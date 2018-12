Scrisori pentru Moș Crăciun: „dacă ai de unde, eu și surioara dorim un pat mai mare, în pătuc nu mai încăpem să dormim”

În fiecare an, Academia lui Moș Crăciun din R. Moldova primește mii de scrisori de la copii din țară. Dorințele copiilor sunt cele mai diferite, susține coordonatoarea proiectului Academia lui Moș Crăciun, Irina Babuhina-Mitachi, unii își doresc telefoane performante și gadget-uri de ultimă generații, pe când ații cer lemne pentru foc, îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite.

Într-un interviu pentru ZdG, Irina Babuhina-Mitachi a declarat că în 2017 ajutorii lui Moș Crăciun au recepționat circa 20 de mii de scrisori, iar în acest an, până la mijloc de decembrie, la Academia lui Moș Crăciun au ajuns peste șase mii de scrisori.

„Scrisorile sunt diferite, de la cele mai comice la scrisori foarte triste. Îi scriu şi maturii. Am avut scrisori în care fetele cer miri de la Moş Crăciun. (…) Am avut, spre exemplu, o scrisoare în care o fetiţă îl întreba pe Moş Crăciun dacă bea ceai cu lămâie, ca să nu răcească şi să reuşească să ajungă la toţi copiii. Mai există mesaje în care copiii îi spun că vor nimic, doar ca moşul să fie bine, să fie toţi sănătoşi sau să fie pace în ţară. Sigur că sunt scrisori în care copiii nu scriu nici „bună ziua”, dar, din start, „Moş Crăciun, vreau”, două puncte şi „telefon mobil de la magazinul respectiv, de pe bl. Ştefan cel Mare, cum intri pe partea dată, poliţa a doua”. Şi scrisori de acest gen sunt multe”, menționează coordonatoarea proiectului.

Aceasta precizează că jumătate dintre scrisorile care ajung în cutia poștală au povești triste în spate:„Unii copii cer lucruri foarte simple pentru unii dintre noi, lucruri de strictă necesitate: vreau încălţăminte de iarnă pentru mine sau pentru fraţii mei, vreau să o ajuţi pe mama. Recent, am primit o scrisoare de la o fetiţă de 15 ani care are şase fraţi mai mici. Ea este bolnavă de cancer. Cu ei locuieşte bunica care, la fel, este bolnavă, ţintuită la pat. Fetiţa cere pentru mama o maşină de spălat, pentru că îi este foarte greu să aibă grijă de ei toţi. Iarna sunt foarte mulţi copii care cer moşului să-i ajute cu lemne, pentru că nu au cu ce să se încălzească, sau ceva pentru masa de sărbătoare, pentru ca măcar de Crăciun sau Revelion să aibă o mâncare mai bună pe masă. Mai cer rechizite şcolare”.

Tatiana Craveț, membră a echipei Academia lui Moș Crăciun:„Există o scrisoare de la un băiețel pe nume Sergiu, din Bălți. Aș vrea să îndeplinesc acest vis. A cerut o sanie de la Moș Crăciun. M-am gândit să-mi scot sania mea veche, să o vopsesc ca în povești și să o aduc acestui copil. În general, sunt și scrisori triste și scrisori hazlii. Spre exemplu, un băiețel i-a scris moșului că nu vrea bicicletă sau role, dar drumuri bune, ca să se poată primbla cu ele. O scrisoare care mi-a adus lacrimi în ochi este a unui copilaș care a scris că acum doi ani a pierdut-o pe mama, iar cu un an în urmă a murit tatăl său. A cerut lucruri simple, dulciuri și cărți. Copiii cer lemne. Existența determină conștiința. Când îți este frig, nu ai nevoie nici de jucării, nici de brad, de Moș Crăciun sau de povești, vrei doar să-ți fie cald”.

Scrisori expediate lui Moș Crăciun de către copii:

Bună ziua!

