Prim-ministra Natalia Gavrilița, despre remanieri la Guvern: „Dacă va fi cazul, dacă peste o lună se schimbă circumstanțele, ar putea urma”

Prim-ministra Natalia Gavrilița susține că în cadrul ședinței de la Președinție, din seara de duminică, 13 noiembrie, la care au participat mai mulți membri ai PAS, s-a „discutat despre îmbunătățirea actului de guvernare în general” și nu despre demisia Guvernului. Potrivit prim-ministrei, „dacă va fi cazul, dacă peste o lună se schimbă circumstanțele, ar putea urma” remanieri guvernamentale. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii În Profunzime de la postul de televiziune Pro TV.

„Am discutat multe lucruri, despre iarna grea care ne așteaptă, am discutat despre situația de securitate, am discutat despre cum putem îmbunătăți actul de guvernare, dacă este cazul și timpul potrivit, pentru că suntem la sfârșit de an și în prag de iarnă, dacă sunt potrivite remanieri sau nu. S-a discutat despre îmbunătățirea actului de guvernare în general. (…) A fost o discuție, au fost anumite remanieri după aceasta, eu zic să ne calmăm, ne așteaptă o iarnă grea. Trebuie toți să fim mai bun la ceea ce facem și să livrăm acțiuni și politici bune pentru oameni. (…) Dacă va fi cazul, dacă peste o lună se schimbă circumstanțele ar putea (urma remanieri n. red.), dar nu vreau să se speculeze”, a declarat prim-ministra Natalia Gavrilța.