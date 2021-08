VIDEO/ Averea liderului PSRM este verificată de Autoritatea Naţională de Integritate. Şefa ANI: „Sper foarte mult să avem un rezultat în perioada următoare şi inspectorul să dea dovadă de curaj”

Averea liderului Partidului Socialiştilor din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon, deputat în Parlament de pe lista Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor (BCS), este verificată de Autoritatea Naţională de Integritate (ANI). Într-un interviu pentru anticorupţie.md, preşedinta ANI, Rodica Antoci, a declarat că o procedură de control a averii pe numele fostului preşedinte al R. Moldova Igor Dodon se află pe masa inspectorilor de integritate.

Şefa ANI susţine că în privinţa liderului socialiştilor au fost depuse sesizări „şi din oficiu, şi în mod oficial la Autoritate”, fără a oferi însă prea multe detalii.

„Pentru Autoritatea Naţională de Integritate, toţi subiecţii sunt egali în faţa legii şi sunt examinaţi în mod egal. Cât priveşte faptul că nu sunt „rechini mari” sau nume sonore, totuşi, dacă ne uităm, sunt. Sesizări în privinţa fostului preşedinte al R. Moldova Igor Dodon au fost depuse şi din oficiu, şi în mod oficial la Autoritate. N-am să intru în detalii, pentru că acum este o procedură de control la Autoritate în derulare, pentru a nu admite careva imixtiuni sau influenţe pentru inspctorul de integritate care examinează“, a spus şefa ANI.

Potrivit lui Antoci, ANI a demarat procedura de control a averii pe numele lui Dodon, inclusiv, după ce în presă au fost publicate mai multe investigaţii şi documente care îl vizează pe fostul preşedinte.

„Tot ce a parvenit în presă prin acele investigţii, fotografii şi alte documente care au fost expuse, ele toate au fost transmise către inspector pentru a examina şi a se expune. Eu sper foarte mult să identificăm mijloacele esenţiale pentru a proba şi a demonstra aceste probe. Subiectul dat al declarării averii nu este un subiect de patru ani cât a fost preşedinte Igor Dodon, dar este un subiect care din anul 2000 a deţinut o funcţie publică în R. Moldova şi urma să fie examinat şi în acea perioadă de către celelalte instituţii abilitate, care au asemenea atribuţii de control. Sper foarte mult să avem un rezultat în perioada următoare şi inspectorul de integritate să dea dovadă de deligenţa şi curajul necesar pentru a emite un act de constatare”, a spus şefa ANI.

Anterior, Ziarul de Gradă a publicat mai multe anchete despre imobilele, averea şi vacanţele de lux ale fostului preşedinte al R. Moldova Igor Dodon. În 2020, ZdG scria că Igor Dodon, conturile căruia, în ultimii 16 ani, au fost alimentate, oficial, doar din bugetul de stat, s-a odihnit în această perioadă în zone exotice. ZdG a intrat în posesia mai multor informații și fotografii despre o serie de vacanțe de lux de care a beneficiat familia Dodon în ultimul deceniu: Maldive, Seychelles, Dubai sau o vilă exclusivistă de pe teritoriul unuia dintre cele mai luxoase hoteluri de pe malul Mării Egee, resort gestionat de familia procurorului general al Rusiei, Iurii Chaika.

În mai 2011, ZdG scria că Igor Dodon, care candida atunci la funcţia de primar al Chişinăului, era văzut de vecinii de pe str. A. Xenopol din sect. Buiucani, aproape zilnic, intrând în curtea unei case cu 3 niveluri, care era aproape gata pentru a fi dată în exploatare. Atunci, deşi oamenii ne anunţau că imobilul a fost construit de Compania „Reconscivil” special pentru familia Dodon, politicianul nega că ar locui sau că ar intenţiona să treacă în acea casă. Igor Dodon ne zicea atunci că închiriază un apartament în centrul Chişinăului, în locuinţa sa de pe Calea Orheiului locuind „nişte fini” de-ai săi. Deputatul afirma că a „scos apartamentul la vânzare”, după care urma să vadă cum îşi va îmbunătăţi condiţiile de trai. Despre casa de la Buiucani, Dodon refuza să discute, dar nega că i-ar aparţine. „Nu comentez bârfele şi zvonurile… Vă referiţi la casa de la Buiucani? Acolo, în vecinătate, în blocurile cu multe etaje, locuieşte fratele şi nănaşul meu. Poate acolo, când vin în vizită la ei, m-au văzut vecinii?”, ne întreba Dodon.

Peste doi ani, însă, acesta şi-a oficializat achiziţia, înregistrând-o la Cadastru, deşi anterior spunea că nu are nicio legătură cu acea casă. Tranzacţia a avut loc, oficial, pe 29 iulie 2013, zi în care Dodon a luat un credit de 1,477 milioane de lei de la Victoriabank, cu o rată a dobânzii de doar 8%, sub media de piaţă, care era în jur de 12%. În schimbul acestei sume, între familia Dodon şi Victoriabank a fost semnat un contract de ipotecă, care are în calitate de obiect casa de milioane.

