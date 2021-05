Libertatea Presei — o luptă zilnică la ZdG. Victoria vă aparține!

Parțial liberi. Cui adresăm mulțumiri?

Anual, la 3 mai, este marcată Ziua Mondială pentru Libertatea Presei. Indexul Mondial al Libertății Presei arată că mass-media din R.Moldova este parțial liberă. ZdG poartă o luptă permanentă pentru libertatea presei, care durează deja mai mult de 16 ani. Deși nu am câștigat toate libertățile de care avem nevoie, vrem să mulțumim în aceste zile celor care au fost alături de noi în această luptă. Știm că avem o cale lungă în față și am vrea să avem alături o comunitate cât mai mare.

1. Oamenii care fac dezvăluiri. Eroii nevăzuți

Munca reporterilor de investigații este foarte dificilă, inclusiv din cauza că oamenii din societatea noastră se tem să facă dezvăluiri, să expună șefii corupți și demnitarii care comit abuzuri în ochii lor. Există însă și oameni care nu se tem sau pentru care adevărul și integritatea sunt mai presus de bunăstarea sau cariera lor personală. ZdG beneficiază deseori de curajul cititorilor, care, sub protecția anonimatului sau deschis, ne comunică informații despre încălcări de lege, abuzuri în serviciu, furturi de bani publici. Reporterii ZdG verifică informațiile, identifică dovezi suplimentare, deseori oferind publicului dezvăluiri interesante, care ulterior duc la procese, demisii sau, cel puțin, creează situații de disconfort pentru corupții din sistem.

De exemplu, cititorii ZdG ne-au informat despre averile nedeclarate și activitățile ilegale ale lui Serghei Demcenco, director-adjunct al Administrației penitenciarelor. După publicarea mai multor articole la acest subiect, persoana în cauză este anchetată.

Un alt cititor al ZdG, fost angajat al ÎS „Calea Ferată din Moldova”, ne-a relatat că în cadrul întreprinderii au loc delapidări de bani în proporții mari din cauza „activității frauduloase a casierilor de bilete” de la trenurile suburbane.

O cititoare a ZdG ne-a sesizat pe FB despre un caz de caritate falsă și conturile false în baza cărora cineva colecta bani, mințind persoane credule pe rețelele sociale.

Articolul „Primarul care a cumpărat un sat” a apărut după ce un cetățean a abordat echipa ZdG care filma un protest al agricultorilor.

Similară e și istoria despre proxenetul Șalun și membrii grupării sale – din nou în libertate, investigarea căreia a devenit posibilă după ce o persoană ne-a scris un mesaj pe pagina de Facebook.

Toate acestea și multe alte istorii nu ar fi fost cunoscute de către reporterii ZdG și nici nu ar fi ajuns în atenția cititorilor și autorităților, dacă nu erau cititorii responsabili și bine intenționați. Promitem să respectăm și în continuare drepturile și siguranța avertizorilor de integritate și le mulțumim pentru curaj și efort.

2. Oamenii care ne scriu. Mulțumiri în plic

Redacția ZdG primește scrisori în fiecare zi. Plicurile care vin la ZdG sunt pline de istorii umane, opinii, vise, planuri de viitor. Și în fiecare este câte o urare sau o încurajare pentru echipa ZdG. Aceste mesaje ne inspiră și ne dau puteri să rezistăm. Iată doar câteva citate din aceste scrisori:

Ana Ion, din satul Rădeni, Călărași, 68 de ani: „Un ziar mai important decât ZdG nu există. Din paginile publicației cititorii pot afla despre viață, despre oameni, despre cei din Diasporă. Primim acest ziar pentru că e cel mai bun”.

Dumitru Cernea, 86 de ani: „Dacă mai multă lume ar abona ZdG, ar fi mai bine informată, ar fi mai puțini rătăciți și mai mulți s-ar implica în luarea deciziilor de interes public. Cele mai importante probleme din societate sunt propaganda pro-rusă, falsurile răspândite de mediile de informare susținute de Moscova, lipsa de voință și de curaj a unor intelectuali de a spune adevărul”.

Nadejda Bujoreanu, 72 de ani: „ZdG este pentru popor, alături mereu. Sunteți cei mai buni, ne bucurați și avem pentru ce trăi, toată nădejdea este la dvs., mulțumesc că sunteți”.