Mă numesc Sergiu. Am 9 ani şi învăţ în clasa a treia. Învăţ foarte bine. Am auzit că Moş Crăciun nu e adevărat. Eu vreau să te cred. Noi suntem în familie 7. Eu doresc pentru sora mea nişte prosoape de cusut, iar eu doresc rechizite. Eu vă doresc un an nou cu fericire. La mulţi ani! Sora mea cea mai mică de 8 ani vrea desene pe care să coase.

Cu drag, Sergiu

***

Moşule, îţi scriu această scrisoare pentru că doar tu ne poţi îndeplini dorinţele copiilor care au puţină fericire, pentru că eu niciodată în aceşti 14 ani nu am primit niciun cadou, pentru că părinţii mei nu au posibilitatea să ne cumpere cadouri. M-am adresat dumitale pentru ca să mă faceţi măcar odată în viaţă fericită. Îmi doresc să îmi aduci un telefon performant şi nişte dulciuri, iar mamei mele să-i aduci o pereche de cizme, mărimea 36, iar tatălui meu să-i aduci o scurtă de iarnă. El este slab şi muncitor. Moş Crăciun, te rog, îndeplineşte-mi aceste dorinţe dacă această scrisoare ajunge la dumneavoastră, pentru că doar dumneata, Moş Crăciun, mă poţi face fericită pe mine şi familia mea.

***

Moş Crăciun, îţi scrie o fată de 11 anişori. Eu învăţ bine, ascult profesorii. Eu aş vrea o scurtă de iarnă şi un carnet.

***

Dragă Moş Crăciun, scriu această scrisoare deoarece cred în dumneavoastră. Sunt o amatoare de animale şi, de aceea, îmi doresc foarte mult ca animal de companie o broscuţă ţestoasă sau o veveriţă. Vă rog foarte mult să-mi îndepliniţi dorinţa. Vă stimez foarte mult!

Cu mult drag de la Mădălina

***

Dragă Moş Crăciun,

Mă numesc Rozalina şi am 9 ani. Am şi o surioară care are patru ani. Te-am ascultat şi anul acesta am fost la fel de cuminţi, dar dorim nespus de mult să ajungi şi pe la noi cu cadouri. Eu îmi doresc o carte cu poveşti, iar sora mea mai mică, Jasmina, visează să aibă o prinţesă cât mai mare şi mai frumoasă. Moş Crăciun, dacă doreşti şi ai de unde, noi cu surioara dorim un pat mai mare, pentru că în pătuc nu mai încăpem să dormim. Îţi promitem că vom fi la fel de cuminţi şi anul care vine. Te aşteptăm cu mare drag!

***

Dragă Moş Gerilă,

Eu sunt deja demult o fetiţă matură, dar cred în minuni. Pot spune că întregul an am fost bravo. (…) Mi-e foarte milă de bătrâni, ei nu merită această bătrâneţe în sărăcie. Bunica mea are 82 de ani, ea a suportat un accident vascular cerebral după decesul bunelului. Îmi este milă să o privesc cum se chinuie, aş vrea să-i aduc fericire măcar cât de puţin, dar nu pot (din cauza posibilităţilor financiare). Vreau să cer un cadou nu pentru mine, dar pentru bunica mea. Stimat Moş Gerilă, eu ştiu că eşti atotputernic, adu, te rog, bunicii mele fericire!

Sper foarte mult că vei citi şi toate visurile se vor împlini în noul an, 2019. Vreau ca toată lumea de pe pământ să fie sănătoasă. Moşule, sper că ne vom vedea şi pe 31 decembrie!

Cum pot fi expediate scrisori lui Moș Crăciun, ce se întâmplă cu aceste scrisori și cum pot fi îndeplinite dorințele copiilor, aflați într-un interviu cu Irina Babuhina-Mitachi: „Copiii îi scriu lui Moş Crăciun despre ceea ce, poate, nu spun nimănui”