Ordinul de a limita funcționarea Starshield – versiunea Starlink destinată armatei – pentru Ucraina a venit de la Casa Albă, scrie Reuters, citând două surse din SUA și una dintr-o „țară occidentală”.

Potrivit interlocutorilor agenției, conducerea Ministerului Apărării al SUA a primit o notificare conform căreia funcționarea sistemului SpaceX Starshield trebuie încetinită pentru armata ucraineană. Sursele Reuters nu au precizat cine anume din Casa Albă a luat această decizie și cine a fost responsabil de punerea ei în aplicare.

Cu toate acestea, un înalt funcționar american a declarat pentru Reuters că „președintele (SUA, Donald Trump, n.r.) nu a solicitat nimic de acest gen”. Oficial, Casa Albă nu a dorit să comenteze cine ar fi putut da ordinul de a limita funcționarea Starshield.

Oficialii ucraineni au declarat în această săptămână că receptoarele Starlink de uz militar au încetat să funcționeze în Ucraina atunci când erau montate pe obiecte aflate în mișcare rapidă. Oficialii ucraineni au declarat că restricțiile au complicat misiunile de atac împotriva forțelor ruse și a logisticii acestora din teritoriile ocupate și au încetinit utilizarea dronelor interceptoare, folosite pentru doborârea dronelor rusești Shahed care se apropie de ținte.

O persoană din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei a declarat joi că receptoarele funcționează din nou în timpul deplasării, însă numai la viteze de până la 160 km/h.

Problemele Ucrainei cu funcționarea Starshield au apărut pe fondul comentariilor dure ale lui Donald Trump la adresa președintelui țării, Volodimir Zelenski. Șeful SpaceX – căreia îi aparțin Starshield și Starlink, Elon Musk, a declarat că orice decizie legată de funcționarea Starshield este luată de guvernul SUA – și de președinte însuși.

Donald Trump a făcut presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. Trump a pus pe seama acestor atacuri creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie, care afectează perspectivele Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Experții afirmă însă că scumpirea energiei este cauzată în principal de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care a determinat atacuri iraniene asupra infrastructurii energetice și a dus, în mare parte, la blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială.