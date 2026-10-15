„Termoelectrica” S.A anunță că este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori

„Termoelectrica” S.A. a anunțat consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici.

Potrivit sursei citate, conectarea la serviciile de termoficare poate avea loc indiferent de data emiterii Dispoziției Primăriei mun. Chișinău cu privire la demararea sezonului de încălzire.

„Procedura este simplă și poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ, care este reprezentantul oficial al locatarilor”, se arată în comunicat.

Potrivit Termoelectrica, pentru a beneficia de energie termică pentru încălzirea imobilelor, este necesar ca Administratorul blocului locativ să prezinte: