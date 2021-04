VIDEO/ Socialiștii anunță că au înregistrat un proiect de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii: „Noi am avut mai multe solicitări de la părinți și elevi”

Fracțiunea Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) anunță marți, 27 aprilie, că a înregistrat un proiect de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general.

Socialiștii susțin că de-a lungul timpului au avut mai multe solicitări de la părinți și elevi pentru a veni cu o inițiativă legislativă privind „anularea examenelor naționale”.

„Așa cum am spus săptămâna trecută, noi am înregistrat proiectul de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2021. Inițiativa vizează atât elevii absolvenți ai liceelor și gimnaziilor, cât și studenții colegiilor și școlilor profesionale. Potrivit proiectului nostru, diploma de bacalaureat care conferă dreptul de admitere în învățământul superior și în învățământul profesional tehnic postsecundar, se va elibera elevilor care s-au înscris pentru susținerea examenului în sesiunea 2021 și finalizează în acest an studiile de clasa a douăsprezecea sau programul de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cu mediile anuale de la disciplinile școlare și media generală mai mare sau egală cu cinci. Noi am avut mai multe solicitări din partea părinților și elevilor. Ei solicită anularea examenelor”, a declarat Nichita Țurcan în cadrul unui briefing de presă.