Secretara Primăriei Bălăbănești, fina fostului primar, îl acuză pe actualul primar de violență: „S-a enervat, m-a insultat, apoi s-a întins peste masă și m-a lovit. Am căzut jos cu tot cu scaun”. Primarul, stabilit de ANI cu conflicte de interese: „Nu am agresat-o. A fost rugată frumos să iasă din cabinet și a început a striga că o auzea jumătate de sat”

Acuzații de violență în ograda Primăriei satului Bălăbănești din raionul Criuleni. Secretara instituției susține că primarul localității a agresat-o fizic nemulțumit de faptul că femeia nu s-ar fi ocupat de organizarea unui concurs pentru desemnarea unui director la o grădiniță din Mălăieștii Noi. Funcționara, care se află acum în concediu medical, a depus o plângere la poliție pe numele primarului. De cealaltă parte, edilul local neagă acuzațiile și spune că nu a agresat-o pe femeie, menționând că aceasta „are un caracter complicat”. Medicul de familie de la Centrul de Sănătate Bălăbănești, acolo unde s-a adresat femeia, susține că aceasta a acuzat mai multe probleme de sănătate, însă după primele consulturi, doctorul susține că nu a depistat urme de violență pe suprafața corpului femeii.

Unii localnici din sat susțin că, de fapt, cei doi funcționari, primarul și secretara, se află în conflict încă din 2019, din momentul investirii primarului ales al localității, Ion Cotoman, femeia fiind fina de cununie al fostului primar al satului.

Ziarul de Gardă a discutat cu părțile implicate în conflict, poliția și medicul, și vă prezintă detalii.

Secretara Primăriei satului Bălăbănești, Liubovi Perciuleac, în vârstă de 58 de ani, spune că neînțelegerile au pornit de la organizarea concursului pentru funcția de director la o grădiniță din Mălăieștii Noi. Ea afirmă că, înainte de a intra în concediu, a început să pregătească materialele pentru desfășurarea concursului, însă din moment ce și-a luat concediu și a fost desemnată o secretară a comisiei de concurs, spune că nu s-a mai ocupat de acesta.

„Inițial, când s-a pornit procedura de concurs, m-am ocupat de toate materialele ce țin de organizarea și desfășurarea acestui concurs, până în momentul când trebuia să ies în concediu, adică până pe 6 iulie. La acel moment s-a emis dispoziția primarului cu membrii comisiei de concurs. În dispoziția privind crearea grupului de lucru, eu nu am putut să fiu, pentru că eram în concediu și mi-am dat seama că eu fiind în concediu, nu se poate stopa lucrul în Primărie și trebuie cineva să se ocupe mai departe. Prin dispoziție, secretara comisiei de concurs a fost numită inginerul cadastral din Primărie. După concediu nu s-a discutat despre acel concurs, nu mi s-a spus că a avut sau loc, eu m-am luat cu lucrul și nici nu m-a dus gândul la acel concurs. Joi am văzut că ceva se pregătește în Primărie, am văzut că se pregătește sala, monitorul, urma să aibă loc ceva.

Publicitate

Publicitate

Liubovi Perciuleac. Sursa foto: Facebook

Și deja lucrătorii Primăriei mi-au spus că trebuie să fie concurs. Nu m-au anunțat că este concurs și iată urmează să se desfășoare a treia etapă a concursului. Evident că pentru aceste etape ale concurs urmează să fie desfășurate careva acte, procese-verbale. De mine erau pregătite careva. Când am înmânat materialele doamnei (secretara comisiei de concurs n.red.), i-am zis că la orice întrebare poate să apeleze și că eu nu mă eschivez și că ceea ce nu știe eu o să ajut să fie aduse la condiție toate lucrurile, deși sunt în concediu. Nu s-au adresat și evident că m-am gândit că totul e făcut și că totul e în regulă, ca să aflu tot în ziua aceea de la membrii Direcției de educație că nu este pregătit niciun proces-verbal și comisia a venit nepregătită pentru concurs. Eu le-am zis că nicio problemă, am să pregătesc acele procese-verbale, lucru pe care l-am făcut și le-am prezentat comisiei. Concursul s-a petrecut.

