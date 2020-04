Sabinuța, Rodica, Alexei și Marin – patru suflete care și-au găsit îngeri păzitori printre cititorii ZdG 

Zilnic scriem, în speranța că lucrurile se vor schimba în bine, în speranța că autoritățile responsabile vor interveni și vor rezolva problemele cetățenilor. Totuși, de cele mai multe ori, în cazuri dificile, colacul de salvare nu vine de la autorități, ci de la oamenii simpli.

Poveștile care au adunat cele mai multe semne de solidaritate și empatie din partea cititorilor ZdG, au fost despre situații de viață aproape de necrezut: ale familiei Pahomii, care își trăiește fericirea, dar și lipsurile, într-un bloc fără condiții din Chișinău și povestea lui Marin, băiatul nevăzător din Briceni, care locuiește singur într-un apartament în care mișună șoarecii. Cum s-a schimbat viața eroilor noștri, după ce au apărut în ZdG?

În februarie, curent, vă relatam povestea familiei Pahomii. Alexei, Rodica și fiica lor de numai șase luni, își duceau traiul într-un bloc dărâmat, fără apă potabilă, curent electric și căldură. Și astăzi, în plină primăvară, membrii familiei Pahomii rămân a fi singurii locatari ai blocului deconectat de la rețelele electrice, termice și de apă. Energia electrică și sticlele cu apă, fiindu-le asigurate și acum de administrația centrului „SOS Autism” din vecinătate.

La reportajul ZdG a reacționat multă lume. După un timp, am fost curioși să aflăm ce s-a schimbat de atunci în viața eroilor noștri. Rodica ne-a povestit că nu s-a așteptat la atâta empatie din partea unor persoane necunoscute. Este contactată și acum, peste două luni, pentru a li se oferi ajutor.

„Ultimul apel telefonic l-am primit din România. Telefona o doamnă care de mulți ani muncește peste hotare și vrea să ne ofere casa părinților ei din Brașov, pentru a locui acolo. Inițial, am crezut că este o glumă, apoi am înțeles că femeia vorbește cu toată seriozitatea”, povestește Rodica.

Soții au apreciat gestul femeii, cu toate acestea, au răspuns că preferă să rămână în R. Moldova.

Între timp, colete cu produse alimentare și hăinuțe pentru micuța Sabina continuă să vină și de la cetățenii de acasă, dar și de la cei aflați peste hotare.

Un caz și mai fericit e cel al unor oameni mărinimoși din Hâncești care, după ce i-au vizitat, au îndrăgit-o pe micuța Sabina și „s-au cerut de nani”.

La solicitarea doritorilor de a-i ajuta, soții Pahomii au deschis și două conturi bancare. Între timp, puțin câte puțin, pe aceste conturi s-a adunat suma de 20 000 de lei și 1 000 de euro.

Rodica și Alexei leagă de acești bani speranța unui cămin familial, „cât de mic, dar să fie al nostru”.

Rodica și Alexei sunt recunoscători tuturor celor care continuă să ofere un grăunte de speranță visului lor de a-și crește puiul în condiții decente.

Donațiile pentru familia Pahomii continuă.

Recent, v-am relatat povestea lui Marin, un tânăr orb din Briceni, care trăiește singur, în condiții greu de imaginat.

La câteva ore de la publicarea articolului, un tânăr din Chișinău i-a dus lui Marin produse alimentare și de igienă. Peste câteva zile, pe Facebook, a fost inițiată și o campanie de strângere de fonduri pentru a repara locuința lui Marin. Suma propusă a fost deja adunată, dar donațiile continuă.

Ion, tânărul din Chișinău, ne-a spus că povestea lui Marin l-a marcat și s-a gândit că, în aceste condiții de carantină, unui nevăzător îi poate fi și mai greu. Chiar dacă Marin locuiește tocmai la Briceni, Ion a avut doar un singur gând: să-l ajute chiar în aceeaşi zi!

„Nu am putut rămâne indiferent. Imediat am mers și am cumpărat produse alimentare de primă necesitate, am pornit la drum și în câteva ore am ajuns la Briceni”, ne-a povestit tânărul.