Opiniile unor profesori. De ce unii s-au vaccinat și de ce alții sunt împotriva vaccinării

„Personalul didactic nevaccinat va efectua și prezenta, din surse proprii, o dată la 14 zile, rezultatul unui test negativ la COVID-19” – aceasta e declarația care a provocat un val de reacții în pragul noului an școlar. Profesori nemulțumiți care susțin că nu acceptă să se vaccineze, dar nici să se testeze din cont propriu, chiar și cu riscul demisionării, autorități care declară că nu vor da înapoi, părinți confuzi și experți ce propun o cale de mijloc.

ZdG a discutat cu mai mulți profesori, unii care s-au vaccinat și alții care refuză să o facă și vă prezintă argumentele fiecărei tabere.

Detalii despre subiect, cu opinii ale experților, vedeți AICI.

De ce este important ca profesorii să se vaccineze?

Daniela Railean, profesoară, Chișinău:

Am mers la vaccinare cu alți colegi de-ai mei, organizat. Am mers de dimineață, de parcă eram la sărbătoare, cu gândul că acest vaccin este un colac de salvare. Am avut două motive ca să merg:

ca să fiu protejată, și eu, și familia mea; să pot să activez offline, având în față toți elevii, să-i pot cuprinde atunci când au nevoie de o îmbrățișare, să-mi vadă zâmbetul atunci când au emoții și au nevoie de un mic gest să scape de emoții.

Nu știu care dintre ele ar fi mai prioritară. La a doua doză mi-am luat și copilul, ca să-i dau un exemplu, cum ar fi. Ca să înțeleagă cât este de important să fii sănătos și să îi poți proteja pe cei din jurul tău.

Elena Pleșca, învățătoare, Chișinău:

E important ca profesorii să se vaccineze, deoarece zilnic interacționăm cu multe persoane: colegi, părinți, elevi, persoane din societate. Putem lua virusul în orice moment. Sunt conștientă de acest lucru și pentru siguranța mea și a celor cu care contactez, consider vaccinarea modalitatea cea mai sigură de a ține virusul la distanță.

Mariana Boaghe, profesoară, s. Gălești, Strășeni:

M-am vaccinat încă în aprilie, pentru siguranța mea și a familiei mele. Doar așa putem eradica pandemia.

Cristina Cernei, Chișinău:

Ne vaccinăm pentru a ne proteja pe noi și pe copii. Și nu doar profesorii trebuie să se vaccineze, dar toată societatea.

De ce refuzați să vă vaccinați?

Natalia Marcu, profesoară, Chișinău:

Nu sunt vaccinată, dar am grijă mereu de sănătate – evit locurile aglomerate, port masca și spăl foarte des mâinile. Nimeni nu mă asigură că, fiind vaccinată, o să pot avea copii, copii sănătoși, fără malformații, fără probleme ascunse. Dacă vaccinul cumva mă va afecta, tot eu voi suporta și voi regreta această decizie luată involuntar. Când te trezești cu capul limpede și spui – „vreau să mă vaccinez”, e una. Când te trezești și vezi la știri că fără vaccin nu ai dreptul la muncă – e cu totul altceva.

Ala Cazacu, profesoară, Chișinău:

Nu vreau să mă vaccinez pentru că acesta nu este vaccin, ci un experiment. Și apoi, ce folos este din vaccin, dacă oricum poți prinde boala? Nu-i văd rostul.

Olga Vorotneac, învățătoare, s. Sărata Nouă, Fălești

Am probleme de sănătate. Nu vreau să risc așa pentru un post de muncă.

A.S., profesoară, Ialoveni:

Sunt alergică. Nu știu cum va reacționa organismul meu la acest vaccin.

Cum vedeți rezolvarea disputei dintre autorități și profesorii care refuză vaccinarea, dar și testarea din cont propriu?

Daniela Railean, profesoară, Chișinău:

Susțin ideea că toți în egală măsură ar trebui să se vaccineze. Totuși, decizia că un profesor ar trebui să se testeze la fiecare două săptămâni din banii săi, trebuie analizată și așa:

Pe profesor nimeni nu îl protejează, deoarece ceilalți din jur nu sunt vaccinați; Avem un salariu atât de mic, dar trebuie să acordăm un sfert din el testării. Atunci, la ce bun achităm lunar contribuția pentru asigurarea medicală? Și nu e o sumă mică. Știu că profesorul e un exemplu, dar nu știu de ce de puține ori ne mai amintim acest lucru. Ce facem cu profesorii care au contraindicații în a se vaccina?

Elena Pleșca, învățătoare, Chișinău:

Ceea ce ține de profesorii nevaccinați- nu este în dreptul meu de a judeca ori a da sfaturi Ministerului. Fiecare profesor este o persoană matură, are viziunea sa asupra lucrurilor, e responsabil de viață sa. Nu trebuie să se facă constrângeri asupra profesorilor nevaccinați.

Mariana Boaghe, profesoară, s. Gălești, Strășeni:

Nu susțin inițiativa ca profesorii să se testeze din bani proprii. Se achită foarte multe impozite și taxe care ar putea acoperi aceste cheltuieli.

Cristina Cernei, Chișinău:

Este o temă foarte delicată. Unii profesori au argumente destul de pertinente. Se informează mai mult din punct de vedere al contraindicațiilor.

Trebuie să se facă emisiuni cu mai multă informare și discuții publice.

Nu poți insista și impune. Nimic nu câștigi forțând.

Sunteți de acord să achitați testarea din contul propriu? Cum veți proceda?

Natalia Marcu, profesoară, Chișinău:

Sunt profesoară la Școala de arte, unde în clasă sunt maximum 10 elevi. Distanță socială se poate păstra.

Sunt gata să fac test, dar numai nu de 800 de lei. Asta ar însemna 1600 de lei pe lună. Măcar 200 de lei să fie.

Ala Cazacu, profesoară, Chișinău:

Eu merg la 1 septembrie și dacă directoarea acceptă să mă primească fără vaccin și fără teste, voi lucra, iar elevii vor avea profesoară de matematică. Dacă nu- nu vor face matematica. E simplu.

Olga Vorotneac, învățătoare, s. Sărata Nouă, Fălești:

Să scot aproape 2000 din buzunar pe lună? Mai bine stau acasă și fac ore suplimentare pentru un salariu. Să se achite din polița de asigurare. Nu mă vaccinez, și nu mă testez din contul propriu.

A.S., profesoară, Ialoveni:

Multi medici spun că testarea cu teste rapide este eronată …si care ar fi logica?

Sunt ani de zile de când achităm impozite. Nu s-ar cuveni să se achite testele din contul impozitelor?

Voi merge la școală, dacă mi se reproșează că nu sunt vaccinată, nu sunt testată și mi se cere să părăsesc sala – o fac.