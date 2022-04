VIDEO/ „A fost complicat să văd cum mor oameni care au fost alături de mine din copilărie”. Mărturiile unor medici după doi ani de pandemie

După doi ani de la izbucnirea pandemiei Covid-19, mai mulți medici care au tratat pacienții infectați spun ce a însemnat pentru ei această perioadă și cum au făcut față situațiilor limită pe care le-au întâlnit.

Veronica Țugulschi, șefa Unității de Primiri Urgente, SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”: ,,Probabil că 99,9% din timpul, mintea și sufletul meu, în acești doi ani, au fost aici, în spital. Niciodată în acești doi ani nu m-am dat cu ruj, astăzi mi-am pus rujul pentru că gura mea este crăpată și plină de sânge, de la măștile pe care noi le purtăm. Mai mult ca atât, ieri a fost ziua mamei mele, eu am uitat că-i ziua ei. Mi-e rușine să recunosc, dar mi-a adus aminte soțul la amiaza. Ca să înțelegeți dvstră cât de tare noi ne-am implicat în acest proces.”

Angela Covaș, asistentă medicală, SCR „Timofei Moșneaga”: „Ne sufocam, transpiram, dar trebuia să facem față din răsputeri pentru că așa ne-a fost menit. Viața mea personală a fost trăită alături de viața pacienților. Am avut multe femei însărcinate în ultimele luni. Ne făceam griji alături de ele pentru că trebuia să salvăm două vieți.”

Alexandr Cernogolub, șeful Clinicii Anesteziologie și Reanimatologie, SCM „Sfânta Treime”: „Această pandemie ne-a impus să-i lăsăm pe cei dragi, să lăsăm tot ce este mai scump și să acordăm asistență medicală. Am riscat toți cu sănătatea, am riscat chiar și cu viața.”

Alexandra Bantîș, anesteziolog-reanimatolog, Institutul de Medicină Urgentă: „Când am intrat prima dată în zona roșie, atunci noi am înțeles că dacă partenerul cu care ești în zona roșie este de încredere, atunci totul va fi bine. Dar dacă partenerul este mai slab emoțional, tu trebuie să iei asupra ta toată responsabilitatea, pentru că tu ai pacienți și încă și coleg care are nevoie de suportul tău emoțional și fizic.”

Petru Paveliuc, medic infecționist, SCBI „Toma Ciorbă”: „Cel mai dificil pentru pacienți cred că a fost valul cu varianta Delta a virusului și, practic, marea majoritate a paturilor de spital erau cu pacienți dependenți de oxigen. Erai pus în situația asta – cui îi trebuie oxigen și cui nu-i trebuie. Cum facem să avem mai multe oxigenatoare?”

Maria Vasilache, asistentă medicală, Institutul de Medicină Urgentă: „În al treilea val, în secția în care lucrez, au murit foarte multe persoane apropiate mie. A fost complicat să văd cum mor oameni care au fost alături de mine din copilărie. Am fost scoasă din secție în momentul intubării, eu am înțeles că nu pot să văd asta. Deja înțelegeam că nu mai putem face nimic. Nu puteam să mă liniștesc, dar mi-am revenit pentru că înțelegeam că sunt în tură.”

Silvia Nicolai, medic, Terapie Intensivă Covid, SCR „Timofei Moșneaga”: „Era destul de greu și erau perioade ca o depresie. Erai deprimată și permanent voiai să plângi. A fost ceva nou, ceva foarte greu pentru noi. În orice situație – în pandemie, în situația asta care s-a creat cu începerea unui război, eu cred că ar trebui să rămânem oamnei, omenia nu trebuie să dispară. Să fim buni și să-i tratăm pe toți cu bunătate.”

Inga Țugulea, asistentă medicală superioară, Institutul Mamei și Copilului: „A venit mama cu copilul de 7 ani, ambii testați pozitiv. Mama era în stare gravă și copilul împreună cu noi stătea lângă patul ei. Copilul nu-și închipuia viața fără mamă, dar mama nu era atât de sigură că va trece cu bine de această boală. Ea suferea mai mult decât copilul. Însă noi, fiindu-i alături, le-am fost de ajutor. Noi spuneam că totul o să fie bine, mami se va face bine și, într-un final, așa a și fost.”

Începând de astăzi, 16 aprilie 2022, pe fondul scăderii numărului de infectări cu virusul SARS-Cov-2, au fost eliminate toate restricțiile epidemiologige care au fost valabile în ultimii doi ani. Astfel, purtarea măștilor de protecție împotriva virusului SARS-COV-2 nu mai este obligatorie în R. Moldova. Totuși, autoritățile recomandă în continuare purtarea măștilor în spațiile închise și în transportul public, dar și vaccinarea împotriva Covid-19.

Eliminarea restricțiilor epidemiologice vine după ce Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) a decis vineri, 15 aprilie, anularea stării de urgență în sănătate publică după aproape doi ani de la declararea acesteia.

