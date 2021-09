CONSTATARE: „De pe urma acestei harababuri cu vaccinarea și testarea, cel mai mult vor suferi copiii și părinții”

“Personalul didactic nevaccinat va efectua și prezenta, din surse proprii, o dată la 14 zile, rezultatul unui test negativ la COVID-19” – aceasta e declarația care a provocat un val de reacții în pragul noului an școlar. Profesori nemulțumiți care susțin că nu acceptă să se vaccineze, dar nici să se testeze din cont propriu, chiar și cu riscul demisionării, autorități care declară că nu vor da înapoi, părinți confuzi și experți ce propun o cale de mijloc… ZdG a discutat cu reprezentanți ai tuturor părților din conflict și prezintă o sinteză a războiului dintre autorități și cadrele didactice privind lupta cu pandemia.

Luni, 23 august, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, într-un briefing, comunica despre ultimele decizii ale Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică (CNESP). Comisia adoptase noi reguli de protecție împotriva COVID-19, în contextul începerii noului an școlar. Nemerenco anunța că procesul educațional în R. Moldova se va desfășura cu prezența fizică a elevilor și studenților. În același timp, ministra îndemna ca majoritatea personalului din sistemul educațional să se vaccineze împotriva COVID-19.

„Se acceptă atât testele rapide antigen, cât și testele PCR”

„Se anunță că, de la 1 septembrie, procesul educațional va avea loc cu prezența fizică în toate unitățile, cu condiția respectării tuturor instrucțiunilor anti-COVID. Având în vedere că colectivitățile în sistemul de învățământ sunt formate din copii și acest grup nu este protejat prin vaccinare, pentru a preveni răspândirea virusului, Comisia a recomandat atingerea pragului de vaccinare de cel puțin 95% printre persoanele adulte în instituțiile de învățământ. Până la data de 1 octombrie. Până la atingerea acestui nivel, personalul nevaccinat va efectua și prezenta, din surse proprii, o dată la 14 zile, rezultatul unui test negativ la COVID-19. Se acceptă atât testele rapide antigen, cât și testele PCR. Nu se vor supune testării lucrătorii care vor prezenta certificat de vaccinare sau concluzia medicală care confirmă că persoana a trecut prin COVID-19 sau un alt act confirmativ de prezență a anticorpilor de COVID-19, care este valabil pentru o perioadă de 90 de zile din ziua efectuării investigației”, declara Ala Nemerenco.

„Personalul nevaccinat va efectua și prezența, din surse proprii, o dată la 14 zile, rezultatul unui test negativ la COVID-19”, este fraza care a pus pe jar opinia publică și a provocat un val de critici.

„Toți pedagogii achită lunar din salariu asigurarea medicală de 9%”

24 august

Chiar a doua zi, membrii Federației Sindicale a Educației și Științei fac apel către ministra Sănătății și către reprezentanții Guvernului să vină cu precizări referitor la măsurile adoptate. În context, membrii Federației Sindicale a Educației și Științei cer ministrei să-și revizuiască hotărârile, mai ales în ceea ce priveşte obligativitatea vaccinării.

„Toți pedagogii achită lunar din salariu asigurarea medicală de 9%, fapt care le permite să beneficieze gratuit atât de testele rapide antigen, cât și de cele PCR. Există o categorie de persoane care manifestă reacții adverse la vaccinare și/sau care au contraindicații medicale; în cazul lor sintagma „din bani proprii” sună ca un abuz; imunizarea populației e un lucru necesar pentru a depăși criza pandemică, dar important este să se respecte principiul benevol al vaccinării, să se evite orice tip de abuz sau intimidare. Încercarea autorităților de orice nivel de a „lega” procesul de vaccinare cu îngrădirea drepturilor constituționale la muncă, la sănătate și la viață reprezintă un abuz și o încălcare flagrantă a drepturilor și libertăților cetățenești”, se arăta în nota informativă a Federației.

