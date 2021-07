VIDEO/ „E o formă de cenzurare a jurnaliștilor”. Mariana Rață, realizatoarea emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, despre problema accesului la informație

Problema accesului la informație este una comună pentru toți jurnaliștii, mai ales pentru jurnaliștii de investigații. Atunci când reporterii trimit întrebări sau solicitări de informații și funcționarilor sau instituțiilor de stat le este clar că aceste informații vor fi folosite împotriva lor în investigații, deschiderea de a oferi informațiile este redusă, aproape inexistentă în cazul unor instituții de stat sau cu mare-mare întârziere în cazul altor instituții de stat, scrie realizatoarea TV8 Mariana Rață pentru Media-Guard.

Am avut o astfel de experiență cu Ministerul Sănătății, căruia, anul trecut, prin octombrie, i-am trimis o solicitare de informații ca să ne spună cum au cheltuit banii în contextul pandemiei, ce achiziții au fost făcute pentru sistemul de sănătate. Răspuns am primit abia în luna februarie, anul curent. Aproape jumătate de an le-a luat celor de la minister ca să dea un răspuns, cu insistențe periodice și amențări cu judecata din partea noastră.

O altă experiență pe care am avut-o, mai fericită, dar a durat mult timp, este o solicitare expediată mai multor ministere și guvernului pentru a ne da rapoartele financiare și salariile șefilor întreprinderilor de stat. Iată la această solicitare răspuns a venit peste 3 luni de zile. Ei ne-au comunicat că e nevoie să acumuleze informația, că ia mai mult timp. Asta a fost scuza lor. A depășit evident foarte mult timpul prevăzut de lege.

Este foarte complicat, pentru că uneori ăsta este motivul pentru care ești nevoit să amâni o investigație și, în cazul Cutiei Negre, investigațiile trebuie să apară săptămânal. Uneori suntem nevoiți să publicăm investigațiile fără a aștepta răspunsul, dacă este vorba doar de niște întrebări de precizare, dar avem o parte din informație. Asta înseamnă că investigația nu este completă, ea ar fi fost mult mai informativă dacă am fi primit răspunsurile. În alte cazuri suntem nevoiți să abandonăm subiectul până când ne vin răspunsurile. E o formă de cenzurare a jurnaliștilor. Atunci când refuzi să le dai informații jurnaliștilor, de fapt tu îi determini să ignore subiectul pe care vor să îl abordeze.

Accesul la informație este un drept și un instrument important, al cetățeanului și presei, de control asupra activității instituțiilor de stat. Ca orice alt drept, acesta trebuie tratat cu respect, iar încălcarea dreptului de acces la informație trebuie penalizată așa cum poliția îi penalizează pe șoferii care trec pe roșu.

Mariana Rață, realizatoarea emisiunii „Cutia Neagră” (TV8) pentru Media-Guard