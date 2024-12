TOP | Știrile anului 2024 pe zdg.md. Indexarea pensiilor, începutul anului de studii, prognoza meteo și Nicolae Botgros, printre cele mai citite subiecte din acest an

Cele mai citite știri pe site-ul Ziarului de Gardă în anul 2024 au strâns sute de mii de cititori, potrivit datelor de pe Google Analytics. Astfel, cele mai citite materiale au informat cetățenii cu cât urmau să fie indexate pensiile în 2024, care a fost data desfășurării careurilor și a primelor lecții ale noului an de studii pentru elevii și studenții din R. Moldova și cum au reacționat autoritățile române la declarațiile artistului Nicolae Botgros, care s-a arătat revoltat că a petrecut două ore în rând la frontieră.

În 2024, cea mai vizualizată știre de pe www.zdg.md a informat cititorii că, de la 1 aprilie 2024, pensiile urmau să fie indexate cu 6%. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Guvernului din 13 martie, după ce miniștrii au aprobat un amendament înaintat de doi deputați în Parlamentul R. Moldova care stabilește coeficientul de indexare aplicat părții pensiei care nu depășește cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2024 – 13.700 de lei. Știrea are 229.138 de vizualizări la finalul anului 2024.

A doua cea mai citită știre vizează începutul anului de studii 2024 – 2025 pentru elevii și studenții din țară, după ce Ministerul Educației și Cercetării a propus inițial ca primele lecții și careul de început de an să se desfășoare pe data de 1 septembrie 2024, într-o zi de duminică. Ministerul a emis, ulterior, o nouă circulară, potrivit căreia fiecare instituție de învățământ avea dreptul să decidă data și ora desfășurării careului de început de an școlar, fie pe 1 septembrie (duminică), fie pe 2 septembrie (luni). Prima lecție din acest an a fost organizată cu genericul „Împreună pentru pace”, obligatorie pentru toate instituțiile de învățământ publice sau private. Această știre a strâns 224.068 de vizualizări.

Cititorii site-ului zdg.md au intrat în număr de peste 133 de mii, pentru a afla care a fost reacția autorităților române la declarațiile maestrului Nicolae Botgros care, la 20 mai, s-a arătat revoltat într-o postare pe Facebook pentru că a fost nevoit să stea în vamă peste două ore, împreună cu membrii Orchestrei Naționale „Lăutarii”, după un concert la București. Maestrul a declarat că „noi avem foarte mult de lucru peste Prut și avem deja probleme mari, că nu se mai poate de răbdat”. Reporterii Ziarului de Gardă au contactat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Denis Lazăr, care a subliniat că atunci când există o solicitare motivată pentru prioritizarea controlului de frontieră, polițiștii vin în sprijinul participanților la traficul transfrontalier, iar în circumstanțele respective „persoana care s-a prezentat la control nu deține pașaport de serviciu sau diplomatic, fapt pentru care, în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen, nu poate efectua controlul de frontieră în regim prioritar.”

Pe poziția patru se află știrea despre bărbatul suspectat în august 2024, de sustragerea mai multor plăcuțe de înmatriculare cu numere străine de la automobilele parcate în curțile blocurilor de locuit din sectorul Ciocana. Poliția a cerut ajutor cetățenilor pentru identificarea suspectului, care ar fi lăsat pe parbriz mesaje prin care solicita bani pentru răscumpărarea bunurilor.

În așteptarea temperaturilor scăzute după codul roșu de caniculă emis de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) în iulie 2024, peste 93 de mii de oameni au aflat că în perioada 16 – 17 iulie meteorologii au anunțat precipitații, însoțite de descărcări electrice, pentru raioanele din nordul și centrul țării.

Vine ploaia: care sunt regiunile vizate și ce temperaturi ne așteaptă în următoarele 24 de ore – 93.916 de vizualizări

În total, site-ul zdg.md a înregistrat în 2024 circa 5 milioane de vizualizări. În premieră, majoritatea dintre cititori au intrat direct pe site-ul zdg.md, fără „ajutorul” rețelelor de socializare. Cei mai mulți cititori sunt din R. Moldova, România, Germania, Italia și Marea Britanie.

În 2024 pe zdg.md au fost publicate peste 9500 de texte – adică circa 28 de materiale zilnic.

În aprilie 2024 au fost cele mai multe materiale publicate – 973.

Cei mai mulți oameni au intrat pe site-ul zdg.md în luna martie – 701 mii. Urmează, în top, luna august – 679 de mii și octombrie – 650 de mii.

Vă mulțumim că în 2024, în al 20-lea an al Ziarului de Gardă, ați citit știrile ZdG și ați fost alături de noi. Ne așteaptă un an la fel de plin de știri și informații de ultimă oră, publicate de știriștii de Gardă. Vă urăm sărbători fericite și pace, dragi cititori!