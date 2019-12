Veste bună pentru părinții cu cetățenie română. Parlamentul de la București a decis dublarea alocațiilor pentru copii

Veste bună pentru părinții basarabeni care dețin cetățenia română. Camera Deputaților a aprobat miercuri, 18 decembrie, în calitate de for decizional, cu 179 voturi ”pentru” și 29 abțineri, propunerea PSD de dublare a alocațiilor pentru copii, scrie stirileprotv.ro.

Prevederile ar urma să intre în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care se publică actul normativ în Monitorul Oficial.

De măsură ar urma să beneficieze aproape 3,6 milioane de copii. Alocațiile vor crește, astfel, de la 150 la 300 lei pe lună pentru copiii de peste 2 ani și de la 300 la 600 de lei pentru cei sub doi ani.

La vot, deputații ALDE și USR s-au abținut, alături de un deputat de la PSD și unul de la minorități:

Potrivit proiectului, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între

2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art.1 alin.(3);

c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap”.

Impactul financiar al măsurii este de circa 7,2 miliarde de lei, (1,5 miliarde de euro), respectiv 0,63% din PIB, conform datelor oficiale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

La dezbateri, Ioana Constantin, secretar de stat în Ministerul Muncii, a afirmat că Guvernul nu este împotriva măsurii de dublare a alocaţiilor, dar este nevoie de o discuţie mai amplă.

“Nu suntem împotriva măsurii, însă este nevoie de o discuţie mai aplicată. Credem că este nevoie de o discuţie mai amplă pe acest subiect. Discutăm de un buget deja croit şi aceste sume au apărut peste noapte în comisie şi este necesară o dezbatere mai amplă”, a precizat aceasta.

Deputatul PSD Daniel Suciu a amintit momentul de la începutul anului când PNL a propus dublarea alocaţiilor, iar Guvernul PSD a pus în aplicare, transmiţând că provoacă Guvernul liberal să facă acelaşi lucru.

“La începutul anului Robert Sighiartău spunea: vă solicit în numele copiilor să votaţi acest amendament, viitorul copiilor nu se negociază. Şi atunci, la momentul elaborării bugetului, a trecut acest amendament şi la momentul respectiv bugetul era croit. Sper că vă veţi învăţa că pe subiecte sensibile nu vă puteţi juca. Astăzi PSD susţine cu tărie dublarea alocaţiilor aşa cum a fost în comisie. Noi am făcut dublarea alocaţiilor, acum vă provoc să faceţi acelaşi lucru”, a spus Suciu, potrivit Agerpres.

Liderul Pro România Victor Ponta a afirmat că susţine dublarea alocaţiilor, adăugând că a făcut acelaşi lucru în 2015, când era prim-ministru.

“Discuţia pe alocaţii nu este nouă şi ar trebui procedat de fiecare dată la fel. În 2015, iniţiativa liberalilor s-a votat în luna mai, preşedintele Iohannis a promulgat-o, am pus-o în aplicare. Am spus atunci că pentru copii sunt întotdeauna bani. Atunci în 2015 aţi procedat corect votând dublarea alocaţiilor, eu am procedat bine găsind reusursele. Să facem la fel şi acum. (…) Trebuie să găsiţi resursele şi sper ca preşedintele Iohannis să promulge legea la fel ca în 2015″, a spus Ponta.

Deputatul USR Cristian Seidler crede că Parlamentul este folosit în scopuri politice.

“Folosim Parlamentul în scopuri politice. Data trecută s-a reuşit mărirea alocaţiilor menţinându-se în limita de 3% deficit, acum nu se poate. Folosiţi în scopul politic fără niciun calcul cinic alocaţiile pentru copii. Acum vă asumaţi să fiţi de două ori mai cinici. Desconsideraţi de fapt copiii, vă gândiţi cum să trageţi pe spuza voastră, fără să vă gândiţi la viitorul copiilor”, a adăugat Seidler.

Deputatul PNL Dan Vîlceanu le-a spus parlamentarilor PSD să menţioneze sursa de finanţare a acestui proiect.

“Vorbim de un proiect în care dvs aţi inventat pokerul parlamentar. Vreţi dublarea dublării. Ce vreţi astăzi costă de trei ori mai mult. De unde vreţi să luăm banii? De la spitale, şcoli, ISU? Spuneţi de unde şi luăm banii şi facem dublarea dublării″, a menţionat Vîlceanu.

Deputatul PMP Petru Movilă a cerut retrimiterea proiectului la comisie pentru ca, în paralel, să se voteze iniţiativa de reducere a parlamentarilor la 300 pentru ca din banii rezultaţi să se dubleze alocaţiile. Solicitarea a fost respinsă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a spus că nu este regulamentară.

Proiectul de lege privind dublarea alocaţiilor pentru copii a fost iniţiat de PSD şi a fost adoptat pe articole, urmând să intre tot miercuri la votul final al Camerei.

PNL a vrut să amâne legea PSD de dublare a alocaţiilor pentru copii, dar nu a reușit

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a solicitat, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, retrimiterea la comisiile de specialitate a proiectului PSD de dublare a alocaţiilor pentru copii, însă propunerea lui a fost respinsă de plen.

Astfel, s-au înregistrat 124 de voturi ″pentru″⁣, 125 – ″⁣împotrivă″⁣ şi 8 abţineri.

“Vă rog să retrimiteţi la comisii plx 124/2019 pentru punctul de vedere al Guvernului. Vrem ca acest proiect să fie într-adevăr pe lege. Acum se încalcă legea că nu există punctul de vedere al Guvernului şi fişa fiscală. Altfel se creează premisele atacării proiectului la CCR”, a spus Florin Roman, potrivit Agerpres.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a acuzat PNL că de fapt nu doreşte dublarea alocaţiilor pentru copii.

„Acest proiect prevede dublarea alocaţiilor pentru copii şi este o iniţiativă a grupului PSD, un amendament adoptat în Comisia de muncă, iar colegii de la PNL doresc retrimiterea, ca urmare doresc ca aceste alocaţii să nu se majoreze. Anul acesta PNL a propus dublarea alocaţiilor şi PSD a găsit resurse. Acum propune PSD şi consider că PNL are obligaţia să găsească resurse. Orice alt vot arată că PNL este populist şi când este la putere caută motive pentru a nu majora alocaţiile”, a spus Simonis.

Deputatul UDMR Szabo Odon a arătat că UDMR este pentru dublarea alocaţiilor, însă consideră că trebuie retrimis la comisie pentru a afla punctul de vedere al Guvernului.

„Anul trecut UDMR a susţinut iniţiativa de dublare a alocaţiilor, atunci câţiva colegi au făcut campanie plătind reclame că în comisii cei care nu au votat sunt împotriva copiilor, în plen iniţiativa a trecut cu cei împotriva cărora au făcut campanie. Toată lumea trebuie să fie responsabilă, vom vota retrimiterea la comisie pentru a vedea punctul de vedere al Guvernului, dar apoi vom vota dublarea alocaţiilor”, a precizat deputatul UDMR.

„ALDE nu doreşte să intre în acest joc între PSD şi PNL în care fiecare doreşte să aibă dreptate. Votăm retrimiterea şi solicităm şi retrimiterea proiectului cu reducerea cotei TVA pentru a vedea impactul”, a spus şi deputatul ALDE Varujan Vosganian.

