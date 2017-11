Maia Sandu, în vizită la diaspora din Italia

Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), s-a întâlnit în acest weekend cu diaspora din Italia.

„Le mulțumesc enorm pentru căldura cu care m-au primit cetățenii noștri aflați în Italia! Sâmbătă și duminică am avut întâlniri emoționante cu cetățenii noștri de la Milano, Verona și Veneția. Am văzut și am simțit atâta dor de casă și de cei dragi în acești oameni minunați!

Ne-am amintit cu emoție și despre evenimentele de acum un an. Oamenii mi-au vorbit cu lacrimi în ochi despre modul în care s-au mobilizat ca niciodată pentru a merge la vot, despre modul în care au stat în rând cu miile, ore în șir, răbdători și plini de speranță. Mi-au povestit cum au mers la vot împreună cu bătrânii de care aveau grijă, cum s-au ajutat reciproc pentru a ajunge la secția de vot și cum au făcut rânduri speciale pentru cei care aveau doar două ore libere în acea zi, așa încât să reușească să voteze toți. Supărarea lor a fost și rămâne foarte mare, pentru că guvernarea de la Chișinău nu i-a lăsat să voteze, iar prin noul sistem electoral încearcă să-i ignore aproape în totalitate.

Cel puțin o treime din populația țării se află peste hotarele țării. Acești oameni vor să aibă siguranța că într-o zi se vor putea întoarce acasă, vor să știe că viața celor dragi, rămași acasă, se va îmbunătăți. Acești oameni au dreptul să voteze și să decidă cine trebuie să conducă țara noastră. Vom lupta împreună pentru dreptul diasporei la vot, pentru a ne debarasa de această guvernare coruptă. Împreună vom face tot ce ne stă în puteri, așa cum am făcut și până acum, pentru a construi o țară în care oamenii să vrea să revină, să vrea să trăiască”, susține lidera PAS.