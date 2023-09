VIDEO Mesajul devenit celebru în războiul din Ucraina, adaptat și inscripționat pe tancul sovietic de la Cornești: „Tancule rusesc, du-te ***”

Mesajul devenit celebru în războiul provocat de Rusia în Ucraina a fost adaptat și inscripționat pe tancul sovietic de la Cornești. Imagini video în care apare fraza „Tancule rusesc, du-te ***”, care ar fi fost filmate duminică, 10 septembrie, ne-au fost expediate pe adresa redacției de către un cititor.

Primara orașului Cornești, Vera Buga, a declarat, inițial, pentru Ziarul de Gardă că nu știe despre incident. Ulterior a revenit cu un apel și ne-a spus că inscripția a fost confirmată de polițistul de sector și că astăzi, 11 septembrie, obiectul urmează să fie revopsit.

„(…) Eu am telefonat polițistul de sector. Venind dinspre Ungheni a observat și el acest mesaj (…). Cred că e din această noapte. Dacă se întâmpla ieri, eu la sigur avea să știu. Am telefonat persoana care are grijă de amenajare, ca să nu fie buruieni și gunoaie primprejur. O să organizez azi, o să șteargă inscripția, îl va aduce în ordine (…). Până acum nu a fost depusă nicio plângere. Iată acum polițistul de sector a făcut fotografii și a înștiințat comisariatul de poliție (…)”, a declarat Vera Buga.