Joi, 26 august

Câțiva reprezentanți ai unor ONG-uri din R. Moldova, care anterior au protestat în Piața Marii Adunări Naționale împotriva obligativității vaccinării, solicită autorităților să anuleze hotărârea CNESP privind „obligativitatea testării la COVID-19 a cadrelor didactice/ nedidactice și auxiliare”.

Elena Bâtcă, reprezentantă a Mișcării Juriștilor Ortodocși, susținea că în cazul în care autoritățile statale nu vor da curs solicitării, se vor adresa în instanța de judecată.

„Solicităm autorităților statale să anuleze prevederea privind obligativitatea testării cadrelor didactice/ nedidactice și auxiliare. În caz contrar, ne vom adresa în instanța de judecată pentru a anula această hotărâre (…) Putem constata că testarea este un act medical ca și oricare altul. Aceasta poate fi efectuată doar cu acordul pacientului, iar dreptul constituțional la muncă nu poate fi îngrădit sau condiționat legal prin testare discriminatoare. Sperăm să fie rezolvată această problemă pe cale amiabilă și cu bună înțelegere în întreaga societate”, anunța Bâtcă în cadrul unei conferințe de presă.

„De ce ar trebui să plătească persoanele vaccinate? Plata acestor teste ar trebui să fie asigurată din bugetul de stat?”

Reacția ministrei nu s-a lăsat mult așteptată. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, afirma că măsurile sunt necesare, menționând că, odată cu începerea noului an școlar, rata de infectare cu noul coronavirus ar putea crește semnificativ. Iar referitor la discuțiile care au apărut în spațiul public privind testarea la COVID-19 din cont propriu a personalului didactic, nedidactic și auxiliar nevaccinat, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, se întreba de ce ar trebui să plătească persoanele vaccinate.

„Există foarte multe discuții, comentarii în spațiul public și critici de ce ar trebui ca testele COVID-19 să fie plătite din buzunar. Întrebarea noastră este – de ce ar trebui să plătească persoanele vaccinate? Plata acestor teste ar trebui să fie asigurată din bugetul de stat? Protecția maximă pentru moment o asigură vaccinarea. Este, desigur, alegerea fiecăruia să facă acest vaccin sau să nu-l facă, dar trebuie să ne asumăm și niște riscuri și cheltuieli. Statul nu poate să întrețină din aceste bugete toate spitalele, să întrețină absolut toate măsurile de profilaxie, salvarea vieților și, în același timp, doar a unor categorii care nu doresc să participe în acest proces unic, care se desfășoară în țară. Hai să întrebăm și alți cetățeni dacă sunt de acord să plătească aceste teste. Este o discuție care ar putea să urmeze”, declara Nemerenco.

Și ZdG i-a întrebat. I-a întrebat și pe profesorii care s-au vaccinat, cum văd rezolvarea acestei dispute, dar și pe profesorii care refuză să se vaccineze. Părerile acestora sunt împărțite.

„Nu mă vaccinez pentru că sunt alergică”

Ne-am întrebat ce cred și părinții despre situația creată. Am discutat cu fondatoarea asociației „Părinți Solidari”. Ala Revenco recunoaște că și părerile părinților sunt împărțite, totuși ideea promovată de asociație este ca profesorii să se vaccineze.

„În contextul în care gravitatea situației pandemice afectează direct revenirea la regimul normal de studii al elevilor, cu cât mai mult se promovează antivaccinarea și alte teorii conspiraționiste, cu atât mai mult ne îndepărtăm de ziua în care copiii vor reveni la studii în regim obișnuit, fără pericolul eminent de a trece la studii online sau în format mixt.

Vaccinul diminuează riscul de îmbolnăvire cu COVID, dar și gravitatea consecințelor. Da, și cei vaccinați se pot îmbolnăvi, dar riscul pentru viața lor este minor, comparativ cu persoanele nevaccinate”, a specificat Ala Revenco.

Ala Tocarciuc, expertă în domeniul sănătății publice

„Este și vaccin, și testare. Și ambele gratuit”

Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc, precizează că aceste două măsuri – vaccinarea și testarea – nu se exclud una pe cealaltă.

