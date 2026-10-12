Opt cetățeni străini, expulzați din R. Moldova pentru încălcarea legislației privind șederea

Opt cetățeni străini din India, Tadjikistan, Uzbekistan și Azerbaidjan au fost expulzați din R. Moldova în perioada 8–9 octombrie, pentru încălcarea legislației privind regimul străinilor, anunță luni, 12 octombrie, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM).

Potrivit instituției, printre persoanele îndepărtate se numără un cetățean al Indiei, sancționat pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei, și un cetățean al Tadjikistanului, care a încălcat regulile de ședere.

De asemenea, cinci cetățeni ai Uzbekistanului și un cetățean al Azerbaidjanului au fost expulzați pentru nerespectarea regulilor de ședere pe teritoriul R. Moldova.

În urma măsurilor aplicate, unii dintre cetățenii străini au primit interdicții de intrare în R. Moldova pentru perioade de un an sau cinci ani, în funcție de circumstanțele fiecărui caz.

Înainte de expulzare, persoanele au fost plasate în Centrul de plasament temporar al străinilor din cadrul IGM, în baza deciziilor instanțelor de judecată.