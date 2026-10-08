Un avion de mici dimensiuni s-a răsturnat pe aerodromul din Vadul lui Vodă

Un avion ușor, cu o persoană la bord, s-a răsturnat joi, 8 octombrie, pe aerodromul din Vadul lui Vodă.

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a anunțat că, în jurul orei 11:53, pe aerodromul din Vadul lui Vodă, o aeronavă Pipistrel Virus SW 121A s-a răsturnat la aterizare și a fost avariată.