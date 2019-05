VIDEO/ Un motociclist cu „caracteristicile” lui Țuțu, prezent la manifestația împotriva Blocului ACUM. Ce spune fostul deputat

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-ar fi numărat printre participanții la manifestația organizată astăzi în fața Guvernului împotriva Blocului ACUM. Fostul deputat s-ar fi afișat în centrul Capitalei în fruntea unei coloane de motocicliști care au perturbat ordinea publică.

„Andrei Năstase și Maia Sandu încalcă ordinea publică. Ne era dor de protestele lui. Năstase tot timpul încalcă. Năstase e un drac și el încalcă ordinea publică și toate neamurile lui”, a spus motociclistul care seamănă izbitor de mult cu fostul deputat democrat.



Pentru că motociclistul avea casca pe cap, l-am contactat pe Constantin Țuțu pentru a afla dacă a participat la manifestația respectivă.

Reporter: În presă au apărut imagini cu un motociclist care a participat la manifestația împotriva Blocului ACUM și care seamănă cu dvs. Ați participat la manifestația respectivă?

Constantin Țuțu: Bine că nu eram pe cal.

R: Care e motivul pentru care ați participat la manifestație?

C. Ț.: Dar nu este adevărat. Dvs ați încurcat ceva.

R: Nu sunteți dvs în video?

C. Ț.: De unde ați luat asta?

R: Este vocea dvs și motocicleta cu care ați afișat anterior fotografii pe Instagram.

C.Ț.: Poate să fie motocicleta, dar nu pot să fiu eu.

R: Nu ați fost dvs?

C. Ț.: Cu siguranță nu. Eu deja de mai mult timp nu am motocicletă. Dacă vreți să credeți că acolo sunt eu, atunci … Și chiar dacă aș fi fost eu atunci ce era să schimbe?

R: Motocicliștii au deranjat ordinea publică, iar poliția a declarat că persoanele urmează a fi sancționate dacă se va dovedi vinovăția lor.

C. Ț.: Mă bucur, super. Poliția cu siguranță o să își facă serviciul.