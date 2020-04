Mai mulți enoriași care au fost în excursia din Ucraina, unde s-au infectat cu COVID-19 zeci de persoane, în apărarea preotului din Ștefan Vodă: „Nu este adevărat ce spun autoritățile”

Mai multe persoane care au fost în pelerinaj la Mănăstirea Poceaev din Ucraina la începutul lunii martie, iar ulterior majoritatea dintre ele au fost testate pozitiv la COVID-19, sar în apărarea preotului, cel care ar fi organizat această excursie, și susțin că nu el se face vinovat de răspândirea infecției la sudul Republicii Moldova, așa cum i s-au adus acuzații. În total, 35 de cetăţeni din trei raioane au fost în excursia de la Mănăstirea din Poceaev – Anenii Noi, Căuşeni şi Ştefan Vodă.

Ziarul de Gardă a reușit să discute cu mai multe persoane din listă, care au fost în pelerinaj la Mănăstirea Poceaev. Unora dintre aceștia li s-a confirmat infecția și acum fac parte din cele peste 1 600 de persoane cu COVID-19, iar alții au trecut ca prin urechile acului și au reușit să ocolească boala.

În raionul Ștefan Vodă, până luni, 13 aprilie, sunt înregistrate 185 de cazuri confirmate, 4 decese și 6 pacienți care s-au recuperat. Totodată, trei localități din raion sunt în carantină.

Olga este una dintre persoanele care în perioada 8 – 14 martie a făcut parte din acel grup plecat în excursie să viziteze lăcașul sfânt. Ea este locuitoare a satului Varnița, raionul Anenii Noi, care, din fericire, a reușit să nu fie infectată. Olga ne-a povestit că după vizita din Ucraina, au apărut mai multe acuzații în adresa preotului, precum că din cauza acestuia s-a dus la răspândirea virusului în sudul Moldovei.

,,Autoritățile vorbesc că părintele a insistat și a organizat excursia de la Poceaev. Nu este adevărat. Noi singuri l-am rugat să fie organizată această deplasare. Noi am întocmit lista, ulterior s-au strâns banii necesari. Când ne-am dus am fost verificați la frontieră, iar la întoarecere -nu. Dar nu ne-a comunicat nimeni că va fi carantină sau că nu avem dreptul să plecăm. Atunci când ne-am întors, pe data de 13 martie, nici măcar temperatura nu ne-a fost verificată. Nu poartă nicio vină preotul. S-au adus atâtea acuzații, că el se temea să meargă acasă’’, spune Olga.

,,Când urma să trecem frontiera cu Ucraina, era o persoană care avea febră peste 37’’

Pentru deplasarea la Mănăstirea Poceaev au fost organizate două unități de transport. Un autobuz și un microbuz. Olga susține că doar cei care s-au aflat în autobuz în mare parte au contactat virusul.

,,Multe dintre aceste persoane stau în carantină la domiciliu. Noi, după aproximativ o săptămână de la revenire și deja s-au confirmat primele cazuri de infectare, am aflat că în autobuz era un băiat care revenise din Italia. Îmi amintesc că atunci când urma să trecem frontiera în Ucraina, era o persoană care avea febra peste 37 și nu ne-a permis să trecem. Peste câteva ore i s-a mai verificat o dată și era totul în regulă, după care ne-a dat voie să trecem’’, ne mai spune Olga.

Persoanele ce au fost în pelerinaj la Mănăstirea Poceaev

Alexandru, originar din Căușeni, la fel a fost în acea excursie, iar acum este internat în același spital împreună cu preotul, fiindu-i confirmat COVID-19. Acesta spune că la câteva zile de la revenire, virusul a dat primele simptome și după mai multe zile de febră, bărbatul a decis să solicite ajutor medical.

,,Noi am fost verificați doar la ieșire din țară. Nu cunoaștem de unde ne-am fi infectat, dar ulterior am aflat că era o persoană printre noi posibil bolnavă, care nu demult a venit din Italia, dar a tăcut și nu a spus nimic. Între noi nimeni nu ne cunoșteam. La a treia zi după ce am ajuns acasă am depistat că am febră. Dar eu credeam că am răcit. Am încercat să cobor febra cu paracetamol, însă nu reușeam. Ulterior am telefonat la salvare, mi-au efectuat testul și…’’ spune Alexandru.

,,Ne transferă într-un alt spital. Nu știu din ce cauză”

Mai mul de atât, unii pacienți susțin că tratamentul prescris nu ar avea niciun efect pentru însănătoșire, deoarece deja de aproape o lună sunt internați, iar lucrurile nu se mișcă din loc. Luni, 13 aprilie, au premit rezultatele la testul efectuat deja de câteva ori, iar răspunsul este același– infectat.

,,Primim ca tratament vitamine și mai multe pastile. Și atât. Medicii nu ne spun nimic absolut. Doar ne prescriu tratamentul. Cu același succes noi putem să stăm și acasă. Iată azi ne-au anunțat că ne transferă într-un alt spital. Nu știu din ce cauză. Acum în salon suntem 6 persoane care suntem infectate. Unii se simt mai bine, alții mai puțin bine’’, povestește Alexandru.

