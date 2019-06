Gheorghe Cavcaliuc și-a dat demisia: „Îmi propun implicarea în politică”

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP) și-a anunțat demisia la scurt timp după ce PDM a anunțat că se retrage în opoziție. Gheorghe Cavcaliuc nu va dispărea însă din spațiul public, ci urmează să se implice în politică.

„De-a lungul timpului, Poliția Națională a fost supusă multor încercări, dar grație experienței, profesionalismului și înțelepciunii efectivului polițienesc din întreaga țară a fost posibilă realizarea cu succes a obiectivelor propuse, iar fiecărui cetățean să-i garantăm siguranță. Personal, consider că a venit timpul pentru o nouă filă și în cariera mea profesională, de aceea, Vă informez despre demisia mea începând cu data de 17 iunie 2019”, a scris Cavcaliuc pe pagina sa de Facebook.

Șeful adjunct al IGP susține că va fi totuși în continuare „alături de cetățenii R. Moldova, da într-o altă calitate”.

„Consider că, experiența bogată pe care am acumulat-o de-a lungul carierei mele în diferite funcții, inclusiv manageriale, îmi va permite formarea unei echipe puternice de profesioniști și patrioți ai acestei țări, care va contribui la consolidarea statului de drept și bunăstării cetățeanului. Îmi propun implicarea în politică și crearea unei noi formațiuni politice, care va evoluționa spre bine Republica Moldova pentru urmașii urmașilor noștri”, a mai precizat Cavcaliuc.

Gheorghe Cavcaliuc ocupă funcții de conducere în poliție încă de la vârsta de 26 de ani, fiind, în anii 2008-2009, șef al Serviciului investigarea şi contracararea grupărilor criminale, șef adjunct al Secţiei poliţiei criminale a Comisariatului General de Poliție (CGP) Chişinău, comisiar adjunct pentru lucrul operativ al CGP. În 2009-2012, Cavcaliuc a fost șef al Secţiei investigaţii operative a Direcţiei investigare a fraudelor a Departamentului poliţie, iar ulterior, în 2012-2013, șef al Direcţiei misiuni speciale a Departamentului poliţie. Până a fi numit șef adjunct al IGP, a îndeplinit funcția de șef al Direcţiei nr. 5 (Direcția Operațiuni Speciale) a Inspectoratului naţional de investigaţii al IGP din cadrul MAI.

