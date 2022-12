Reacția proprietarului companiei care l-a invitat în R. Moldova pe artistul rus Danko: „Noi nu susținem războiul”

Proprietarul companiei „Dar pentru Moldova”, Mihail Cornea, organizatorul concertului de la Palatul Național, la care urma să evolueze, pe 9 decembrie, artistul rus Danko, susține că nu a știut care este poziția artistului față de războiul din Ucraina atunci când l-a invitat să evolueze pentru publicul din R. Moldova. Potrivit lui Cornea, organizatorii concertului nu au avut intenția de a face „propagandă din spectacolul care a fost la Palatul Național”.

Într-o reacție pentru Ziarul de Gardă, Mihail Cornea, a declarat că a discutat cu artistul Danko, care i-ar fi confirmat că „nu are treabă cu chestia asta, nu a susținut”, referindu-se la războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei. După invazia Rusiei asupra Ucraine, în februarie 2022, Danko a postat pe Instagram un colaj foto cu artiștii și jurnaliștii ruși care au criticat războiul pornit de Putin, scriind: Înainte, Rusia! O să câștigăm! Adevărul este de partea noastră!”.

„Noi am analizat după aia pagina lui Danko și am văzut unde am dat-o în bară cu situația asta. Mesajele și discuțiile mele cu Danko sunt fixate, chiar nu am știut, este o eroare personală a mea. Nu a fost să jignim pe cineva sau să facem propagandă din spectacolul care a fost la Palatul Național (…) Personal am inscripții unde am vorbit cu el personal și i-am dat întrebări dacă nu are treabă cu chestia asta, nu a susținut, nu a fost spectacol undeva prin Crimeea, unde am primit răspuns că este „ok”, nu este o problemă. De asta am decis”, a declarat penru ZdG proprietarul companiei „Dar pentru Moldova”, Mihail Cornea.