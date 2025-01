„Eu, în familia mea, nu am avut ce învăța, nici de la cine. Mi-e dor să învăț și vreau să fiu mai bună pentru mine și copiii mei”. Sesiuni de educație parentală care aduc armonie în viața familiilor ce se află în impas

Maria Aștifeni are 32 de ani și doar 8 clase finalizate. Nu are un loc stabil de muncă, dar se simte bogată, pentru că are o familie mare și fericită, așa precum nu-și putea imagina că ar putea fi în propria copilărie.

În toamna lui 2024, pe când se plimba cu mezina în cărucior prin sat, a aflat că în localitate va avea loc un curs de informare pentru părinți. A și fost invitată să participe, pentru a afla mai multe despre creșterea și educarea copiilor. Nu a ezitat nicio clipă. „Eu vin”, a spus ferm Maria asistentei sociale din localitate.

Au urmat zile și săptămâni de întruniri cu mai multe mămici din sat, cu psihologul școlii, asistenta socială. Maria s-a bucurat mult când a aflat că aceste sesiuni de informare sunt organizate de asociația The Moldova Project, care i-a oferit sprijin material și psiho-emoțional în cele mai dificile momente din ultimii doi ani.

„Eu, în familia mea, nu am avut ce învăța, nici de la cine. Am văzut multe lucruri urâte fiind copil, am trăit în violență și neglijare. M-am măritat la 17 ani ca să plec mai repede de acasă, mai departe de mirosul de vin și votcă. Am trecut prin multe greutăți și nu am avut cu cine să împart amarul din sufletul meu, fricile mele. La un moment dat, în viața mea și a familiei mele a apărut echipa The Moldova Project care mi-a oferit o mână de ajutor și este extrem de important acest sprijin pentru noi. Când am aflat că ei, împreună cu o organizație internațională, organizează ceva pentru părinții din localitate și că pot participa și eu, am fost foarte bucuroasă. Mi-e dor să învăț, să comunic cu oamenii și vreau să fiu mai bună pentru mine și pentru copiii mei”, ne-a mărturisit Maria.

De câteva ori pe săptămână, în toamna și iarna lui 2024, Maria, asigurându-se că are cu cine lăsa mezina care încă depinde de sânul mamei, urca pe bicicletă ca să ajungă fuguța la sesiunea de informare în cadrul Proiectului Parenting sub Presiune – un program-pilot adus în Moldova de Plan International, organizația ce activează în peste 80 de țări ale lumii pentru a ajuta femeile și copiii din comunitățile vulnerabile.

„Noi în sat ne cunoaștem, desigur, dar nu comunicăm foarte des și mai ales despre chestiuni intime, legate de relația noastră cu copiii, cu soțul. Aceste întruniri mi-au deschis inima, m-au ajutat să fiu mai înțeleaptă în relațiile de familie. Am aflat că și alte mame au aceleași probleme și am înțeles că nu e ușor nimănui”, ne destăinui Maria.

Discuțiile au atins cele mai sensibile coarde ale sufletului Mariei, căci fiecare participantă a fost readusă în copilărie, la cele mai profunde sentimente legate de perioada când ele însele erau dependente de atenția și dragostea părintească.

Maria își aminti de lelea Olea, sora mamei, care îi dădea sfaturi, o învăța să coacă pâine, să facă de mâncare, să spele haine și multe altele. I se părea, pe atunci, că toate aceste munci sunt foarte grele și că e o mare nedreptate la mijloc, dar cu timpul, și-a dat seama cât de prețioase au fost acele învățăminte. Mama nu o învățase mai nimic și doar lelea Olea îi revine uneori în minte cu vocea ei puternică și puțin autoritară: „Ia du-te repede și dă la găini!” parcă aude și astăzi Maria fiind cu gândul la mătușa sa.

Având șase fete, cu vârste și interese diferite, Maria încerca să facă tot ce-i stă în puteri pentru a menține propria autoritate, astfel încât să le ofere grijă, dar și doza necesară de responsabilizare. Lecțiile de mamă, uneori, au fost extrem de dure, inclusiv cele de soție și parteneră de viață. Maria și Petru erau foarte tineri și lipsiți de experiență când au creat „cuibul” lor. Odată cu nașterea copiilor, s-au confruntat cu o avalanșă de dificultăți care, de multe ori, îi copleșeau pe amândoi.

Sesiunile PUP (Parenting under Pressure) au ajutat-o pe Maria să înțeleagă mai bine cele întâmplate în decursul anilor, să cunoască psihologia relațiilor de familie, a copiilor mici. Este pentru prima oară când ei i s-au oferit astfel de informații. Conștientă fiind de importanța celor discutate în cadrul sesiunilor, Maria a pus toate materialele informative despre nutriția copiilor la vedere, pe pereții din casă. Așa, zice ea, nu va uita „cu una cu două”, și îi va fi mai ușor să urmeze recomandările specialiștilor.

