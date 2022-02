VIDEO/ Declarațiile lui Năstase după ce PPDA a votat cu socialiștii pentru înstrăinarea terenului de 1,3 ha din fața „UNIC”: „Nu am venit să ne scuzăm pentru că nu avem de ce”

Andrei Năstase, președintele Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr (DA) și consilier municipal al PPDA în Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a declarat vineri, 18 februarie, în cadrul unei conferințe de presă că votul de joi a consilierilor municipali din Platforma DA a fost în conformitate cu legislația și că prin decizia PSRM și PPDA, prin care CMC a înstrăinat un teren de 1,3 ha din fața magazinului universal „UNIC” cu 2 691 792 de lei, bugetul municipal nu a pierdut nimic.

Andrei Năstase a declarat cu nu „își va cere scuze” și că prin voturile de ieri ale consilierilor municipali ai PPDA și PSRM bugetul municipal „nu a avut nimic de pierdut”.

„Au hotărât să facă din țânțar armăsar. Nu am venit să ne scuzăm pentru că nu avem de ce. Nu avem de ce să ne cerem scuze pentru decizia de ieri. Am venit să facem lumină asupra unui caz destul de simplu. (…) Zilnic suntem martorii declarațiilor PAS de a lupta cu propaganda. Prin voturile de ieri bugetul municipal nu a avut nimic de pierdut. Prin votul consilierilor nu s-a întâmplat nimic altceva, decât executarea unei hotărâri de judecată emisă de Curtea Supremă de Justiției (CSJ) din 31 iulie 2020. Voturile PPDA au fost date în conformitate cu legislația în vigoare. (…) Eu respect opinia tuturor membrilor Platformei DA. (…) Am făcut și eu greșeli, sunt tânăr. Cred că Dinu s-a grăbit”, a declarat Andrei Năstase.