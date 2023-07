„Ordine, disciplină și coordonare”. Adrian Efros și-a prezentat prioritățile în funcția de ministru de Interne. Când se va încheia ancheta privind atacul de la AIC

Ministrul Afacerilor Interne Adrian Efros și-a prezentat joi, 20 iulie, prioritățile și angajamentele la începutul mandatului pe care și l-a asumat în data de 17 iulie. Acesta a anunțat reluarea operațiunilor „Nopțile Albe”, pentru a asigura continuitatea măsurilor de responsabilizare a participanților la trafic care încalcă regulile de circulație rutieră, punând în pericol viețile oamenilor.

Întrebat de jurnaliști când vor fi făcute publice rezultatele anchetei desfășurate după atacul de la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) și când își va depune demisia șeful Poliției de Frontieră Rosian Vasiloi, oficialul a afirmat că termenul de prezentare a raportului este 31 iulie.

În cadrul unei conferințe de presă, ministrul s-a referit la scăderea timpului de intervenție în timpul comiterii faptelor antisociale și accidentelor, creșterea nivelului de încredere al populației în reprezentanții sistemului afacerilor interne și continuarea reformelor necesare în parcursul de integrare europeană a sistemului afacerilor interne.

„Toate acțiunile noastre vor fi ghidate de trei principii: ordine, disciplină și coordonare. Implementarea principiilor va avea drept rezultat transformarea angajatului MAI într-un exemplu de urmat în societate. Am zero toleranță față de corupție. Voi fi inamicul corupției sistemice și al oricăror cazuri izolate! Mă voi asigura că operațiunile de prevenire și combatere a infracțiunii ori a celor asimilate cu aceasta vor dispune de resursele necesare pentru aflarea adevărului și tragerea la răspundere a celor vinovați”, a declarat ministrul Afacerilor Interne Adrian Efros.

Totodată, ministrul e anunțat o serie de priorități imediate, implementarea cărora ar veni să sprijine atingerea obiectivelor. Reluarea operațiunilor „Nopțile Albe”, lupta cu cursele ilegale nocturne și intensificarea patrulărilor în zonele de odihnă, agrement și în zonele rezidențiale sunt unele dintre măsurile anunțate.

Adrian Efros, noul ministru al Afacerilor Interne, a activat până acum în funcția de șef al Direcției logistice din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale. Conform președintei Maia Sandu, el are o experiență vastă în domeniul securității și menținerii păcii și s-a manifestat în ultimii doi ani ca „un foarte bun coordonator al Centrului Unic de Gestionare a Crizei (CUGC) după invazia Rusiei în Ucraina și mai ales gestionarea crizei refugiaților”. Adrian Efros a participat în misiuni de menținere a păcii.

Conform celei mai recente declarații de avere și interese personale, Adrian Efros a ridicat în 2022 un salariu de 389 307 de lei de la Marele Stat Major al Armatei Naționale. Familia Efros deține două terenuri agricole, un intravilan, o casă de 100,3 metri pătrați care ar valora 40 594 de lei. În 2021, familia Efros a dobândit un autoturism de model Skoda Fabia care ar valora 5500 de euro.

Adrian Efros a ajuns în atenția publică după ce pe 21 mai 2023 a ținut un discurs la adunarea națională „Moldova Europeană”. El a declarat că „pentru copiii noștri, pentru părinți, pentru casele noastre, să ne unim și să mergem pe o cale a democrației, să ducem Moldova în Uniunea Europeană”.

„Eu sunt de profesie genist militar și alături de colegii mei am participat și am dezamorsat mii de obiecte explozibile în satele și orașele R. Moldova. Am participat alături de colegii mei în misiuni internaționale de menținere a păcii în Kosovo, în Irak. Eu cunosc și știu prețul păcii. Pacea este de neprețuit și este de datoria noastră, a tuturor ca să asigurăm copiilor noștri un mediu de securitate la noi acasă (…)”, a declarat Adrian Efros.