„Și testele săptămânale, și vaccinarea sunt măsuri de oprire și control al pandemiei. Deci nu este ori vaccin, ori test. Este și vaccin, și testare. Și ambele gratuit”, punctează experta.

28 august

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, anunță că decizia CNESP, prin care cadrele didactice sunt obligate să prezinte teste negative la COVID-19, la fiecare 14 zile, din cont propriu, este nulă pe teritoriul municipiului Chișinău. De cealaltă parte, Ala Nemerenco, ministra Sănătății, declară că „deciziile CNESP pot fi anulate doar de către CNESP și nicio primărie sau chiar CNESP local nu le poate declara nule”.

29 august

Edilul capitalei, Ion Ceban, anunță că a dispus alocarea a trei milioane din fondul municipal pentru testarea profesorilor din Chișinău, care nu s-au vaccinat împotriva COVID-19.

30 august

Ion Ceban anunță că municipalitatea a elaborat „Planul de răspuns și control al sistemului de sănătate din municipiul Chișinău la infecția de coronavirus de tip nou” și le sugerează reprezentanților din Sănătate să preia documentul ca bază la nivel național.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) condamnă decizia CNESP care cere profesorilor nevaccinați să-și facă teste de COVID-19 din bani proprii.

Platforma DA vine cu o soluție de compromis pentru cadrele didactice – să beneficieze de testele antigen, donate R. Moldova de către partenerii externi.

Intervine ministra Sănătății:

„Ministerul Sănătății nu comentează declarațiile formațiunilor politice care politizează subiectul pandemiei și vine cu rugămintea respectuoasă către politicieni să nu se implice în gestionarea situației pandemice, să permită epidemiologilor și medicilor să-și facă munca și să nu procedeze exact ca politicienii de anul trecut. Cineva a plătit cu viața pentru greșelile comise de autorități, în acțiunile cărora s-a implicat prea mult politicul”, declară Ala Nemerenco.

O luptă politică în care este implicată educația?

Am discutat despre aceste probleme și cu expertul în politici educaționale, Anatol Gremalschi, care enumeră mai multe dileme în situația respectivă.

„Cele întâmplate în ultimele zile o pot califica drept o luptă politică în care, din păcate, e implicată educația. Am senzația că politicienii rău-intenționați vor să-și colecteze dividende”, consideră Gremalschi.

Anatol Gremalschi, expert în politici educaționale

„Îmi pare rău că, în rândul cadrelor didactice mai sunt și persoane certate cu știința, care cred în cipare, infertilitate. Nici nu știu cum să comentez”, susţine Anatol Gremalschi.

„Toate cadrele didactice, înainte de a începe anul de studii, trebuie să prezinte un certificat medical că nu au boli transmisibile, periculoase pentru copii. De ce atunci nu apar revolte?

Ce înseamnă „nu vreau să mă vaccinez, nu vreau să mă testez”? Dreptul la muncă este un drept relativ. Asta însemnând – am dreptul să muncesc, dar cu condiția că nu prezint pericol pentru alții, în acest caz – nu infectez pe alții.

Noi niciodată nu ne-am bucurat de o calitate foarte bună a cadrului normativ juridic, nu doar educația, ci toate sectoarele vieții noastre sunt guvernate prin tradiție, fără reguli explicite, oficializate și se ajunge la astfel de situații de ping-pong”.

Se observă o lipsă de comunicare în luarea deciziilor și în adoptarea strategiilor de implementare, mai crede Anatol Gremalschi.

„Autoritățile iau decizii frumoase, dar nu le pot implementa. Trebuia să se ia o decizie la nivel de cadru normativ, iar cadrul didactic este obligat să respecte sau nu anumite cerințe sanitare. Dacă e obligat, care sunt aceste cerințe sanitare? Scrie clar, dacă, Doamne ferește, ai tuberculoză, nu ai voie să vii în școală să lucrezi cu copiii. Așa și acum – trebuie să fie clar spus – nu ai vaccin, nu vii la școală.

