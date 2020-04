Un nou spital din capitală, pregătit de autorități să primească pacienți suspecți de COVID 19

Instituția medico-sanitară publică „Constructorul COVID-19” este următoarea care este pregătită de municipalitate pentru a primi pacienți suspecți cu coronavirus. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban.

Acesta mai anunță că instituția are capacitatea de a primi în jur de 120 de persoane.

„Pentru amenajarea spitalului, am oferit 500 de mii de lei. Au fost comandate 3500 de costume de protecție pentru medici, 1000 de botoșei (bahile), 600 halate, 1000 de viziere, 50 de seturi de lenjerie de pat, 80 de termometre, dezinfectant, dar și alte lucruri necesare. Ieri am dus 10 mii de măști din cele 15 mii donate de o companie farmaceutică, iar un agent economic, care este specializat în crearea mobilei, este gata să ne ajute cu 250 de huse și saltele pentru paturile din spital. La fel, am dus sticle cu dezinfectant pentru fiecare salon. Actualmente stabilim și numărul personalului medical care va activa acolo”, a precizat Ceban.