A doua zi dimineață, la ora 08:00, mă invită primarul revoltat din start că ce s-a întâmplat la ziua de ieri cu concursul. Eu nu știam ce are în vedere. A spus că am venit complet nepregătită și neorganizați. I-am spus că știe că mai departe eu nu m-am ocupat de concurs, sunt membrii comisiei și secretarul comisiei și evident că trebuia să pregătească. Toate reproșurile au fost la adresa mea, cele mai urâte și cele mai murdare, că nu fac nimic, că n-am să calc pragul Primăriei. Eu iarăși am încercat să-i demonstrez că nu e vina mea și că ceea ce ține de mine am îndeplinit (…). Eu i-am spus că nu sunt secretara specialiștilor din Primărie. Aici dânsul s-a enervat, și-a ieșit din fire, m-a insultat, apoi s-a întins peste masă, cum stătea dânsul la masă, eu la partea opusă și m-a lovit peste partea dreaptă. Am căzut jos cu tot cu scaun, chiar în mijlocul biroului. Dânsul a continuat să țipe, masa avea puțin și cădea peste mine. Dânsul a tras masa și cel puțin o mână de ajutor sau o remușcare nu am văzut. El m-a lovit cu mâna. În birou eram eu și primarul, ușa era deschisă și nimeni nu a intervenit. Eu am ieșit plângând, stresată și șocată (…). Acum eu sunt în concediu medical și pe pastile. Ieri am chemat ambulanța, mi-e foarte rău (…). Am mâna vânătă, sunt julită (…). La Primărie sunt grade de rudenie peste tot. Verișoara primarului este perceptor fiscal, soția acestuia este contabilă, iar inginerul cadastral este o nepoată de ale primarului”, a spus secretara”, a declarat Perciuleac.

Solicitați de ZdG, responsabilii de la IP Criuleni ne-au confirmat că femeia a depus o plângere pe numele primarului Ion Cotoman. Agenții de poliție spun că au înregistrat cazul și au trimis-o pe femeie să efectueze expertiza medico-legală. În dependență de rezultatul examenului medical, poliția va stabili sub ce aspect vor cerceta mai departe cazul.

„Persoana a primit îndreptare la expertiza medico-legală, dar, în dependență de rezultat, va fi luată o decizie legală. Se examinează cazul (…)”, a declarat Elena Băetrău, ofițeră de presă a IP Criuleni.

Și medicul de familie al IMSP,,Centrul de Sănătate Bălăbănești” Cristina Porosevici confirmă că femeia s-a adresat pentru îngrijiri medicale, însă menționează că nu a identificat semne de agresiune fizică pe corpul femeii.

„Doamna avea tensiune 160/90 și spunea că avea cefalee, vertij. Dumneaei mi-a spus că avut un conflict la serviciu. Semne de agresiune nu am văzut. Dumneaei a spus că domnul a lovit-o după cap și să mă uit că este roșu. Roșu acolo nu era nimic, semne de agresiune fizică nu am văzut. Eu i-am acordat primul ajutor doamnei, am deschis concediu medical și am trimis-o la neurolog (…). Atunci eu nu am văzut semne de agresiune, astăzi doamna a venit și a spus că are o vânătaie la mâna dreaptă (…)”, a declarat Cristina Porosevici.

De cealaltă parte, primarul spune că femeia minte și că ar avea un „caracter dificil”. El neagă că a agresat-o fizic, însă recunoaște că a ridicat vocea în timpul discuției.

Ion Cotoman. Sursa foto: Facebook

Cât privește acuzațiile aduse de Liubovi Perciuleac în privința faptului că Ion Cotoman și-a angajat mai multe rude la primărie, Cotoman recunoaște că soția sa activează în calitate de contabilă, iar o verișoară de-ale sale în calitate de perceptor fiscal în cadrul Primăriei, însă edilul local spune acestea „nu sunt conflicte de interese”.

