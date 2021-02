FOTO/ Din Italia în R. Moldova. Un moldovean, grav bolnav, transportat 4 mii de km cu ambulanța pentru a-și putea îmbrățișa din nou familia

Crucea Roșie Agrate Brianza a îndeplinit o misiune specială și complet ieșită din comun, la sfârșitul lunii ianuarie curent, notează presa din Italia.

Angajați din cadrul instituției medicale au călătorit cu ambulanța peste 4 000 de km, în total peste 50 de ore de condus, pentru a îndeplini dorința unui pacient în vârstă de 60 de ani, grav bolnavă, originar din R. Moldova.

Potrivit sursei citate, cetățeanul R. Moldova a ajuns în Italia pentru a putea primi tratamentul necesar pentru boala de care suferă. Între timp, pacientul s-a cazat la rude, iar când sănătatea lui s-a deteriorat dramatic, a cerut să-i mai poată îmbrățișa o dată pe cei dragi, care se află în R. Moldova. Conaționalul nostru le-a spus medicilor italieni că cel mai mult își dorește să-și petreacă timpul care îi mai rămâne de trăit, acasă, cu cei dragi.

„Pentru a realiza visul pacientului nostru, am plecat trei dintre noi, doi operatori, împreună cu președintele comitetului local, Matteo D’Alessandro. Am pornit la drum cu ambulanța și l-am însoțit pe bărbat până la destinația sa: am plecat pe 26 ianuarie, în jurul orei 18:00, după ce am făcut toate analizele și tampoanele necesae, și am călătorit aproximativ 30 de ore până am ajuns în capitala Moldovei. În ultimii 150 de km sau cam așa am avut de-a face cu o furtună teribilă de zăpadă și temperaturi chiar sub -10 grade. Am continuat cu 30 km pe oră, după ce am montat lanțurile și trebuie să spun că a fost destul de dificil să ne concentrăm și să menținem ambulanța pe drum. Am ajuns la destinație pe 29 ianuarie 2021, în toiul nopții ”, spune Niccolò Brembilla, unul dintre operatorii care au participat la călătorie.