Unul dintre abonații ZdG ne-a scris, într-o bună zi, că ZdG pentru el înseamnă că are pentru ce trăi. Aceste mesaje sunt extrem de importante pentru echipa noastră, ele sunt cea mai sinceră dovadă că redacția noastră e în slujba comunității și că de noi e cu adevărat nevoie. Jurnaliștii trebuie să servească oamenilor, nu politicienilor, iar mesajele oamenilor ne țin responsabili și implicați.

3. Abonații — temelia ZdG

În anul 2020, au existat prea multe premise ca să ne despărțim. Varianta tipărită a ZdG a fost supusă la tot felul de încercări: din cauza pandemiei, pe unele perioade a fost sistată distribuția ziarelor, ulterior a fost reluată, dar poștașii erau suprasolicitați cu distribuirea pensiilor și a facturilor, iar în multe localități poștașii lipsesc. Totodată, mersul la poștă este limitat din cauza pandemiei. Și chioșcurile de ziare din orașe s-au închis unul după altul, fie din cauza pandemiei, fie din cauza managementului abuziv al municipalităților.

Ne mai temeam de faptul că oamenii au sărăcit și nu vor avea bani de abonamente la ziare, iar mulți dintre abonații noștri s-au îmbolnăvit de COVID-19, au stat în spitale, s-au simțit rău și poate nu le-a mai ars de citit. Dar fiecare an și fiecare lună, oricât de grele ar fi, ne aduce iar și iar convingerea că abonații au nevoie de noi și noi de ei.

Astăzi aducem mulțumiri speciale cititorilor noștri din toate satele și raioanele R. Moldova care s-au abonat, dar și celor care au donat abonamente, printre ei copii și nepoți care au donat abonamente părinților și bunicilor, elevi sârguincioși care au dăruit abonamente foștilor învățători sau bibliotecilor rurale, dar și anonimi generoși care au donat abonamente pentru lucrătorii medicali, pentru pensionari, pentru veterani, pentru intelectualii din sate, pentru artiștii vârstnici, pentru oamenii care vor să citească, dar care nu au avut posibilitatea să își procure abonamente. Printre ei sunt și zeci de oameni din diasporă, care și-au abonat oamenii dragi de acasă și, astfel, ZdG ajunge în multe sate la familiile lor, în fiecare zi de joi.

În anul 2021, ZdG este ediția periodică de limbă română cu cel mai mare tiraj în R. Moldova, fapt care ne bucură enorm și pe care îl datorăm miilor de abonați.

4. Donatori internaționali: Pilonii libertății noastre

Reporterii ZdG manifestă mult curaj și insistență, ei merg zilnic în teren, urmăresc corupții, adresează întrebări incomode deputaților, miniștrilor, judecătorilor și procurorilor, filmează și fotografiază castele și mașini de lux, verifică în bazele de date cui aparțin terenurile capturate și cine ia banii publici prin licitații trucate. Toate aceste activități nu ar fi fost posibile fără donatorii ZdG, care sunt instituții internaționale, dedicate susținerii libertăților umane și drepturilor omului. Redacția ZdG apreciază enorm posibilitatea de a participa la concursuri de granturi. Uneori câștigăm aceste concursuri, uneori câștigă alți colegi din mass-media și societatea civilă, dar împreună reușim să asigurăm activitatea unor redacții libere de cenzură și devotate transparenței și interesului public. Pe parcursul ultimului an, redacția a beneficiat de sprijinul câtorva instituții. Internews Moldova a susținut pe parcursul ultimilor 4 ani transformările și dezvoltarea din cadrul redacției ZdG, oferindu-ne sprijin pentru activități, echipamente și instruirile necesare.

Open Society Foundation a sprijinit Departamentul Investigații al ZdG pe parcursul ultimilor 3 ani, Free Press Unlimited din Amsterdam și Ambasada Olandei la București au susținut pe parcursul a câțiva ani ediția de limbă rusă a ZdG, atât varianta tipărită, cât și pe cea on-line; NED din SUA a susținut paginile dedicate corupției în justiție; Ambasada Canadei a susținut pe parcursul ultimilor ani efortul reporterilor de a monitoriza alegerile; Zinc din Marea Britanie a susținut munca noastră de a contracara știrile false și dezinformarea; Ambasada SUA din Chișinău este unul dintre cei mai vechi susținători ai ZdG, oferindu-ne de mai multe ori sprijin pe parcursul celor 16 ani de activitate, iar în 2020, ne-a oferit și un grant pentru a ajuta redacția să facă față pandemiei, iar reporterii să aibă posibilitatea de a munci fie de la distanță, fie în medii cu risc de infectare; Freedom House ne-a susținut în editarea unui supliment privind Justiția Selectivă, nenumăratele articole de consultanță juridică, dar și de explicare a drepturilor pentru persoanele defavorizate au fost susținute de către proiectul Justiție Transparentă, IWRP ne-a oferit susținere pentru abordarea problemelor tinerilor, iar BBC a oferit echipei ZdG instruiri, consultanță și suport pentru dezvoltarea produselor noastre video. Departamentul pentru Relația cu R. Moldova al Guvernului României a sprijinit timp de câteva luni tipărirea și editarea ZdG, pe parcursul anului trecut.