„Dreptul la muncă nu este un drept absolut, deci se realizează în anumite condiții”

Suntem în pandemie de un an și jumătate, dar autoritățile sanitare nu au binevoit să stipuleze asta în legislație, pentru că, mă rog, a fost perioada electorală, ne-am ocupat de altceva, ca să nu pierdem voturi. Și fiind guvernați mai mult de tradiții și mai puțin de legi, proceduri și reguli – ajungem în astfel de situații”, mai susţine expertul, explicând că „dreptul la muncă nu este un drept absolut, deci el se realizează în anumite condiții, condițiile fiind clar stipulate în lege. În cazul nostru, vaccinarea și testarea nu sunt înscrise în lege”.

Recomandarea ar fi următoarea:

„Parlamentul se întrunește și stabilește că persoanele care au contraindicații de vaccinare, să fie testate gratuit. Cei care nu o fac din alte considerente, să suporte costurile”.

Cât priveşte cadrele didactice care au sugerat că s-ar putea chiar și concedia:

„Nu trebuie să folosim lovitura sub centură în relația cu statul și cu copiii. Școala e a ta proprie? Vreau vin, vreau nu vin. Ești angajatul școlii, ai fișa postului, fii bun și respectă cerințele. Când e vorba de optimizarea unei școli, profesorii se revoltă că nu au de lucru, acum schimbă macazul…”

În concluzie: sau autoritățile se convoacă și fac modificări la cadrul legal sau vom tot avea harababura pe care o avem și de pe urma căreia vor suferi copiii și părinții”, punctează Anatol Gremalschi.

În scopul asigurării desfășurării procesului educațional în deplină siguranță, CNESP recomandă, până la 01 octombrie 2021, atingerea ratei de vaccinare de cel puțin 95% în rândul persoanelor adulte în fiecare instituție de învățământ.

De ce este important ca profesorii să se vaccineze?

Daniela Railean, profesoară, Chișinău:

Am mers la vaccinare cu alți colegi de-ai mei, organizat. Am mers de dimineață, de parcă eram la sărbătoare, cu gândul că acest vaccin este un colac de salvare. Am avut două motive ca să merg:

ca să fiu protejată, și eu, și familia mea; să pot să activez offline, având în față toți elevii, să-i pot cuprinde atunci când au nevoie de o îmbrățișare, să-mi vadă zâmbetul atunci când au emoții și au nevoie de un mic gest să scape de emoții.

Nu știu care dintre ele ar fi mai prioritară. La a doua doză mi-am luat și copilul, ca să-i dau un exemplu, cum ar fi. Ca să înțeleagă cât este de important să fii sănătos și să îi poți proteja pe cei din jurul tău.

Elena Pleșca, învățătoare, Chișinău:

E important ca profesorii să se vaccineze, deoarece zilnic interacționăm cu multe persoane: colegi, părinți, elevi, persoane din societate. Putem lua virusul în orice moment. Sunt conștientă de acest lucru și pentru siguranța mea și a celor cu care contactez, consider vaccinarea modalitatea cea mai sigură de a ține virusul la distanță.

Mariana Boaghe, profesoară, s. Gălești, Strășeni:

M-am vaccinat încă în aprilie, pentru siguranța mea și a familiei mele. Doar așa putem eradica pandemia.

Cristina Cernei, Chișinău:

Ne vaccinăm pentru a ne proteja pe noi și pe copii. Și nu doar profesorii trebuie să se vaccineze, dar toată societatea.

De ce refuzați să vă vaccinați?

Natalia Marcu, profesoară, Chișinău:

Nu sunt vaccinată, dar am grijă mereu de sănătate – evit locurile aglomerate, port masca și spăl foarte des mâinile. Nimeni nu mă asigură că, fiind vaccinată, o să pot avea copii, copii sănătoși, fără malformații, fără probleme ascunse. Dacă vaccinul cumva mă va afecta, tot eu voi suporta și voi regreta această decizie luată involuntar. Când te trezești cu capul limpede și spui – „vreau să mă vaccinez”, e una. Când te trezești și vezi la știri că fără vaccin nu ai dreptul la muncă – e cu totul altceva.

