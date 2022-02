În următoarele luni, tariful pentru energia electrică ar putea ajunge la peste 3 lei. Viceprim-ministrul Andrei Spînu: „Ăsta este un caz optimist”

În următoarele luni, tariful pentru energia electrică ar putea ajunge la peste 3 lei per kWh, față de 1,51 lei per kWh cum este acum. Viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, califică acest scenariu drept unul „optimist” și spune că, actualmente, duce discuții cu operatorii de pe piața de energie electrică în contextul în care contractele de livrare a energiei electrice vor expira la sfârșitul lunii martie.

Declarațiile viceprim-ministrului Andrei Spînu au fost făcute miercuri seara, 16 februarie, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV.

„(moderatorul emisiunii) – De la 2,78 s-ar putea să sărim peste 3 lei? (viceprim-ministrul Andrei Spînu) – Ăsta este un caz optimist. V-am spus că prețurile în regiune sunt pe alocuri de patru sau cinci ori mai mari decât avem noi acum”.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu exclude că în perioada următoare autoritățile de la Chișinău vor ajunge la o înțelegere cu Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan.

„Contractele de livrare a energiei electrice care sunt încheiate la moment vor expira la sfârșitul lunii martie. Practic anumite licitații deja au început. Știți că am promovat și o lege să oblige cei care organizează licitații să cumpere din minim două surse ca să avem o diversificare, însă în același timp, când ne uităm care este prețul la vecini, la energia electrică, el este mult mai mare decât ceea ce avem noi acum în contractele cu Centrala de la Cuciurgan. Noi avem un contract de aproximativ 54 de dolari. În România prețul este de 220-260 de dolari. La fel, prețurile sunt mult mai mari și în Ucraina. În acest sens, de mai mult timp sunt în discuții cu operatorii de pe această piață, să vedem dacă putem găsi o soluție prin care să nu permitem o creștere galopantă (dublarea sau triplarea tarifelor la energia electrică). Nu pot să confirm că discuțiile s-au încheiat. Am discutat astăzi și cu companiile din domeniul energetic. Am avut o discuție și cu ANRE”, a declarat Andrei Spînu.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că ședința publică programată pentru 16 februarie, în cadrul căreia urmau a fi examinate și aprobate noile tarife pentru energia electrică, a fost contramandată și reprogramată pentru 23 februarie. Solicitată de ZdG, purtătoarea de cuvânt a ANRE, Galina Sanduța, ne-a comunicat că ședința ANRE a fost contramandată din motiv că „la momentul actual ANRE este în proces de verificare a unor calcule”

Publicitate

Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din R. Moldova, a formulat o solicitare către ANRE prin care a cerut aprobarea unui tarif aproape dublu la energia electrică. Astfel, compania solicită un tarif de 2,78 de bani per kWh, față de 1,51 lei per kWh cum este acum.

Solicitarea reprezentanților companiei Premier Energy expediată către ANRE urmează să fie examinată în ședința programată pentru 23 februarie.

Pe 28 martie 2021, ÎCS „Premier Energy” SRL a semnat un contract de achiziție a energiei electrice cu Centrala electrică de la Cuciurgan (ЗАО „Молдавская ГРЭС) pentru acoperirea necesităților consumatorilor săi pentru perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022.

Publicitate