Este o comunitate excelentă care a făcut în ultimii ani ca echipa ZdG să poată funcționa, să poată răspunde la solicitările oamenilor, să poate face investigații, interviuri, reportaje, să facă știri la minut despre mulțimea de evenimente critice din societate și să dezvolte diversitatea de platforme, învățând să fie cei mai buni în domeniu. Acest sprijin al donatorilor este nu doar pentru redacții, ci și pentru o societate liberă și pentru însănătoșirea democrației în R.Moldova.

5. Societatea civilă: partenerii care apără și premiază presa liberă

ZdG stabilește și dezvoltă parteneriate în permanență. Partenerii noștri sunt organizații devotate normelor unui stat de drept și ne susțin atunci când suntem în dificultate. Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente, Amnesty International ne sunt alături cu sprijin legal și consultativ, atunci când suntem acționați în judecată (acum pe rol avem 8 dosare în diverse instanțe) sau atunci când suntem atacați de politicienii corupți și de către acoliții lor.

Transparency International Moldova ne oferă consultanță în scrierea multor istorii despre corupție, spălări de bani, licitații trucate. Asociația ADEPT ne oferă sprijin în consultarea unor subiecte ce țin de dezvoltarea regională și națională, iar CRJM ne susține în eforturile de monitorizare a justiției corupte. Fără susținerea acestor parteneri, starea ZdG ar fi fost mai dificilă.

Totodată, ONG-urile care militează pentru democrație, integritate, transparență și acces la informații desfășoară diverse concursuri pentru jurnaliști. ZdG este printre campionii concursurilor jurnalistice și în anul 2020. Colegii noștri Victor Moșneag și Anatolie Eșanu au luat locurile I și III pentru cea mai bună investigație la concursul organizat de Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, în colaborare cu API. Totodată, în cadrul concursului anual organizat de API, echipa noastră a luat 7 premii: Marina Ciobanu și Aliona Ciurcă au luat premiile I și II la categoria cea mai bună reporteră din presa națională, Victor Moșneag, Anatolie Eșanu și Marina Ciobanu au ocupat toate 3 locuri în categoria cea mai bună investigație, redacția a mai fost premiată pentru cel mai bun infografic, dar a luat și premiul pentru cea mai bună dezvoltare a instituției mass-media. În decembrie 2020, în cadrul concursului organizat de Transparency International – Moldova și API, colegii noștri de la departamentul Investigații, Victor Moșneag și Anatolie Eșanu au luat premiile II și III. Iar în cadrul premiilor anuale oferite de CJI, Victor Moșneag a luat premiul pentru cea mai bună investigație a anului, oferit pentru seria „Toți oamenii președintelui”. Și Alina Radu, directoarea ZdG, a devenit laureată a Premiului oferit de Fundația pentru Libertate și Drepturile Omului din Elveția.

6. Donatori recurenți: fereastra recunoștinței

ZdG este o echipă de presă care militează pentru accesul la informație pentru toți, dar în mod special pentru oamenii ajunși în dificultate. Din această cauză ținem prețurile cât se poate de mici la abonare, iar conținutul de pe pagina web și de pe rețelele sociale îl oferim gratuit tuturor, în 3 limbi. Deși beneficiem de finanțări din partea unor ambasade sau organizații internaționale, aceste finanțări nu sunt permanente și nici garantate. Granturile sunt obținute în cadrul unor competiții serioase și au termen limitat. Deseori se întâmplă că granturile se termină, iar alte oportunități de finanțare nu apar. Din cauza faptului că ZdG este mereu în condiții de austeritate financiară, anul trecut am decis să ne adresăm după sprijin comunității de cititori.

