VIDEO Ședința Parlamentului. Deputații au votat înăsprirea sancțiunile împotriva braconajului

Deputații s-au întrunit în ședință la Parlament joi, 8 octombrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 10 subiecte. Printre acestea se numără proiectul privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și proiectul pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic.

UPDATE 15:45 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 15:40 Proiectul de lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic, a fost votat în lectura a doua de 53 de deputați.

Documentul stabilește reguli mai clare pentru gestionarea fondului cinegetic și combaterea vânătorii ilicite, oferind autorităților instrumente mai eficiente pentru prevenirea și sancționarea acestor fapte.

Proiectul de lege introduce noțiunea de carnet de vânător, document oficial care atestă calitatea de vânător a unei persoane fizice. Acesta va putea fi eliberat atât în format fizic, cât și electronic, în schimbul unei taxe în valoare de 660 de lei, achitată în contul trezorerial al Agenției de Mediu.

Totodată, sunt prevăzute în mod expres faptele considerate vânătoare ilicită (braconaj).

„Printre acestea se numără vânătoarea fără calitatea de vânător sau fără permis de vânătoare valabil; folosirea fără drept a armelor de vânătoare; utilizarea unor arme, muniții sau dispozitive interzise, inclusiv a dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a celor cu termoviziune. De asemenea, constituie braconaj urmărirea animalelor sălbatice cu mijloace de transport, inclusiv cu aeronave fără pilot, recoltarea unor specii care nu sunt înscrise în permis și capturarea, rănirea sau uciderea ilegală a speciilor protejate. Va fi considerată vânătoare ilicită și transportarea, deținerea, comercializarea sau punerea în circulație a vânatului ori a produselor provenite din vânătoare ilicită”, a specificat Parlamentul.

Prin modificările propuse la Codul contravențional și Codul penal, sunt înăsprite sancțiunile pentru încălcarea regulilor de vânătoare și pentru braconaj. Astfel, braconajul săvârșit de o persoană fizică, care a cauzat un prejudiciu de peste 10 000 de lei, va putea fi sancționat cu amendă de până la 42 500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la trei ani. În cazul persoanelor juridice, amenda poate ajunge la 200 de mii de lei, cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate.

UPDATE 15:32 Instituțiile publice vor putea iniția crearea unui parc industrial. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a Legii cu privire la parcurile industriale, votat în lectura a doua de Parlament.

Astfel, instituțiile publice care administrează bunuri sau infrastructură ce pot fi valorificate vor putea iniția crearea unui parc industrial. Acest lucru va permite valorificarea cadrului instituțional existent, fără instituirea unor autorități publice noi și fără reorganizarea structurilor existente. A fost extinsă și lista categoriilor de entități care pot administra parcuri industriale – întreprinderi de stat sau municipale, societăți comerciale și instituții publice.

Totodată, a fost stabilit un plafon maxim de 5% pentru cheltuielile administrative aferente creării infrastructurii tehnice și de producție a parcurilor industriale, finanțate din contul mijloacelor bugetului de stat. Modul de stabilire a acestor cheltuieli urmează să fie reglementat prin hotărâre de Guvern. Pentru crearea infrastructurii tehnice și de producție a parcurilor industriale vor putea fi utilizate mijloace de finanțare complementare, inclusiv asistență externă, precum și fonduri oferite de donatori și parteneri de dezvoltare.

Start-upurile vor putea beneficia de spații în cadrul parcurilor industriale pentru o perioadă de incubare de până la 12 luni, în vederea dezvoltării și testării produselor, serviciilor sau modelelor de afaceri inovative.

Legea cu privire la parcurile industriale a fost completată și cu prevederi care vor permite utilizarea unor anumite parcuri industriale ca platforme pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice aferente industriei naționale de apărare.

UPDATE 15:25 Proiectul de lege privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a fost votat în lectura a doua de 54 de deputați.

UPDATE 15:14 52 de deputați au votat în prima lectură proiectul care are drept scop consolidarea garanțiilor privind independența procesuală a procurorilor specializați.

Potrivit Parlamentului, prevederile legislative vizează revizuirea atribuțiilor Procuraturii Generale, în vederea asigurării autonomiei procurorilor specializați și prevenirii indicațiilor neîntemeiate și a imixtiunilor nejustificate în deciziile lor procesuale.

„Astfel, proiectul instituie un cadru echilibrat între independența procesuală a procurorului, autonomia funcțională a procuraturilor specializate și controlul ierarhic al legalității. Totodată, modificările propuse stabilesc mai clar condițiile în care procurorul general poate interveni în cauzele aflate în gestiunea procuraturilor specializate, limitând această intervenție la strictul necesar și asigurând respectarea criteriilor legale, a principiilor transparenței și a controlului judiciar independent”, a scris Parlamentul.

UPDATE 14:45 Parlamentarii examinează proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea garanțiilor independenței procesuale a procurorului)

UPDATE 14:28 87 de deputați au votat în prima lectură proiectul pentru cumularea pensiei de urmaș cu pensia de dizabilitate de către persoanele cu dizabilități severe din copilărie. Șase deputați nu au votat.

UPDATE 13:50 Proiectul pentru modificarea unor acte normative (cumularea pensiei de urmaș cu pensia de dizabilitate de către persoanele cu dizabilități severe din copilărie) este examinat de deputați.

În prezent, de acest drept beneficiază persoanele cu dizabilități severe din copilărie care și-au pierdut întreținătorul după data de 1 aprilie 2025.

Prin acest proiect, completarea Legii privind sistemul public de pensii cu prevederi care să permită persoanelor cu dizabilități severe din copilărie să beneficieze concomitent de pensia de dizabilitate și de pensia de urmaș, fără a fi obligate să opteze pentru una dintre cele două prestații.

Totodată, dreptul la pensie de urmaș va fi recunoscut persoanelor cu dizabilități severe din copilărie indiferent de data decesului întreținătorului. Astfel, va fi eliminată diferența de tratament bazată exclusiv pe momentul producerii decesului.

Parlamentul a precizat că proiectul va fi examinat în lectura a doua. După adoptare, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Pentru implementarea acestora vor fi necesare circa 35,37 milioane de lei.

UPDATE 13:45 54 de deputați au votat proiectul în lectura a doua pentru modificarea unor acte normative (Codul serviciilor media audiovizuale al R. Moldova privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului). 13 deputați au votat contra.

UPDATE 13:35 53 de deputați au votat ordinea de zi.

UPDATE 13:15 La ședință sunt prezenți 95 de deputați.