Fostul deputat al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), ex-vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari susține că Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul ce vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr. 5 a MAI, l-a ajutat cu aproape 14 mii de euro pe noul judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ) Dorel Musteață la procurarea unui apartament în 2017.

Tot Alexandr Slusari susține că președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dorel Musteață, ar fi cumpărat, în 2017, două apartamente în centrul Capitalei, în blocurile construite pentru judecători și pentru angajați ai sistemului judecătoresc la prețuri preferențiale, cu 40 de mii de euro, imobile care nu se regăsesc în declarația de avere și interese personale depusă de magistrat.

Într-un comentariu pentru ZdG, judecătorul CSJ Dorel Musteață ne-a comunicat că acuzațiile lui Alexandr Slusari sunt eronate și că, de fapt, în 2017 a cumpărat un singur apartament în sectorul Rîșcani al capitalei, pe care el personal l-a achitat în trei rate. Dorel Musteață susține că niciodată nu a discutat și nu s-a întâlnit cu Dorin Damir.

La două zile după ce magistrații Dorel Musteață și Ghenadie Plămădeală au fost promovați la Curtea Supremă de Justiție, fostul parlamentar Alexandr Slusari a publicat pe pagina sa de Facebook un act de verificare de la o companie de construcții unde, potrivit lui, apare numele magistratului Dorel Musteață, și unde este indicat că acesta ar fi cumpărat doua apartamente, dar și banii pe care i-ar fi transferat pentru achiziția celor două imobile din centrul capitalei.

Tot Alexandr Slusari susține că o tranșă din suma plătită pentru unul dintre apartamente a fost achitată de către Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul ce vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr. 5 a MAI. Potrivit fostului deputat, Damir ar fi contribuit cu 13 590 de euro la procurarea apartamentului lui Dorel Musteață.

Din câte înțeleg, aceasta este un fragment din nota informativă, care una din serviciile speciale a emis în adresa conducerii țării. Se scrie despre contribuția «modestă» de 13590 euro a lui Dorin Damir la procurarea apartamentului pentru fidelizarea unui judecător, care acum este speranța guvernării în reformarea justiției. Nu am auzit ca în campania electorală actualul partid de guvernare să promită alegătorilor promovarea astfel de oameni”, se mai menționează în mesajul postat de Slusari.

„(…) Iată un act de verificare din 28.12.2019 de la compania vestită de construcție Basconlux cu un oarecare Dorel Musteață, care procură în 2017 tocmai două apartamente în centru capitalei cu puțin peste 40 mii euro. Poate este un однофамилец? Din ultima declarație de avere a „reformatorului” justiției puteți afla că dânsul are în proprietate un apartament de lux, cu o suprafață de peste 100 de metri pătrați, pe care l-a primit drept donație, în 2019, de la o rudă. Dânsul zice că de la soacră. Solicit ca domnul Musteață să explice conținutul acestui document, iar pentru organele abilitate sunt gata să prezint actul respectiv cu adresele apartamentelor. (…)

Solicitat de Ziarul de Gardă, Dorel Musteață, magistratul CSJ, ne-a comunicat că în 2013 a depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a beneficia de un apartament cu trei odăi în blocurile construite pentru judecători și pentru angajați ai sistemului judecătoresc la prețuri preferențiale. Consiliul însă l-a inclus pe Musteață în lista beneficiarilor de apartamente cu două odăi. Astfel, Musteață susține că a cumpărat un apartament cu o suprafața de 77 metri pătrați în sectorul Rîșcani al capitalei, în valoare de 510 435 de lei și l-a achitat în trei rate, în perioada 2014 – 2017. În context, judecătorul menționează că la o zi după ce a înregistrat apartamentul pe numele său l-a și vândut.

„Având în vedere că în spațiul public au fost aduse mai multe acuzații neîntemeiate în adresa mea, de natură să inducă în eroare opinia publică privind numirea mea în funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție, declar că resping orice acuzație, din motiv, că nu corespund adevărului, le apreciez drept niște acuzați răzbunătoare, frustrări din partea unor actori politici, pseudoexperți. (…) În anul 2013 am depus cerere către CSM pentru a beneficia de un apartament cu trei odăi la preț preferențial construit de către compania BASCONSLUX. Cererea a fost satisfăcută parțial, eu fiind inclus în lista de beneficiari a unui apartament cu două odăi. Ulterior, am fost invitat la CSM și împreună cu colegii mei cărora li s-a repartizat apartamente cu două odăi, am tras la sorț (un bloc ce se construia pe str. Romană și altul pe str. Ceucari), iar în urma acestui exercițiu mi-a revenit apartamentul compus din două odăi cu suprafața totală de 77,0 m.p. situat în mun. Chișinău, sect.Rîșcani, pe care l-am achitat în 3 rate – la 15.09.2014, la 16.12.2014 și la 10.12.2017 în suma totală de 510 435 lei. Sumele au fost achitate de către mine personal la sediul companiei BASCONSLUX, bonurile de plată le dețin în original, la 25.04.2017 a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra apartamentului sus menționat pe care l-am înstrăinat la 26.04.2017”, a declarat Dorel Musteață.