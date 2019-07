VIDEO/ Discursul Simonei Halep, după ce a câștigat la Wimbledon: A fost cel mai bun meci

După a bătut-o pe Serena Williams, obținând astfel cel de-al doilea său titlu la un turneu de Grand Slam, Simona Halep a declarat că acesta a fost cel mai bun meci pe care l-a jucat vreodată.

„Am lucrat mult pentru acest moment. Este o onoare să joc în fața la The Royal Box. Nu am cuvinte să mă exprim, dar mă simt minunat. (…) Știam că nu e timpul pentru emoții, înainte de meci. Am venit pe teren și am dat tot ce e mai bun. Nu voi uita niciodată această zi. A fost visul mamei mele – ea a spus că dacă vreau să fac ceva în tenis, trebuie să joc finala la Wimbledon. Această zi a venit. Mulțumesc părinților mei pentru toată susținerea”, a spus Halep.

Simona Halep a câştigat cu 6-2, 6-2 la Wimbledon în 55 de minute, învingând-o categoric pe marea campioană Serena Williams.