„(…) Nu a fost așa ceva, dacă vreți întrebați și colegii de lucru. Nu am agresat-o. A fost rugată frumos să iasă din cabinet și a început a striga la primar, că o auzea acolo jumătate de sat (…). Care lovit? Să fim serioși. Eu văd că doamna multe spune, dar întrebați medicul de familie la care s-a adresat deodată. Doamnă sau domnișoară, eu am 61 de ani, o viață am trăit în acest sat și nu am atins nicio parte feminină. Și aici mi se înaintează niște chestii pe care le-am auzit și eu de la alții (…). Eu nu știu ce-i trece ei prin cap, eu nu răspund de capul ei. Așa este ea la caracter. Eu în general mă uit cum că iată fă bine omului. Caracterul ei este un pic dificil. Eu, acela, care întotdeauna i-am luat apărarea în fața colectivului, iată acum eu primesc întrebări din astea din partea ei. Nimeni nu a bătut-o. Da, eu am ridicat vocea, dar asta nu înseamnă că am lovit-o. Eu în viață nu am atins pe nimeni, mai ales pe femei. Eu o apăram de ceilalți. Este o chestiune că ea a lucrat anterior aici cu nașul ei, care era primar, și ea fiind secretară cam îi teroriza pe ceilalți (…). Soția mea lucrează de 15 ani în Primărie. Tot oameni ca ea au scris la ANI și s-a constatat și s-a eliberat și s-a terminat întrebarea. Soția mea este contabil simplu. Nu este conflict de interese dacă el s-a anunțat. Eu nu mai am intrat la lucru și am anunțat ANI-ul. Au fost încălcate careva reguli, i-am anunțat (…). Care nepoată? În limba rusă se spune „такая же фамилия” (aceeași familie ). Inginerul este o fetiță de prin Bălți sau nu știu de unde este (…). Da, verișoara mea este angajată la Primărie. Nu este conflict, ANI-ul nici pe de aproape nu-l vede. O eliberez pe doamnă și rămân fără lucrători. A fost organizat concurs (…). Dacă ANI-ul nu-l vede de unde este conflict?”, a spus Ion Cotoman.

Între timp, o sursă a Ziarului de Gardă, apropiată cu cei doi, primarul și secretara, ne-a spus că de fapt cei doi se află în conflict din cauza viziunilor politice diferite. Potrivit sursei, secretara Primăriei este fina de cununie a fostului primar al localității Ion Nistrean, ales pe listele Partidului Democrat din R. Moldova, cel cu care actualul primar s-a duelat în turul doi al alegerile locale generale din 2019.

Femeia ne-a confirmat că fostul primar al localității îi este naș de cununie, însă menționează că neînțelegerile dintre ea și actualul primar nu au nicio legătură cu viziunile politice ale acesteia menționând că actualul edil „o impune să facă lucruri ilegale”, fapt care o nemulțumește.

„Da, este adevărat, sunt fina de cununie a fostului primar (…). Dânsul (actualul primar n. red.) mă pune să fac lucruri pe care eu le consider ilegale. Eu sunt apolitică, nu mă interesează linia de partid. Sunt în funcție și îmi îndeplinesc funcția indiferent ce partid ar fi. Eu nu fac parte din politică (…). Părerile mele sunt diferite de ale primarului”, a spus secretara.

În 2021, Autoritatea NaționaIă de Integritate a stabilit că Ion Cotoman, candidatul Blocului electoral ACUM, care a câștigat la alegerile locale generale din 2019 mandatul de primar al satului Bălăbănești, raionul Criuleni, s-a aflat în conflict de interese cu soția sa, dar și cu ginerele său.

Mai exact, primarul a prelungit contractul individual de muncă al soției pentru o perioadă nedeterminată în calitate de contabilă. Soția primarului a fost angajată în calitate de contabilă la Primărie în anul 2015 pentru o perioadă determinată, înainte cu patru ani ca Ion Cotoman să devină primar.

În ceea ce îl private pe ginerele său, primarul a încheiat contracte cu firma administrată de acesta, care are o activitate în domeniul agriculturii. Documentele încheiate vizau cereri cu privire la calcularea unor pagube înregistrate în luna august 2020, certificatele de confirmare privind deținerea și prelucrarea unor suprafețe de teren și actul de constatare a pagubelor.

Primarul confirmă că la Primărie lucrează soția sa, dar și verișoara sa, însă afirmă că nici într-un caz menționat nu a comis nicio încălcare și nu este vorba de conflicte de interese.

Publicitate