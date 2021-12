SONDAJ/ 2021 pleacă. Ce am lua cu noi în 2022?

Într-o săptămână ne despărțim de 2021- un an plin de semne de întrebare. Bate la ușă 2022. Cum ne va găsi? Mai împăcați, mai optimiști, mai plini de speranță sau obosiți de așteptări? Va fi cald în casă, vom avea pâine pe masă, se vor rândui pe la ferestre urătorii, ne vor semăna semănătorii… Tradițional, la sfârșit de an, întrebarea întrebărilor rămâne cum a fost anul, ce-a fost cu viața noastră, ce ne-am dori pentru anul care vine?

Stanislav Pavlovschi, jurist, politician

Este o întrebare la care nu cred că ar fi corect să răspund pentru toți. Fiecare trebuie să avem aici răspunsul nostru. Personal, nu cred că a existat ceva deosebit ce ar merita luat în anul 2022, poate doar speranța că vom fi sănătoși, noi și cei dragi nouă, să trăim în pace și în înțelegere. Vreau ca poporul nostru, în sfârșit, să înțeleagă că nimeni, nimic bun nu o să-i facă și că soarta noastră este în propriile noastre mâini. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar nu cred că ne așteaptă ceva bun nici în anul ce vine. Viața va fi și mai grea! Din mai multe considerente. Specificul țării noastre este de așa natură că nu totul este așa cum pare a fi: democrații nu sunt democrați, comuniștii nu sunt comuniști, liberalii nu sunt liberali, proeuropenii nu sunt proeuropeni și tot așa. De aici vin necazurile și dezamăgirile noastre.

Alexandru Slusari, ex-deputat, vicepreședinte al PPDA

2021 a fost unul cu multe speranțe, încă nerealizate. Am reușit să alungăm de la putere grupările criminal-politice: Plahotniuc, Platon, Șor și Dodon. Au apărut toate premisele de reformare a țării, dar, din păcate, tot mai multă lume se dezamăgește de actuala guvernare, timpurile bune le simt mai bine sculele regimurilor precedente, cum ar fi Musteață, Morari, Cernat, Ciocoi etc, prețurile sunt scăpate de sub control, în justiție rămânem cu doi procurori și promovarea judecătorilor din haremul lui Plahotniuc. Curățarea sistemului, nu știu de ce, se rezumă la concedierea angajaților de nivelul mediu al instituțiilor, în schimb, conducerea ANRE, a Curții de Conturi și a BNM rămân bine-mersi. Pe de altă parte, kuliokarul Dodon rămâne în libertate, chiar dacă procurorul general a fost demis, iar pe mai multe dosare de rezonanță în continuare nu vedem mișcări. În schimb, vedem că greșelile actualei guvernării alimentează o eventuală revanșă a forțelor oligarhice și antieuropene. Ce luăm în 2022? Speranța că, totuși, lucrurile pot fi rapid corectate și pornite reforme adevărate.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic la Femeilor 50×50

În primul rând, ar fi să luăm cu noi succesul R.Moldova pe dimensiunea vestică și să amplificăm procesele de integrare europeană. Cred că aici s-a reușit cel mai mult, de la alegerile din iulie încoace. Ar fi să mai luăm cu noi în 2022 succesul R. Moldova în ceea ce privește participarea femeilor în politică și la luarea deciziilor. Acestea m-au făcut să fiu mândră și optimistă pentru viitorul nostru, chiar dacă a fost un an greu. Mă bucur și de familia mea – ceea ce le doresc tuturor, că am ajuns relativ sănătoși la finele anului. La Mulți Ani!

Anatol Țăranu, analist politic

În 2022, trebuie să luăm cu noi speranța, care continuă să fie vie, speranța că reformele începute în 2021, în justiție, economie etc. vor avea finalitate în 2022. Această speranță e fundamentată pe o majoritate parlamentară proeuropeană, cu politicieni dispuși să facă reforme, chiar dacă în 2021, alături de speranțe, au început să apară și momente de dezamăgire, legate de faptul că nu există o concepție bine structurată a reformelor. Deseori, reformele se fac din mers, experiența se acumulează lent, iar toate acestea generează greșeli care descurajează. Rămân esențiale relațiile cu Vestul. Cea mai mare susținere vine de acolo. Dacă pe interior se observă o eroziune a imaginii, atunci în exterior vedem o susținere unanimă, în special pentru Maia Sandu.