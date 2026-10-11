Programul Hramului orașului Chișinău, la 590 de ani de la prima atestare documentară

De Hramul orașului Chișinău, pe 14 octombrie, centrul capitalei va găzdui concerte, spectacole, târguri și activități pentru copii. În anul când capitala marchează 590 de ani de la prima atestare documentară, Primăria municipiului Chișinău „invită locuitorii și oaspeții orașului să sărbătorească împreună Hramul Chișinăului”.

Programul:

08:30–10:00 | Liturghia de hram



Sărbătoarea începe cu Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”.

10:30–12:00 | „Rugă pentru Chișinău” – Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”.

Un program artistic, cu participarea:

Corului de bărbați, dirijat de Mihai Gandraman;

Corului de băieți „Andrieș” al Școlii de Arte „Alexei Stârcea”, dirijat de Tatiana Scerbatîi.

Soliști: Mariana Bulicanu, Lilia Istratii, Sergiu Garabagii, Vadim Ceban, Constantin Moscovici, „Plăieșii”, Veta Ghimpu-Munteanu, Nătălița Munteanu și Gabriel Nebunu.

Piața Marii Adunări Naționale, scena principală

14:00–16:45 | „Mărgăritarea” – Copii cântă orașul

Copiii și adolescenții din Școlile de Arte vor oferi un spectacol muzical dedicat Chișinăului.

În recital:

– Școala de Arte „Maria Bieșu”;

– Școala de Arte „Alexei Stârcea”;

– Școala de Arte „Valeriu Poleakov”;

– Școala de Muzică „Eugen Doga”;

– „Picături muzicale”;

– Alex și Ariana Portnoi, alături de alți tineri interpreți.

Prezintă: Alex Luca și Carlos Roșca.

17:00–19:30 | „Chișinău, la mulți ani” – divertisment muzical retro

Participă:

Philharmonic Proactive Orchestra, dirijor Mihail Agafița.

Soliști: Nina Crulicovschi, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Ricu Vodă, Anatol Mîrzenco, Gheorghe Țopa, Vitalie Dani, Maria Stoianov, Silvia Grigore, Tatiana Costiuc, Geta Burlacu, Sergiu Mușat, Aura, Vladimir Fotescu, Milla Danilceac, Costi Burlacu și Corina Țepeș, Cristofor Aldea-Teodorovici și AKORD.

Tablouri coregrafice: OTHER STORIES by Artem Shoshin.

19:45–22:00 | „Hora Chișinăului” – Folk urban

Fuziune folk-rock cu:

– Orchestra municipală de muzică populară, condusă de Frații Advahov;

– Zdob și Zdub;

– LUPII lui Calancea.

Alături de: Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan, Pașa Parfeni, Natalia Barbu, Natalia Gordienco și BRIO SONORES.

Pe lângă spectacolele muzicale, vizitatorii vor putea descoperi o varietate de târguri și zone tematice, amenajate cu ocazia Hramului orașului: