DOC/ Șefa Secretariatului CC, cu salariul lunar de peste 27 mii de lei, donație de 600 mii de lei de la părinți și apartament de aproape 150 metri pătrați procurat în 2020

Șefa Secretariatului Curții Constituționale Elena Tentiuc a ridicat pe parcursul anului 2020 un salariu lunar de aproape 30 de mii de lei. Anul trecut familia Tentiuc a obținut donații din partea părinților în valoare de 600 de mii de lei, a procurat un apartament de aproape 150 de metri pătrați pentru suma de circa 39 de mii de euro și 5 automobile.

Elena Tentiuc, care activează în calitate de șefă a Secretariatului CC, a obținut în anul 2020 un salariu total de 327 081 de lei, adică puțin peste 27 de mii de lei lunar, conform declarației de avere și interese.

Funcționara a indicat pentru anul 2020 o donație în valoare de 500 de mii de lei din partea părinților și alte 100 de mii de lei din partea socrului.

Pe parcursul anului trecut familia Tentiuc a obținut venituri în valoare de 62 de mii de euro și 300 de mii de lei din înstrăinarea unor bunuri mobile sau imobile.

Familia Tentiuc a cumpărat în 2020 un apartament cu o suprafață de 148,7 metri pătrați, a cărui valoare este de 810 724 de lei (aproximativ 38 524 de euro. De asemenea, în declarație este indicat un spațiu comercial cu o suprafață de 708.7 metri pătrați, cu o valoare de 2 250 de euro, și o casă de locuit de 138.6 metri pătrați în valoare de 157 mii de lei (aproximativ 7 460 de euro).

Întrebată de ZdG despre valoarea apartamentului și a casei de locuit, Elena Tentiuc ne-a spus că în declarație a indicat valoarea bunului din contract, iar casa de locuit aparține socrilor ei, ea având 1/2 cota parte din imobil.

„Eu am indicat valoarea din contract (despre apartament – n.r.). Casa este la țară, este a socrilor mei. Actele sunt pe soțul meu. Dar atât el, cât și eu, împreună cu sora lui, avem câte o 1/2 cota parte. Acolo nu este doar al meu, dar și al surorii soțului”, ne-a spus funcționara.

Cât privește donația de 600 de mii de lei din partea părinților și a socrului, Tentiuc spune că banii au fost oferiți „pur și simplu”.

Tot în declarația de avere familia Tentiuc indică un teren extravilan, estimat la 500 de euro.

La capitolul autoturisme, în declarația de avere și interese a Elenei Tentiuc este indicat un autoturism VW Vento din 1996, dobândit în anul 2008 și a cărui valoare este de 0 lei și alte cinci autoturisme procurate în anul 2020.

Funcționara ne-a spus că soțul ei se ocupă cu vânzarea și cumpărarea automobilelor, iar datele indicate în declarația de avere și interese corespund actelor prezentate de soțul ei.

„Soțul mi-a dat contractele și eu am indicat valoare . El se ocupă cu business-ul, cu vânzarea mașinilor. El mi-a dat contractele și eu am indicat ceea ce el a cumpărat și vândut. Eu am acte confirmative la tot”, ne-a comunicat Elenei Tentiuc.