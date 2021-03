VIDEO/ Fondatorul Holdingului „Accent Group”, Vladimir Russu, îl acuză pe Veaceslav Platon de „atac raider”. Reacția lui Platon

Fondatorul Holdingului „Accent Group”, Vladimir Russu, fost proprietar al „Casei Albe” de la Valea Morilor, îl acuză pe controversatul om de afaceri Veaceslav Platon de „atac raider”.

Vladimir Russu susține că reprezentanții Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au emis decizii prin care două imobile ale companiei pe care a fondat-o „SCM Development Mol” au fost dispuse pentru păstrare și folosință controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Potrivit lui Russu, este vorba despre fostul edificiu al companiei ASITO și „Casa Modei”.

„Acum câteva zile, când juristul nostru a intrat pe site-ul cadastrului, cu încă un extras, noi am descoperit că ambele clădiri ale noastre, nu doar că au fost puse sub sechestru, dar au fost dispuse pentru transmiterea bunurilor spre păstrare și folosință companiei „Interprimcolect”, care figurează în raportul Kroll 2, și care figurează în compania grupului lui Șor. Platon în anul 2018, multstimatul raider nr. 1 în spațiul post-sovietic, poate are și mai multe talente (…) Spunea într-un interviu din anul 2018 că această companie este a lui.”, a spus Russu.