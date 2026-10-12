StratCom: S-a observat o activitate coordonată de manipulare în jurul incursiunilor dronelor și subiectului transnistrean

„De la începutul lunii, s-a observat o activitate coordonată de tip FIMI (manipularea și ingerința în informațiile străine, n. red.) în jurul a doi factori declanșatori de securitate: incursiunile dronelor și subiectul transnistrean”, informează Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (StratCom), precizând că alte subiecte explorate ca parte a manipulării informației au fost criza energetică și cea a apei, care s-au „răspândit organic pe platforme”.

„Tiparul operațional este constant: oficiali ruși sau instituții media de stat lansează o declarație, Sputnik Moldova și posturile transnistrene o preiau ad litteram (literă cu literă, n. red.), uneori la o diferență de câteva secunde, iar posturile moldovenești și grupurile de discuții online, care sunt parte din infrastructura războiului cognitiv, adăugă elemente de ridiculizare, inversare a responsabilității și acumulare de nemulțumiri. Crizele interne au fost prezentate după cum urmează: dronele – diversiune de la majorarea tarifelor la gaze; asistența în domeniul apărării – calea spre război; deficitul de apă – ostilitate din partea Ucrainei”, scrie sursa citată.

Centrul scrie că incidentele ilustrează „o tendință mai amplă de explorare” a vulnerabilităților de către actorii ruși și interupușii acestora, pentru a „adânci dezbinarea” între diverse grupuri sociale și pentru a „submina încrederea oamenilor în autorități, slăbind astfel orientarea pro-europeană a țării”.

Sursa citată a făcut referite la analizele efectuate de către LetsData, potrivit cărora în următoarele săptămâni ar putea fi pusă în aplicare tactica „invaziei prin teme multiple prin amplificarea simultană a mai multor subiecte sensibile: nemulțumiri sociale și economice, situația cu privire la regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia, precum și teme asociate presiunilor externe și de propagare a fricii”.