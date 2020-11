VIDEO/ Poștașii din Cahul ar fi obligați să distribuie ziarele electorale ale lui Igor Dodon. Directorul instituției: „Nu am idee cum au ajuns aceste ziare la noi”

Angajații Oficiului Poștal Cahul ar fi obligați să distribuie ziarele electorale ale candidatului independent, susținut public de Partidul Socialiștilor din R. Moldova(PSRM), Igor Dodon. Informația se conține într-o înregistrare video trimisă Ziarului de Gardă. Contactat telefonic, directorul oficiului Poștal din orașul Cahul neagă acuzațiile și susține că nu cunoaște cum au ajuns ziarele la angajați și că instituția nu a încheiat niciun contract cu Î.S. „Poșta Moldovei” în privința distribuirii ziarelor electorale ale lui Igor Dodon.

Am încercat repetat să luăm o reacție de a conducerea întreprinderii de stat. După ce am transmis întrebările, reprezentanta serviciului de presă nu a mai răspuns la apeluri și nici la mesajele reporterului ZdG.

Potrivit unei înregistrări transmise Ziarului de Gardă, poștașii din orașul Cahul au primit ziare electorale pe care trebuie să le distribuie.

„Aceste ziare au fost primite de către angajații oficiului poștal din orașul Cahul pentru a fi date oamenilor. Un angajat a primit 170 de ziare pentru a face propagandă printre oamenii nevoiași. De data trecută au mai rămas 150 de ziare care trebuiau să fie livrate, dar din diferite considerente oamenii nu au fost de acord să le livreze”, susține persoana care apare în imagini.

Contactat de ZdG, Constantin Bogos, directorul centrului de Poştă Cahul, susține că nu cunoaște nimic referitor la distribuirea acestor ziare. Bogos ne-a comunicat că de la începerea campaniei electorale a dat indicații poștașilor să nu împartă ziare cu mesaje electorale, din moment ce nu există vreun contract semnat cu Î.S. „Poșta Moldovei”.

„Cine v-a dat informația dată? Eu trebuie să cunosc persoanele care se ocupă cu astfel de lucruri. Trebuie să cunosc persoana pentru a lua măsuri. Noi nu ne ocupăm cu astfel de lucruri. Eu le-am interzis la toți lucrătorii de când s-a început campania electorală să împartă ziare ale candidaților. Dacă îl aud sau dacă îl văd pe cineva să se ocupe cu așa ceva – în acea zi îl eliberez din funcție. Este o provocare. Trebuie să cunosc cine e persoana care v-a transmis informația ca s-o întreb pe cine din poștași a văzut să împartă aceste ziare. După ce voi afla, chiar în acea zi îl voi elibera din funcție. Eu oricum nu cred că poștașii noștri pot să se ocupe cu așa ceva.



Nu am idee cum au ajuns aceste ziare la noi. Eu tot vreau să știu cum au ajuns aceste ziare la Poșta din Cahul. Aici nu are cum să apară aceste ziare, fiindcă eu am interzis la toți poștașii să împartă ziare electorale. Acest lucru este posibil numai în cazul în care este încheiat un contract cu „Poșta Moldovei” referitor la distribuirea ziarelor”, ne-a comunicat Constantin Bogos, directorul centrului de Poştă Cahul.

Totodată, directorul susține Centrul de Poştă Cahul nu a încheiat niciun contract cu Î.S. „Poșta Moldovei” în privința distribuirii ziarelor electorale ale lui Igor Dodon.

„Nu cunosc nimic. Centrul de Poştă Cahul nu a încheiat niciun contract cu Î.S. „Poșta Moldovei” în privința distribuirii ziarelor electorale. Dacă cineva din poștași se ocupă cu așa ceva acum – eu îl dau afară”, a susținut directorul.

Mai multe microbuze pline cu ziare tipărite în favoarea candidatului independent, susținut public de PSRM, Igor Dodon au fost surprinse miercuri dimineață, 11 noiembrie, în apropiere de Editura „Universul”, care este o tipografie de stat, iar în ziare se raportează o tipografie privată.

Poliția capitalei a anunțat ieri, 13 noiembrie, că nu au fost constatate încălcări ale legislației în privința tirajului suspect al ziarului electoral al candidatului Igor Dodon. Potrivit forțelor de ordine, „în cadrul măsurilor întreprinse și materialului probatoriu acumulat, nu au fost constatate careva încălcări ale legislației privind încărcătură dată, ulterior Comisia Electorală Centrală urmând să se expună asupra circumstanțelor”.

De dimineață însă, reprezentanții opoziției, împreună cu polițiștii au numărat în direct numărul de ziare.

În total, în cele 3 microbuze au fost identificate 215 pachete a câte 800 de ziare, adică 172.000 de ziare sau cu 117.000 mai mult decât raportează staff-ul.

„Sunt 215 pachete a câte 800 de ziare. Înmulțiți și veți vedea cât este numărul real. Chiar dacă ei încearcă să le înmulțească la 400, asta fără ziarele de la sediul lor și cele care au fost distribuite, sunt peste 86.000. Deci real au fost distribuite câteva sute de mii de ziar, nu 55 de mii așa cum spun ei”, a declarat parlamentarul Lilian Carp.

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR: LIVE/ Mai multe microbuze, pline cu ziare tipărite în favoarea candidatului independent Igor Dodon, surprinse la Editura „Universul”, tipografie de stat

De menționat că joi, 12 noiembrie, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a depus la CEC o cerere privind excluderea lui Igor Dodon din alegerile prezidențiale.

Renato Usatîi acuză că Igor Dodon ar fi tipărit peste 2 milioane de ziare, iar cheltuielile pentru aceste servicii nu au fost incluse în rapoartele financiare depuse la CEC, ceea ce reprezintă o încălcare a legislației.

Miercuri, reprezentantul cu drept de vot consultativ al concurentului electoral Maia Sandu în Comisia Electorală Centrală (CEC), Olesea Stamate, a expediat o sesizare în adresa Comisiei, solicitând sancționarea candidatului susținut de PSRM în alegerile prezidențiale, Igor Dodon, pentru nedeclararea cheltuielilor pentru publicarea materialelor electorale.