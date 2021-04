Donații din diaspora pentru concentratoare de oxigen care vor ajunge la persoanele în vârstă din R. Moldova

Mai mulți moldoveni din diaspora au inițiat o campanie de strângere a donațiilor, pentru a procura concentratoare de oxigen. Acestea ar urma să ajungă în centre medico-sociale unde rezidenți sunt persoanele vârstnice, singuratice, pacienţii cu diverse boli cronice în faze terminale.

„Inițiativa a pornit de la Nicolae Prescură, preotul comunității noastre din Londra, el a reușit cu banii strânși la biserică să procure un concentrator de oxigen, care deja a fost donat la Vulcănești.

Tot de la el am aflat că este nevoie de încă cel puțin patru-cinci concentratoare, fiind foarte utile nu doar acum pe timp de pandemie, dar și după aceea. Din start am acceptat provocarea și am extins campania de colectare a fondurilor online, acolo unde se poate implica toată diaspora.

Am adunat la un loc prieteni și comunități din Marea Britanie, Italia, Franța și frumoasa noastră comunitate de la FreeMoldova. Mi-a plăcut ideea colaborării cu Asociația obștească HomeCare din R. Moldova. Ei se ocupă cu îngrijirea persoanelor în vârstă în câteva raioane, astfel aceste concentratoare de oxigen vor ajunge în orașele mici, cu puține posibilități. Sperăm să fie de ajutor efortul nostru și să se folosească persoanele vulnerabile de-acolo și din satele învecinate uitate”, spune unul dintre inițiatorii campaniei, Iurie Cojocaru.

Pentru început, se dorește procurarea a patru astfel de aparate. În dependență de necesitățile locale, după pandemie, aceste concentratoare ar putea rămâne în folosința centrelor medico-legale comunitare sau vor fi donate spitalelor.