Anul trecut, în ziua în care ZdG a împlinit 16 ani, am lansat pagina noastră de Patreon. Am fost foarte plăcut surprinși să primim zeci de mesaje de susținere de la persoane aflate în R. Moldova sau în străinătate. În prezent, 149 de persoane ne oferă lunar suma modestă de 2,5 sau 10 dolari, care împreună fac 956 de dolari. E o sumă lunară care vine în sprijinul redacției ZdG și care oferă posibilități reporterilor să facă deplasări în plus, să investigheze mai multe ilegalități, să răspundă mai multor solicitări ale cetățenilor privind încălcările observate de ei. Sprijinul comunității de pe Patreon reprezintă sprijinul oamenilor care citesc materialele ZdG gratis pe internet, dar sunt conștienți că acestea costă și participă benevol și cu multă empatie. Vă mulțumim!

7. Mica Publicitate: garanția acurateței editoriale

ZdG refuză anual oferte de mii de euro făcute de unele companii obscure pentru a nu publica unele investigații sau pentru a promova imaginea unor afaceri compromise, ilegale. Din păcate, piața publicitară în R. Moldova este controlată politic, este dominată de case de publicitate afiliate politicienilor obscuri. În aceste condiții, ZdG a declarat public că refuză contractele de publicitate care ar putea deranja, dezinforma sau nemulțumi comunitatea de cititori. Acest refuz ne asigură o independență editorială, dar nu ne ajută la independența financiară.

Cu toate acestea, vrem să menționăm sprijinul permanent și dedicat oferit de unii întreprinzători mici sau de unii parteneri. ZdG primește săptămânal anunțuri pentru paginile de mică publicitate, inclusiv citații judiciare, dar și mici anunțuri ale unor oameni de afaceri care militează pentru transparență și integritate: Multimedica, Demo și alții care au fost alături de ZdG, cu mici contracte și colaborări constante. Sperăm că micile afaceri se vor alătura în continuare acestui proiect, beneficiind, la rândul lor, de promovare în fața unei comunități mari de cititori implicați, inteligenți și responsabili.

8. Politicienilor care ne-au atacat: Mulțumim pentru antrenamente, „sala de forță” e mai bine decât „cămașa de forță”

ZdG este atacat în fiecare an în judecată de persoane publice nemulțumite de dezvăluirile cazurilor lor de corupție, considerând că în acest fel redacția le-ar fi afectat demnitatea și onoarea. Alteori, persoanele publice adresează mesaje grobiene, intimidări sau alte atacuri verbale reporterilor ZdG. Recunoaștem că e ceva neplăcut, ne-am săturat de aceste atacuri „până în glande” (expresia unui fost consilier guvernamental) dar, totodată, avem o memorie „grețos de bună” cu privire la demnitatea și onoarea fiecărui corupt.

Totodată, anul trecut, am beneficiat de o premieră în instanță, însuși președintele statului (pe atunci) a acționat redacția în judecată, fiind nemulțumit de articolul „Vacanțele de lux ale președintelui Dodon”. ZdG s-a conformat citațiilor instanțelor și s-a prezentat la ședințele judiciare. Deocamdată, nici acest caz și nici altele nu s-au terminat. Dar nici noi nu ne-am terminat.

Ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici. Trebuie să le mulțumim tuturor corupților despre care a scris ZdG și care au făcut diverse presiuni asupra noastră, întrucât ei i-au determinat pe reporteri să devină inventivi, creativi, ingenioși, energici, curajoși, determinați, devotați jurnalismului și transparenței. Aceste calități sunt de mare ajutor în munca de zi cu zi, iar beneficiile pentru societate sunt enorme. Mulțumiri speciale și membrilor echipei ZdG care au rezistat și și-au îndeplinit cu multă străduință munca.

9. Mulțumiri întregii comunități de milioane

În anul 2020, numărul de cititori ai ZdG a crescut impresionant pe toate platformele. Pe lângă faptul că am avut cel mai mare număr de abonați la versiunea tipărită din toată istoria ZdG, am înregistrat și creșteri considerabile de cititori pe pagina web www.zdg.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, pe canalele de Youtube și de Telegram. Sunt luni în care ne-am apropiat de un milion de cititori pe www.zdg.md, ceea ce denotă interesul public enorm față de informațiile noastre, în special în perioadele dificile pentru societate: pandemia de coronavirus, alegerile prezidențiale, crizele politice. Iar pe rețelele sociale ne urmăresc în fiecare zi articolele și reportajele video câteva sute de mii de utilizatori. Această comunitate în creștere ne motivează și ne obligă să facem jurnalism responsabil.

Puteți susține Ziarul de Gardă devenind patronul nostru pe https://www.patreon.com/zdg. Vă mulțumim!