Liderul PACE, anunțat în căutare în dosarul „verde de briliant”, confirmă că se află în Londra: „Aici îmi desfășor la moment activitatea profesională”

Liderul Partidului Politic „Acasă Construim Europa” (PACE), Gheorghe Cavcaliuc, anunțat în căutare în dosarul „verde de briliant”, confirmă că se află în Londra, menționând că la moment își desfășoară „activitatea profesională în compania internațională” unde activează „de peste 2 ani”. Reacția lui Cavcaliuc vine după ce acesta a fost surprins plimbându-se prin Londra de către un moldovean stabilit acolo.

„Da, confirm că sunt în Londra, aici îmi desfășor la moment activitatea profesională în compania internațională unde activez de peste 2 ani. Despre acest lucru am informat oficial organele din R. Moldova. Am planificate mai multe deplasări legate de activitatea profesională și în alte țări ale lumii și, despre acest lucru, am informat anterior. Rog, să-mi fie respectat dreptul la viața privată și prezumția nevinovăției lăsând la o parte jocurile politice și insinuările”, a spus Cavcaliuc într-o postare pe Facebook.