptă. Cu toate acestea, Zelenski a declarat că speră ca negociatorii americani și ucraineni să convină în curând asupra unei întâlniri „la un nivel sau altul”.

Conferința de presă de după summitul UE s-a încheiat cu 15 secunde de tăcere elocvente, când Zelenski a fost întrebat de Sky News dacă simte că Trump îl folosește drept țap ispășitor pentru propriile sale probleme politice.

După o lungă tăcere, Zelenski a zâmbit larg, stârnind râsul jurnaliștilor prezenți în sală. „Acesta este răspunsul meu”, a spus el.

El a sosit la summit însoțit de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, António Costa, și a mulțumit „adevăraților lideri” din Europa care susțin Ucraina.

Trump l-a criticat pe Zelenski pentru reluarea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești, după ce președintele SUA a anunțat brusc, săptămâna trecută, un armistițiu între Rusia și Ucraina privind infrastructura energetică.

Kievul a declarat că va înceta atacurile dacă Rusia va face același lucru, dar Moscova a afirmat că nu a fost niciodată de acord cu acest acord și și-a continuat atacurile. După trei zile, Zelenski a declarat că Kievul își va relua atacurile.

„Desigur, am susținut armistițiul energetic propus de președintele Trump, dar am constatat că Rusia nu l-a respectat nici măcar un minut”, a declarat Von der Leyen reporterilor înaintea summitului, adăugând că sancțiunile împotriva Rusiei „trebuie să fie intensificate”.

Agenda summitului s-a concentrat pe finanțarea Ucrainei și pe sprijinirea acesteia pentru a face față unei alte ierni reci – a cincea de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

„Rusia încearcă tot ce poate pentru a distruge infrastructura energetică și de alimentare cu apă”, i-a spus Von der Leyen lui Zelenski, „dar noi vă suntem alături, vă sprijinim așa cum am făcut-o și în celelalte ierni”.

Zelenski a afirmat că țara sa dorește ca războiul să se încheie „cât mai repede posibil”, dar a adăugat că Rusia nu dă semne că ar dori același lucru.

„De aceea trebuie să ne pregătim pentru iarnă. Un pachet de iarnă nu înseamnă doar energie, ci și apărare și finanțare”, a spus el.

Atacurile mortale asupra Ucrainei au continuat pe parcursul nopții, mai multe persoane fiind ucise într-un atac cu drone rusești în orașul Harkov, din nord-estul țării, în timp ce aproximativ 270 de mii de gospodării au rămas fără curent electric în urma atacurilor din regiunea Volîn, din vestul țării, au declarat guvernatorii locali.