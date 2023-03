Monica Babuc, numită la șefia Institutului Cultural Român din Chișinău. Ce a spus despre legătura cu Plahotniuc

Fosta deputată și ministră, Monica Babuc, a devenit oficial, miercuri, 29 martie, șefa Institutului Cultural Român (ICR) Chișinău, în urma unui vot favorabil, primit în ședința comisiilor pentru cultură și politică externă din Senatul României, scrie Libertatea.

Babuc a primit 13 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, relatează reporterul Libertatea prezent la ședință.

Cunoscută drept o apropiată a oligarhului Vladimir Plahotniuc, fugit din țară, Monica Babuc a fost chestionată în timpul audierii despre relația sa cu acesta. Proaspăta șefă a ICR Chișinău a catalogat informațiile apărute în presă despre acest subiect ca fiind „neadevăruri și adevăruri trunchiate”. Babuc a negat informațiile potrivit cărora, după fuga lui Plahotniuc din 2019, a preluat conducerea interimară a Partidului Democrat din Moldova (PDM).

„Eu nu am preluat conducerea echipei politice altădată condusă de Plahotniuc, pentru că în 2019, când a plecat, congresul următor al Partidului Democrat a ales în mod ordinar un fost prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Pavel Filip, care a condus acest partid circa trei ani de zile.

Or, eu am preluat după ce domnia sa și-a dat demisia de la conducerea partidului și am avut un interimat care a fost realizat la solicitarea și la rugămintea colegilor mei în ultimele luni ale anului 2022. Deci e un fals să spui că Monica Babuc a preluat după această persoană conducerea Partidului Democrat”, a răspuns aceasta la întrebarea adresată de senatorii USR Radu-Mihai Mihail și Eugen-Remus Negoi, scrie Libertatea.