VIDEO/ Încă un lucrător medical vrea să se facă auzit: „Să nu ne trezim mâine, poimâne și noi internați cu Covid-19, pentru că am avut o mască de doi bani”

O altă lucrătoare medicală din cadrul Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) relatează, sub protecția anonimatului, că mulți dintre colegi săi sunt infectați cu noul coronavirus, alții sunt trimiși în regim de izolare la domiciliu, iar cei care mai activează, cu greu fac față turelor de 24 de ore.

Totodată, aceasta mărturisește că nu au suficient echipament de protecție, iar pentru a evita riscul de a-i infecta pe cei dragi, majoritatea lucrătorilor sanitari sunt nevoiți să închirieze apartamente. Deși autoritățile le-au spus că vor fi remunerați suplimentar, aceasta spune că nu au primit nici măcar jumătate din suma promisă.

Lucrătoarea medicală care a acceptat să discute cu ZdG sub protecția anonimatului relatează că aproape jumătate dintre colegii săi sunt trimiși în regim de izolare la domiciliu, iar alți colegi sunt internați în spitale, fiind confirmați cu noul coronavirus. Astfel, tânăra mărturisește că sunt nevoiți să lucreze în ture de 24 de ore cu intervale de o zi din cauza lipsei de cadre, iar pentru că nu sunt suficienți infirmieri, sunt nevoiți felcerii să meargă singuri la chemări. Spune că zilnic au peste 20 de solicitări, iar din cauza regimului aglomerat de muncă, mărturisește că sunt „sleiți de puteri”.

Asistenta se arată indignată că autoritățile dau vina pe medici că se infectează, „pentru că nu știm a îmbrăca un echipament”, dar totodată nu le asigură condiții și nici echipament de protecție suficient pentru a evita infectarea. Aceasta povestește că inițial nu au fost instruiți cum să se comporte cu aceste costume, iar dacă în prima săptămână au fost dotați cu echipament performant, acum echipamentele pe care le primesc nu sunt potrivite pentru a se proteja de Covid-19.

„La început erau echipamente destul de bune, erau costume, erau măști în care puteai să respiri și să te protejezi, erau foarte bine presate. Aveam două perechi de mănuși, ochelari de unică folosință. Timp de o săptămână am avut echipament destul și noi urgențele, și secțiile de internare. Altceva sunt măștile. La început ni se dădeau măști bune în comparație cu altele, dar cred că timp de două zile ele s-au terminat. Ulterior, ne-au adus altfel de măști, erau bune, doar că semănau cu un cioc de rață. În fine, puteai să respiri, îți astupau bine fața. După care, acele măști s-au terminat și s-au adus măști de bumbac. La început ni se dădeau câte trei măști de persoană. Respectiv, noi aveam nouă măști pentru echipă, trei măști fiecare. După care s-au început a da câte două măști, acum în genere cred că se dă câte o mască, dacă cerem a doua mască se începe deja gălăgie de ce, pentru ce. Ne spun că lor li se permite spălarea, călcarea, avem fier de călcat: „Spălați, călcați, nu e atât de greu”. Din punctul nostru de vedere, nu e cea mai bună idee. Plus că, dacă avem cinci minute libere, nu am vrea să umblăm și să călcăm măștile, dar să mâncăm și să bem și noi un ceai. Acum, la moment, avem un fel de costume din hârtie presată, nu sunt comode și sunt foarte foarte mari. Sunt necalitative. Dacă te îmbraci și stă strâns pe corp, e suficient să faci câteva mișcări mai rapide și el crapă. Adică degeaba l-ai îmbrăcat. Plus că, dacă la început toți cei trei membrii ai echipei de ambulanță îmbrăcau costumele, acum doar unul sau doi dintre noi facem acest lucru”, povestește tânăra.