Medicamentele pe care le administrează persoanele infectate cu COVID-19

Aceleași lucruri au fost confirmate și de Ludmila, o altă persoană ce a fost în pelerinaj la Mănăstirea Poceaev din țara vecină. Femeia ne-a spus că era ca pasager în autobuz, iar alături de ea pe scaun a stat o persoană căreia mai târziu i s-a confirmat infecția cu COVID-19.

,,Este Dumnezeu pe fața Pământului’’

,,Vreau să vă spun că preotul nu are nicio vină, noi am dorit, eu personal am dorit, să vizităm casa Domnului. A fost totul absolut legal, nu înțeleg de ce se face atâta gălăgie. După ce am revenit din Ucraina, am stat acasă 14 zile. A fost primarul, poliția. Nimeni nu știe unde și cum s-au infectat. Poate în Ucraina, poate în Republica Moldova. Eu am fost în autobuzul mare și am stat lângă persoane care mai târziu s-a aflat că sunt infectate. Din fericire, după 14 zile, eu nu am avut nimic. Sunt sănătoasă. Am contactat cu cei trei ai mei copii, dintre care unul e mic. Și totul e bine. Nici nu pot să explic cum am scăpat. Este Dumnzeu pe fața Pământului’’, spune femeia.

Alte trei persoane pe care Ziarul de Gardă le-a contactat în legătură cu pelerinajul la Mănăstirea Poceaev în plină epidemie de COVID-19, ne-au spus că ,,părintele nu are nicio vină și a mers cine a avut dorință’’.

La data de 25 martie, preotul din Ștean Vodă a fost testat și el pozitiv cu coronavirus. Asta după ce preotul a fost transportat la spital pe data de 21 martie, împreună cu soția sa, pentru a fi testați la prezența COVID-ului. Mai târziu, rezultatele soției au ieșit negative, iar ale bărbatului – pozitive, acesta fiind internat la spitalul Toma Ciorbă din Chișinău. Astăzi, preotului i s-a efectuat repetat testul, iar razultatul, pentru a 6-a oară arată pozitiv.

,,Toate acuzațiile care mi se aduc sunt nefondate”

Ziarul de Gardă a discutat cu preotul din Ștefan Vodă, însă, inițial acesta a refuzat să ne vorbească din motiv că îi este frică pentru familia sa. Preotul a revenit și ne-a oferit câteva detalii. Revenim cu noi informații.

,,Și dacă sa vorbim, atunci s-au petrecut și alegerile din Hîncești. Oare aceasta nu tot este o crimă împotriva poporului? Eu consider că toate acuzațiile care mi se aduc sunt nefondate. Au un scop spre distrugerea Bisericii mele, cu scop de batjocoră asupra mea din partea celor care susțin Biserica putinistă din Moldova”, a declarat preotul din Ștefan Vodă pentru Ziarul de Gardă.

,,La intrarea în Ștefan Vodă ne-au întâlnit ca pe niște zdrențe”

Acum, însă, soția și copiii preotului sunt supuși unui comportament agresiv din partea societății. Un prieten apropiat al familiei, care a solicitat să-i păstrăm anonimatul, ne-a comunicat că atunci când a adus-o în Ștefan Vodă pe soția preotului împreună cu copiii, după ce i s-a infirmat diagnoza COVID-19, la intrarea în raion polițiștii i-au zis: ,,de ce ați venit?”.

,,Eu nu știu cine a inventat toate aceste vorbe. Pe soția preotului, după ce i s-au efectuat 4 teste și toate au fost negative, au aruncat-o cu toate lucrurile după poarta spitalului, ca pe un motan. Au ținut-o vreo 14 zile internată. Abia pe 4 aprilie am fost și am luat-o ca să o aduc la Ștefan Vodă împreună cu copiii. La intrarea în Ștefan Vodă ne-au întâlnit ca pe niște zdrențe. Eu nu știu cine insuflă unor polițiști, medici un asemenea comportament. Dar s-au atârnat cu așa o ură față de oamenii care sunt bolnavi de acest virus. S-au comportat foarte grosolan și urât. Îmi ziceau: ,,dacă nu stați în casă 14 zile vă închidem”, ,, Noi știm cine e ea, știm cine e familia ei”, ,, Ei au adus boala în Ștefan Vodă”. Într-un final ne-au permis. Acum ea și copiii sunt în carantină pentru 14 zile” ne povestește bărbatul, sub protecția anonimatului.

De menționat că după ce preotului din Ștefan Vodă i s-a confirmat infectarea cu virusul, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a comunicat că ,,Acest individ nu face parte din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova, prin urmare, nu are nici un drept legal de a desfășura activități în cadrul Bisericii”.

Până acum, pe teritoriul R. Moldova, au fost confirmate 1662 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 107 au fost declarate vindecate și externate, iar 34 au decedat fiind răpuse de virus.