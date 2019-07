Un grup de deputați, la Penitenciarul nr. 13: „Condițiile sunt grave, inumane”

Deputații Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din cadrul Parlamentului, au vizitat astăzi, 2 iulie, Penitenciarul nr. 13 din Capitală. Deputații au declarat în fața jurnaliștilor că în penitenciar sunt condiții grave de detenție, motiv pentru care este necesară o intervenție de urgență din partea autorităților, mai ales în contextul în care R. Moldova a pierdut la CtEDO mai multe dosare din cauza condițiilor proaste de detenție.

Șeful penitenciarului, Igor Pântea, nu era prezent în momentul vizitei deputaților, pe motiv că și-ar fi luat concediu.

„Este prima noastră vizită, dar nu și ultima. Vom insista pe schimbarea atitudinii față de toți deținuții. În special ne interesează deținuții aflați aici sau în alte instituții ale sistemului, pe motiv politic”, a declarat Chiril Moțpan.

Deputații au declarat că nu au purtat discuții cu deținuții Vlad Filat sau Veaceslav Platon, menționând că au vizitat aleatoriu deținuții.

„Nu ne-am pus ca scop să vizităm astăzi un deținut sau altul. Pe noi ne interesau condițiile de detenție. Cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă Administrația națională a penitenciarelor. Știu care este diferența, și îmi amintesc cum era un an în urmă în acest penitenciar și care e situația la zi. Sunt careva eforturi pentru a îmbunătăți situația”, a precizat deputatul Grigore Novac.

Potrivit deputaților, în prezent, în subsolul penitenciarului, unde până acum a fost deținut Gheorghe Petic, sunt efectuate lucrări de reparație.

„Cu certitudine, starea de lucru la ziua de azi în penitenciarul nr. 13 este una foarte gravă, având în vedere că anual suntem condamnați la CtEDO pentru condițiile de detenție”, a mai adăugat Novac.

Deputatul socialist a mai menționat că pentru îmbunătățirea stării de lucru ar trebui alocate surse de la bugetul de stat, iar forțele de ordine să intervină în cazul ofițerilor care admit abuzuri în adresa deținuților.

„Am venit să vedem în ce măsură sunt respectate condițiile elementare. Din câte ne-au spus, din plafonul de 500 și ceva de oameni, este o suprapulare de peste 900”, a spus și deputatul Octavian Țîcu.

După aceste declarații, deputații nu au precizat și care vor fi acțiunile lor ulterioare pentru îmbunătățirea stării de lucru, menționând doar că vor mai efectua astfel de vizite.

În anul 2018 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat 22 de hotărâri și 15 decizii împotriva Republicii Moldova. În urma acestor decizii, suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților se ridică la peste 5,4 milioane de lei, echivalentul a circa 270 de mii de euro. Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele împotriva Republicii Moldova în anul 2018 relevă încălcarea mai frecventă a următoarelor articole din Convenție: articolul 3 – condiții inumane, tratament inuman și degradant în timpul detenției; articolul 5 – dreptul la libertate și la siguranță; articolul 6 – dreptul la un proces echitabil; articolul 13 – dreptul la un remediu efectiv.