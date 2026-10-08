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Un avion de mici dimensiuni s-a răsturnat pe aerodromul din Vadul lui Vodă

Imagine simbol. Sursa: pipistrel-aircraft.com

Un avion ușor, cu o persoană la bord, s-a răsturnat joi, 8 octombrie, pe aerodromul din Vadul lui Vodă.

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Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a anunțat că, în jurul orei 11:53, pe aerodromul din Vadul lui Vodă, o aeronavă Pipistrel Virus SW 121A s-a răsturnat la aterizare și a fost avariată.

„La bord se afla o persoană, care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Nu au fost înregistrate victime. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi. La finalizarea investigației va fi publicat un raport oficial”, a menționat AAC.

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