Ala Cazacu, profesoară, Chișinău:

Nu vreau să mă vaccinez pentru că acesta nu este vaccin, ci un experiment. Și apoi, ce folos este din vaccin, dacă oricum poți prinde boala? Nu-i văd rostul.

Olga Vorotneac, învățătoare, s. Sărata Nouă, Fălești

Am probleme de sănătate. Nu vreau să risc așa pentru un post de muncă.

A.S., profesoară, Ialoveni:

Sunt alergică. Nu știu cum va reacționa organismul meu la acest vaccin.

Cum vedeți rezolvarea disputei dintre autorități și profesorii care refuză vaccinarea, dar și testarea din cont propriu?

Daniela Railean, profesoară, Chișinău:

Susțin ideea că toți în egală măsură ar trebui să se vaccineze. Totuși, decizia că un profesor ar trebui să se testeze la fiecare două săptămâni din banii săi, trebuie analizată și așa:

Pe profesor nimeni nu îl protejează, deoarece ceilalți din jur nu sunt vaccinați; Avem un salariu atât de mic, dar trebuie să acordăm un sfert din el testării. Atunci, la ce bun achităm lunar contribuția pentru asigurarea medicală? Și nu e o sumă mică. Știu că profesorul e un exemplu, dar nu știu de ce de puține ori ne mai amintim acest lucru. Ce facem cu profesorii care au contraindicații în a se vaccina?

Elena Pleșca, învățătoare, Chișinău:

Ceea ce ține de profesorii nevaccinați- nu este în dreptul meu de a judeca ori a da sfaturi Ministerului. Fiecare profesor este o persoană matură, are viziunea sa asupra lucrurilor, e responsabil de viață sa. Nu trebuie să se facă constrângeri asupra profesorilor nevaccinați.

Mariana Boaghe, profesoară, s. Gălești, Strășeni:

Nu susțin inițiativa ca profesorii să se testeze din bani proprii. Se achită foarte multe impozite și taxe care ar putea acoperi aceste cheltuieli.

Cristina Cernei, Chișinău:

Este o temă foarte delicată. Unii profesori au argumente destul de pertinente. Se informează mai mult din punct de vedere al contraindicațiilor.

Trebuie să se facă emisiuni cu mai multă informare și discuții publice.

Nu poți insista și impune. Nimic nu câștigi forțând.

Sunteți de acord să achitați testarea din contul propriu? Cum veți proceda?

Natalia Marcu, profesoară, Chișinău:

Sunt profesoară la Școala de arte, unde în clasă sunt maximum 10 elevi. Distanță socială se poate păstra.

Sunt gata să fac test, dar numai nu de 800 de lei. Asta ar însemna 1600 de lei pe lună. Măcar 200 de lei să fie.

Ala Cazacu, profesoară, Chișinău:

Eu merg la 1 septembrie și dacă directoarea acceptă să mă primească fără vaccin și fără teste, voi lucra, iar elevii vor avea profesoară de matematică. Dacă nu- nu vor face matematica. E simplu.

Olga Vorotneac, învățătoare, s. Sărata Nouă, Fălești:

Să scot aproape 2000 din buzunar pe lună? Mai bine stau acasă și fac ore suplimentare pentru un salariu. Să se achite din polița de asigurare. Nu mă vaccinez, și nu mă testez din contul propriu.

A.S., profesoară, Ialoveni:

Multi medici spun că testarea cu teste rapide este eronată …si care ar fi logica?

Sunt ani de zile de când achităm impozite. Nu s-ar cuveni să se achite testele din contul impozitelor?

Voi merge la școală, dacă mi se reproșează că nu sunt vaccinată, nu sunt testată și mi se cere să părăsesc sala – o fac.