Sportivul moldovean Andrian Mardare a cucerit aurul la Universiada Mondială

Atletul Andrian Mardare a cucerit medalia de aur la Universiada Mondială, care se desfășoară la Napoli. În etapa finală, acesta a aruncat sulița la distanța de 82,40 metri, reușind astfel să-i surclaseze pe Edis Matusevicius (Lituania) și Qun Ma (China), care au avut rezultatul 80,07 metri şi respectiv, 79,62 metri.

„Sunt fericit că am reușit să cuceresc medalia de aur, mai ales că în anul 2017 la Universiada Mondială am fost aproape de podium, ocupând locul IV. Mulțumesc antrenorului Valeriu Lungu, care mă antrenează mai mult de 10 ani. Împreună am format, pentru Republica Moldova, o echipă puternică, cu ambiții mari de viitor”, a declarat la finalul concursului Andrian Mardare.

Andrian Mardare a cucerit cea de-a patra medalie pentru R. Moldova la Universiada Mondială 2019. Anterior, judocanul Denis Vieru a devenit învingător în limitele categoriei de greutate de 66 kg. Astfel, înregistrându-se o premieră pentru R. Moldova, când doi sportivi se clasează pe prima poziție la o Universiadă Mondială.

Un alt judocan, Dorin Goţonoagă, s-a ales cu medalia de bronz la categoria de greutate 81 kg, iar luptătoarea de taekwondo, Ana Ciuchitu (67 kg), de asemenea, a urcat pe treapta a III-a a podiumului de premiere la Universiada Mondială de la Napoli.

Totodată, înotătoarea Tatiana Salcuţan (200 metri spate) s-a situat pe locul IV, cu rezultatul 2.10.86 min. Tot în finală a acces și Tatiana Chişcă, reușind un onorabil loc VI în concursul de natație. Astfel, R. Moldova, în premieră, a avut două înotătoare în finala unei Universiade Mondiale.

A fost aproape de podium și Dimitriana Surdu, care a ocupat locul V la atletism, proba de aruncare a greutății (17,25 m). În ceea ce privește proba de tir cu arcul, echipa Moldovei s-a clasat pe locul IX.

La aceste competiții, aflate la a 30-a ediție, participă în jur de 8 mii de studenți, din 140 de țări ale lumii. Delegația R. Moldova este reprezentată de 22 de sportivi.

Pentru R. Moldova, această participare este a 13-a la număr de la proclamarea Independenței. Pentru prima dată atleții moldoveni au fost prezenți la jocuri universitare în anul 1995, la Fukuoka (Japonia), obținând până în prezent 3 medalii de aur, 4 de argint şi 15 de bronz. Campioni au devenit Natalia Cerchez (Daegu, 2003) la proba alergări pe distanța de 10 km, Ion Luchianov (Belgrad, 2009), 3 mii de metri obstacole, și Zalina Marghiev (Chenzhen, 2011), aruncarea ciocanului.