Reacția tinerei care a avortat singură în veceul Institutului Mamei și Copilului la concluziile anchetei: Sora medicală știa că acuș nasc, că eram plină de sânge

Astăzi, 9 ianuarie 2017, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este susținută o conferință pe marginea rezultatelor anchetei interne despre cazul relatat de pacienta internată la Institutul Mamei și Copilului, care a acuzat faptul că a avortat singură în veceu.

Astfel, la conferința de presă s-a vehiculat că pacienta ar fi confundat actele fiziologice cu avortul, de asta ar fi avut loc avortul în veceu. „Avortul durează uneori și mai mult timp, proces în care femeia are anumite senzații și trebuie să facă și anumite acte fiziologice. Probabil, pacienta a avut unele acte fiziologice și le-a confudat. Totuși, acest lucru trebuia să aibă loc în salon”, a spus Iurie Dondiuc , medic obstetrician-ginecolog și șeful IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr. 1.

Pe de altă parte, contactată de ZdG, tânăra a spus că „sora medicală știa că acuș nasc, că eram plină de sânge”.

Anterior, tânăra a spus că fiind internată și în timp se zbătea în dureri, asistenta medicală i-a spus că nu e prima și nici ultima. „A venit noaptea la mine și a zis sa nu urlu, că sperii alte fete. Ar fi trebuit sa nasc la Rezneac, dar am născut la 5 dimineața aproape. El nu era acolo, doar o doamnă care era la post în seara aia, nu îi știu numele. Durerile au durat 23 de ore, când ea venise, eu deja eram mult prea epuizată. Am născut din picioare, cu un picior pe masa din baie și cu un picior ridicat. Ca un câine am născut. Acum, durerea psihologică e groaznică, iar ei m-au ajutat să îmi ucid orice speranță de a mai da naștere unui copil”.