„Eu sunt foarte mulțumită, pentru că la acest curs am învățat cum să discut corect cu copiii mei, ce este familia pentru mine, cum să aduc armonie în relația cu soțul meu. Știu că atunci când sunt furioasă trebuie să ies din casă, să mă gândesc la altceva. Am înțeles cât de importantă este grija și dragostea mea pentru copii, mai ales atunci când ei sunt mici. Eu am avut ocazia, în cadrul întâlnirilor ce le-am avut în sat cu alte mămici, de a-mi expune părerea și am fost ascultată cu atenție. Acest lucru înseamnă enorm pentru mine”, ne spune cu recunoștință Maria.

Specialiștii asociației The Moldova Project fac vizite periodice la familia Aștifeni și atestă schimbări semnificative în bine. Chiar dacă sunt mulți copii și tinerii părinți fac cu greu față cheltuielilor zilnice, casa lor este îngrijită, copiii nu duc lipsă de necesarul pentru a frecventa școala și au condiții de trai decente. Atât Maria, cât și soțul ei Petru, au devenit mai responsabili și mai atenți la nevoile copiilor lor.

„Înainte, să fiu sinceră, nu prea îmi plăcea să merg cu copiii pe la medici, să pierd timpul în rânduri la policlinică. Îi tratam acasă, așa, cu metode băbești, cum auzeam de prin sat. Dar am înțeles că nu este bine să fac așa, trebuie fiecare copil tratat cu multă grijă, la timp. Un specialist bun tare mult poate ajuta și copiii vor suferi mai puțin”, recunoscu Maria.

Conceptul sesiunilor de informare constă în comunicarea de la egal la egal între părinți despre bunele practici în relația cu copiii mici, de până la 8 ani. Copilăria timpurie este perioada cea mai critică pentru creșterea și dezvoltarea copiilor, căci este perioada de formare a mecanismelor de reziliență la nivel fizic și mental. Copiii mici sunt mult mai afectați de mediul familial decât de realitatea din jur și rolul părinților este esențial în dezvoltarea capacității copiilor de a depăși situațiile traumatizante, ce pot fi cauzate de plecarea urgentă din țară, conflicte armate, violența în familie și alte situații de criză.

În cadrul acelor întâlniri s-au legat prietenii. A crescut încrederea între mame și specialiștii din comunitate, astfel încât cu mult mai multă râvnă acestea apelează la ajutorul asistentului social sau al psihologului.

Am fost curioși să aflăm ce planuri de viitor a trasat familia Aștifeni pentru următorii câțiva ani: „Vrem copiii să ne fie sănătoși și să avem pace în familie”, ne mărturisiră soții Aștifeni.

Diploma de absolvire a cursurilor PUP stă pe perete în „camera cea mare”, iar cea mai importantă realizare a Mariei este oportunitatea de a construi mai departe, cu o fundație mult mai trainică, fortăreața pe nume „familia Aștifeni”.

Asociația The Moldova Project, în colaborare cu Plan International, a realizat mai multe proiecte de sprijin în regiune, de care au beneficiat zeci de familii vulnerabile, implicit familia Aștifeni. Specialiștii The Moldova Project au oferit suport și ghidare familiei Aștifeni în soluționarea mai multor probleme de familie: distribuirea responsabilităților, îmbunătățirea relațiilor de cuplu, gestionarea bugetului comun, relația cu copiii.

„Parenting sub presiune” (PUP) este un program aplicat la nivel internațional, în special în zonele de criză umanitară, unde nivelul vulnerabilității este ridicat. În Republica Moldova proiectul a fost dedicat grupurilor social-vulnerabile și familiilor refugiate din Ucraina, stabilite în centre de plasament temporar. Proiectul a fost implementat, în premieră, în patru localități din Republica Moldova, în perioada iulie 2024 – martie 2025, în beneficiul a peste 120 de părinți și îngrijitori.

Manualul de implementare a avut la bază proiectul „Acțiuni comunitare pentru copii”, elaborat de Plan International Australia, cu scopul de a oferi părinților și îngrijitorilor abilitățile și cunoștințele necesare de a sprijini dezvoltarea sănătoasă și bunăstarea copiilor.

Despre Plan International

Promovează respectarea drepturilor femeilor, fetelor și copiilor în peste 80 de țări ale lumii. Începând cu martie 2022, în Republica Moldova, Plan International oferă ajutor umanitar copiilor și familiilor afectate de războiul din Ucraina. În colaborare cu organizațiile locale, acordă suport amplu copiilor și femeilor din grupurile vulnerabile din Republica Moldova.

Despre Asociația Obștească „The Moldova Project” (TMP)

Este o forță pilon a sistemului de asistență umanitară în Republica Moldova. Vectorul principal de activitate este protecția copiilor și prevenirea situațiilor de risc, a tuturor formelor de abuz, violență și neglijare. Prin integrarea familiilor vulnerabile în societate cu ajutorul programelor multidisciplinare, asociația pavează o nouă cale menită să stopeze caracterul ciclic al sărăciei.

* Acest articol este publicat în cadrul unui parteneriat media cu The Moldova Project.