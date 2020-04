Prima persoană din R. Moldova infectată cu COVID-19 mărturisește despre experiența pe care a trăit-o: ,,Dacă nu erau medicii, astăzi eu eram în altă parte”

Prima femeie din Republica Moldova depistată cu Covid 19, venită din Italia la data de 7 martie, a oferit mai multe detalii despre experiența pe care a trăit-o în urma infectării cu noul coronavirus. Acum o lună, atunci când autoritățile au confirmat primul caz de COVID-19 în țară, președintele Igor Dodon a dezvăluit numele pacientei, iar ulterior aceasta a fost acuzată de prim-ministrul Ion Chicu de iresponsabilitate.

„Femeia a fost internată în Italia, a părăsit instituția, s-a urcat în avion și a venit acasă. Cetățenii R. Moldova sunt așteptați acasă, dar trebuie să manifeste responsabilitate. Aici avem o iresponsabilitate totală și doamna a pus în pericol mai multe persoane”, declarase premierul Ion Chicu, a doua zi după cele întâmplate, pe 8 martie, atunci când și șeful statului, Igor Dodon, a dezvăluit numele pacientei.

Femeia a povestit în cadrul emisiunii de la Jurnal TV că, de fapt, atunci când s-a îmbolnăvit credea că a răcit, iar după câteva zile când a observat că simptomele nu dispar s-a adresat spitalului din localitate, fiindu-i frică că ar putea avea coronavirus.

Ulterior, medicii italieni ar fi externat-o, spunându-i că nu este infectată și i-au prescris antibiotice. Când ea s-a întors în casa italiencei, fiica acesteia i-ar fi spus că nu mai are nevoie de serviciile ei și a cazat-o într-un hotel.

,,Fiica femeii unde lucram a hotărât să mă cazeze într-un hotel. Dar hotelul a lucrat doar două zile, deoarece nu avea clienți. Am fost nevoită să-mi cumpăr bilet, să vin acasă și să mă lecuiesc la mine în țară. În spitalul din Italia mi-au spus că am pneumonie și trebuie să stau la pat și să mănânc fructe. Eu când am venit acasă totul era închis și frig. Vecinii m-au luat la călduț și au sunat-o pe fiica femeii de care aveam grijă și i-a zis să vină să mă ia că eu nu am niciun virus”, a povestit femeia în cadrul emisiunii ,,Secretele puterii” de la Jurnal TV.