Maia Sandu îndeamnă cetățenii să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor: „Să te expui riscului de îmbolnăvire nu înseamnă să fii curajos, asta înseamnă să fii iresponsabil”

Lidera Partidul Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, îndeamnă cetățenii R. Moldova printr-o înregistrare video să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor.

„În fiecare an, de Paștele Blajinilor, împreună cu rudele, mergem la cimitir ca să ne amintim de tatăl meu și ca să-l pomenim. Anul acesta nu am putut să merg la cimitir de Paștele Blajinilor din cauza pandemiei. Noi cu mama n-o să mergem la cimitir nici duminică pentru că riscurile sunt foarte mari. Știu că tata nu se va supăra pentru că cel mai mult tata ar vrea să ne știe sănătoase, în siguranță. Știu că tata s-ar gândi la medicii care își riscă viața în fiecare zi și care nu vor mai face față unui număr mai mare de îmbolnăviri. De aceea, pentru că știu ce înseamnă să-ți pierzi părintele, îmi doresc foarte mult ca mama să fie sănătoasă și să ne fie alături încă foarte mulți ani înainte.



Vă îndemn să nu vă expuneți riscului în aceste zile. Să te expui riscului de îmbolnăvire nu înseamnă să fii curajos, asta înseamnă să fii iresponsabil, în special cu oamenii din jurul tău și cu oamenii pe care îi iubești și la care ții. Dacă vom fi responsabili, dacă vom sta departe de locurile aglomerate, vom reuși să scăpăm de acest virus și să revenim la normalitate și să ne pomenim morții conform tuturor tradițiilor noastre creștine. Acum de dragul celor vii, hai să ne pomenim morții în liniște”, susține lidera PAS.